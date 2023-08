Parkering for elbil

Nå melder de det selv: Kople drifter nå Ishavs­veiens ladere – og lover 24/7-support

LANGSOMT MOT NORD: Ladeselskapet Kople er fornøyd med at kundene deres nå kan lade med selskapets ladere over hele landet nå som samarbeidet med Ishavsveien er formalisert. Foto: Bjørkmanns AS

Ladeselskapet Kople drifter nå laderne til Ishavsveien – ladenettverket med så langt 28 lokasjoner i Nord-Troms og Finnmark.

Egentlig er dette en nyhet vi allerede har meldt indirekte, i artikkelen nedenfor, fra tidligere i sommer.

Der kunne vi fortelle den gode nyheten om at Elbilforeningens medlemmer nå kunne benytte seg av vår tjeneneste Ladeklubben og den blå ladebrikken vår – på hele det nordlige ladenettverket:

Døgnkontinuerlig telefonsupport

At dette skjedde, var nettopp på grunn av samarbeidet mellom Kople og Ishavsveien – siden Kople er blant ladeselskapene som er med i Ladeklubben-samarbeidet.

Ishavsveien på sin side er et samarbeid mellom kraftselskapene i nord, for å bidra til at elbilistene kunne kjøre i Nord-Troms og Finnmark med ladere innen 100 km avstand fra hverandre, og derfor etablerte de ladenettverket Ishavsveien.

Nå drifter altså det Ringeriks-baserte selskapet Kople laderne til Ishavsveien videre, etter mye surr med den forrige aktøren som driftet nettverket i starten, svenske Vattenfall.

Kople garanterer nå for døgnbemannet norsktalende ladesupport, samt at de skal jobbe hardt for å sikre høy oppetid på laderne, noe som ikke akkurat var tilfelle mens Vattenfall driftet laderne.

Alle laderne har nå tilgang til Koples betalingstjenester for lading, som inkluderer app, ladebrikke og nettbasert drop-in-betaling med bankkort eller Google Pay/Apple Pay.

Drømt om nord lenge

– Ladekundene får nå tilgang til å benytte et bredt utvalg av ladebrikker og ladeapper for å lade hos Kople. Vi har avtale med de fleste kjente ladetjenester i Norge, samt bilprodusentenes egne ladetjenester, sier Emelie Froode Andersson i Kople i en pressemelding.

Ladeprisene beholdes på samme nivå som kundene kjenner fra Ishavsveien.

– Vi er stolte av at Ishavsveien, som er et godt etablert ladenettverk i nord, nå er en del av Koples ladenettverk. I Kople har vi drømt om å få strukket ladenettverket vårt lengst nord. Nå som Ishavsveien er en del av Koples ladenettverk, kan kundene lade med Kople fra helt sør til nord i Norge, sier Andersson.

KLARE INSTRUKSJONER: Nye klistremerker er på plass for å instruere ferske elbilister i nord Foto: Bjørkmanns AS

– For oss i Kople har det vært viktig å ivareta at vi gir en enkel ladeopplevelse til kundene, med gode og enkle instruksjoner på ladestedene. Dette har Ishavsveien vært enige i, og har produsert opp gode nye ladeinstrukser som de nå har festet på alle laderne, avslutter Andersson.

Fakta om Ishavsveien: Kraftselskapene Ymber, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft har, sammen med Ishavskraft, etablert et ladenettverk for elbil i Nord-Troms og Finnmark kalt Ishavsveien. Fakta om Kople: Kople bygger og drifter offentlige ladeanlegg over hele Norge, med lynladere, hurtigladere og normalladere, samt ladetilbud for bedrifter – og tar ansvar for prosjektering, finansiering, montering, drift og ladesupport.