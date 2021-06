Nå får vi snart ED-skilter – men så kan det bli bokstavkaos

Visste du at fossilbiler også kan ha E-skilter? Bør være forbeholdt elbiler, mener Elbilforeningen.

Selv om enda flere burde valgt elbil når de kjøper nytt, er andelen på over 60 prosent av alle nye biler så langt i år. Det betyr at man stadig går tom for bokstavkombinasjoner på skiltene.

I dag er det EC som brukes og man trolig gått tom om bare tre-fire måneder.

En raskt titt hos Statens Vegvesen avslører at skiltserien ED og EE er de neste bokstavkombinasjonene som er reservert elbiler.

E-skilter til fossilbiler

Men det som kanskje overrasker mange, er at flere av E-kombinasjonene er reservert fossilbiler.

Skiltseriene EA EF EH EJ EN EP ER EU er nemlig forbeholdt fossilbiler i Oslo.

– Disse seriene bør flyttes over til elbil. Det skal fortsatt registreres 900.000 fossilbiler som begynner på «D» i Oslo før vi man kommer til EA-serien. Det kommer aldri til å skje, mener seniorrådgiver Sveinung Kvalø i Norsk Elbilforening.

Fossilbilsalget i Oslo er halvert på fire år, fra 2016 (15.000 biler) til 2020 (7.750 biler). Med 2025-målet i sikte, skal det bare selges om lag 15.000 i Oslo før fossilbilsalget avsluttes.

Til sammenligning skal elbilsalget bare fortsette i to år før vi har brukt opp ED og EE-seriene.

– For øvrig er ES forbeholdt Fredrikstad, mens ET, EZ, EX og EY tilhører henholdsvis Hamar, Bodø, Hammerfest og Kirkenes. De bør selvfølgelig også flyttes over, mener Kvalø.

Fritt valg

Det har etter hvert blitt sluppet kraftig opp for valg av skilter. Blant tradisjonelle biler er det overvekt av personer som ønsker Bærum-skilt, og det har vært en oppblomstring av ZZ-skilter på sportslige biler. Dette er en bokstavkombinasjon for Lakselv.

Elbilister må ikke ha skilter som starter på E, de heller. Det er først og fremst eiere av Porsche Taycan som har benyttet seg av muligheten for ikke å bruke disse.

Personlige skilter ble lov i fjor, og fra og med 16. juni i år kan du også bestille dem i liten størrelse.

Blir trolig reservert

– Det stemmer at bokstavkombinasjonene som nevnes per nå ligger reservert for Oslo. Det er noe som ble lagt inn for mange år siden. De må derfor «flyttes» til elbil etter hvert som det trengs. Det gjelder også de E-skiltene som allerede er i bruk på elbiler, de var også i utgangspunktet lagt til Oslo. Elbilene kommer med andre ord til å få de kommende E-skiltene, også. De går ikke til Oslo, forteller seniorrådgiver i Statens vegvesen, Jon Terje Presthus, og legger til:

– Når det gjelder dette med distriktstilhørighet, så har vi ikke sett det som nødvendig å endre dette.

