Ny stasjon med 16 lynladere i Brumunddal: – Nå er det blitt det rene lademekka her

NY ENERGISTASJON PÅ BRUMUNDDAL: Sist uke åpnet Shell ST1 en ny stasjon på Brumunddal. Den nye stasjonen har 16 ladeplasser for elbil og bare seks fossile fyllestasjoner. Fordelingen av fyllestasjoner under tak er imidlertid fortsatt 6-4 i fossil favør.

Si morn til en ny energistasjon langs E6 med 16 lynladere, men bare seks fossilpumper. Og går du over veien, finner du jommen noen lynladere der også.

Første februar «smugåpnet» Shell en splitter ny energistasjon på Brumunddal.

Vi skriver «smugåpnet», siden stasjonen fortsatt er i prøvedrift. 3. mars klokka 12 er offisiell åpningsdato med snorklippende ordfører, bløtkaker og det hele.

Og grunnen til at vi skriver «energistasjon» og ikke for eksempel bensinstasjon, er at denne stasjonen har 16 lynladeplasser, mens den «bare» har seks fossile fyllestasjoner.

Ladeeldorado i Brumunddal

– Vi skulle gjerne hatt enda mer plass til lading, men dette var det som det ble plass til på tomta vi hadde til rådighet, forteller Bård Granerud, etableringssjef i ST1, som drifter Shell-stasjonene i Norge.

16 splitter nye lynladere i Brumunddal er likevel ingenting å skjemmes over.

Særlig ikke når det i tillegg er åtte lynladere ved McDonald’s på motsatt side av veien.

– Nemlig. Nå er det blitt det rene lademekka her, og vi bør ha et godt grunnlag for å betjene alle ladehungrige elbilister langs E6 ved Brumunddal i tiden fremover, fastslår Granerud.

LADEKAR: Etableringssjef Bård Granerud i Shell/ST1 foran en av Kempower-lynladerne han akkurat har fått satt opp 16 eksemplarer av i Brumunddal, i samarbeid med Recharge.

Alle de tilsammen 24 lynladeplassene er forøvrig etablert i samarbeid med Recharge.

– Laderne er av typen Kempower, som er det vi i Shell/ST1 har flest av rundt omkring. Altså lastbalanserte ladere med inntil 150 kW effekt som utgangspunkt, men dette kan vi i samarbeid med Recharge justere opp til enda høyere effekt etter hvert som det lar seg gjøre, sier Granerud.

At ladingen er lastbalansert betyr at effekten/ladehastigheten justeres fortløpende etter tilgjengelig strøm i anlegget, og altså at strømmen som er tilgjengelig fordeles mellom bilene som til enhver tid lader der.

STRØM I BLÅTIMEN: Lynladere på rekke og rad i Brumunddal. Bak i bildet skimtes MCDonald’s-skiltet, der ytterligere 8 lynladere befinner seg. I tillegg har Tesla en superladestasjon i området.

Ville lage en fremtidsrettet stasjon

– Kundene som så langt har vært innom og ladet har vært ekstremt fornøyde med den nye stasjonen vår, sier daglig leder Øyvind Hyttemoen Dagfinrud.

Det er ikke tilfeldig at fossilpumpene er i klart mindretall, ifølge Dagfinrud.

– Vi ønsket en fremtidsrettet energistasjon, og med den trenden vi ser i nybilsalget nå, ville vi lage en stasjon som vil stå seg i mange år fremover. Og det mener vi å ha fått til her.

Dagfinrud skryter av fasilitetene inne på stasjonen, der det selvsagt er mulig å få seg en matbit, noe å drikke og en tur på toalettet.

Skjønt selvsagt og selvsagt, fortsatt mangler veldig mange norske ladestasjoner slike muligheter.

– Vi har 40 sitteplasser i lyse, romslige lokaler, og er det barn i bildet får vi plass til enda noen flere, sier Dagfinrud.

SMØRBLID: Øyvind Hyttemoen Dagfinrud er daglig leder for den nye Shell-stasjonen ved Brumunddal. Her foran de fire som står under tak.

