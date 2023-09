Nye regler fra 1. september: Nå blir strømstøtten enklere å forstå

HØY STRØMPRIS: Staten har lenge hatt en strømstøtteordning, og fra 1. september endres den. Fordelen er at du nå til enhver tid vet hvor høy støtten blir. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Fra i dag – 1. september – endrer staten strømstøtten. Du må ikke lenger vente til slutten av måneden for å vite hva støttesatsen blir. Og fra nå av blir støttesatsen beregnet time for time.

Som varslet endrer regjeringen nå strømstøtten til husholdningen.

Kort oppsummert betyr det at husholdningene får strømstøtte i de timene der strømprisen i sitt område er høyere enn 70 øre per kWt.

I disse timene gir staten støtte for 90 prosent av beløpet over 70 øre.

Støtteordningen tar hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor husholdningene betaler det. Da legges det til 25 prosent på støttesatsen.

Les mer om reglene hos Norges vassdrag- og energidirektorat her.

Hva har endret seg fra gammel støtteordning?

Den gamle strømstøtten tok derimot utgangspunkt i gjennomsnittsprisen i ditt prisområde i løpet av en måned.

Det var først når gjennomsnittsprisen oversteg 70 øre at strømstøtten ble utløst.

I den gamle ordningen fikk man dermed ikke nødvendigvis strømstøtte selv om det var enkeltperioder i løpet av en måned med uvanlig høy strømpris. Og man visste ikke før på slutten av måneden hva eventuell støttesats ville bli.

I den gamle støtteordningen kunne man også finne eksempler på at støttesatsen i enkelte tilfeller ble høyere enn strømprisen i enkelttimer. Slik blir det ikke lenger.

Fordeler og ulemper

Den åpenbare fordelen med nye støtteordningen er altså at den er mye enklere å forstå – og man kan vite umiddelbart om man får støtte og hvor mye støtten blir.

Men som alle endringer har ordningen også ulemper. En av disse peker organisasjonen Huseierne på i et intervju til E24.

De peker på at husholdninger som har gjort smarte grep og lagt om forbruket, vil ha mindre igjen for å flytte forbruket til de timene i en måned med billig strømpris.

Organisasjonen har også gjort beregninger som viser at endringen totalt sett ikke vil føre til større endringer for folks strømregning.

I samme artikkel peker andre på at forbrukere nå har et litt mindre insentiv til å flytte forbruk bort fra timene med høyest strømpris, til tross for at den høye strømprisen er et uttrykk for at det er knapphet på kraft.

Hva er smarte laderåd?

Hva er så rådene fra Elbilforeningen til elbilistene?

– Man kan lett bli forvirret av ulike ordninger. Men husk at både for deg og samfunnet er det uansett lurt å lade når strømprisen er lavest, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, og fortsetter:

– For samfunnet betyr det at du lader når det er mest tilgjengelig strøm, framfor når det er knapphet på strømmen. Og som oftest betyr det penger spart for deg.

Den enkleste måten å følge med på strømprisen på, er å laste ned appen fra strømselskapet ditt.

Noen selskaper tilbyr også å styre elbil-ladingen for deg, slik at den skjer når prisen er lavest.

Og syns du det er vanskelig å følge med på strømprisen, så er tommelfingerregelen at det stort sett er billigst å lade elbilen om natten.