4 av 16 under tak

Men selv om alle de seks fossile pumpene er under tak, nyter bare fire av de 16 lynladerne godt av tilsvarende takbeskyttelse mot vær og uvær.

Selv er daglig leder Dagfinrud godt fornøyd med at noen av lynladerne hans er under tak, siden de aller fleste ladeplasser i Norge i dag fortsatt står under åpen himmel.

– Da er elbilistene på en måte likestilt med fossilbilistene. I tillegg er flere av ladestolpene våre handikaptilpasset, altså universelt utformet. Det vet jeg det har vært utfordringer med mange andre steder i Norge.

– Har dere planer om å få takoverbygg også på de resterende 12 ladestolpene, så likestillingen du nevner blir komplett?

– Det vet jeg ikke, enn så lenge har vi tak til disse fire, så får vi se hva fremtiden bringer for de andre ladestolpene.

Speiler ladingen til telefonen din

De ulike laderne på Shell-stasjonen har sin egen QR–kode som gjør at du kan speile ladingen på en egen app når du sitter og strekker på beina ved en av sitteplassene inne på kafeen.

– Det betyr at du kan sitte med kaffekoppen og en matbit og følge med på fremdriften der ute uten å måtte gå ut, og så kan du gå til bilen når du for eksempel har kommet til 80 prosent, sier etableringssjef Granerud i ST1.

– Vi er generelt veldig opptatt av at vi skal ha gode innendørsfasiliteter der vi bygger ut ladetilbudet fremover.

Funker med Elbilforeningens nye (og gamle) ladebrikke

Siden alle de 16 lynladerne i Brumunddal – men også de åtte lynladerne på McDonald’s – er satt opp i samarbeid med ladeoperatøren Recharge, fungerer disse laderne sømløst om du bruker Elbilforeningens ladebrikke når du setter i gang ladingen.

Vi skrev nylig om hvordan Elbilforeningen i disse dager sender ut en ny, blå ladebrikke i forbindelse med at vi samtidig etablerer Ladeklubben:

Med Ladeklubben ønsker Norsk elbilforening nemlig å samle ladeoperatørene, slik at medlemmer på sikt kan bruke den nye blå brikken på alle lyn- og hurtigladere i Norge.

Tanken er:

Én ladeløsning

Én ladebrikke

Én laderegning

Når du mottar den nye, blå ladebrikken i posten, trenger du bare å registrere betalingskortet ditt før du kan starte lading hos samarbeidende ladeoperatører.

I første omgang kan du lade hos:

Recharge

Kople

Ionity

Det blir enklere å få oversikt over kostnadene, siden ladepris og ladehistorikk samles i Ladeklubbens app, uavhengig av hvem man har ladet hos.

NY, BLÅ LADEBRIKKE: Og når du som medlem får den tilsendt, kan du laste ned Elbilforeningens nye app og bli med i vår nysatsing «Ladeklubben».

Bruk Ladeklubbens blå brikke når du kan

– Vi jobber også for at Mer, Eviny (BKK) og Circle K skal åpne opp sine ladenettverk for Elbilforeningens over 100.000 medlemmer. Vi har trua på at de skal se nytten av og verdien i å gjøre lading enklere for sine kunder, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

I mellomtiden oppfordrer hun medlemmer som får den nye, blå brikken, om å ta den i bruk så snart anledningen byr seg.

– Jo flere som tar den blå brikken i bruk, jo mer attraktivt blir det for ladeoperatørene å være med. Sammen kan vi gjøre lading på farten enklere, sier Bu.

Fungerer også nedover kontinentet

I Europa er det allerede god dekning. Den blå ladebrikken kan brukes på over 275.000 ladepunkter via de europeiske ladenettverkene Hubject, Gireve og e-clearing.net.

I Elbilforeningens store spørreundersøkelse, «Elbilisten», svarer 88 prosent at de ønsker seg enklere betaling for hurtiglading, og løsninger som fungerer på tvers av ladeoperatørene.

– Det er akkurat dette vi forsøker å tilby medlemmene våre med den nye Ladeklubben, sier Bu.