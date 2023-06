Lynladere for elektriske lastebiler: Nå kan tungtransporten lade i Oslo Havn

TUNGT: Nå blir det enklere for de som går over til elektrisk tungtransport å lade på Oslo havn. Foto: Petter Hagneland / elbil.no

I går åpnet den største offentlige ladestasjonen for tungtransport i Oslo. Dette er den første i det planlagte nettverket av ladestasjoner i Oslo.

Ladestasjonen, som er et spleiselag mellom Oslo Havn og Bymiljøetaten i Oslo, skal drives av ladeselskapet Recharge.

Ladestasjonen ble offisielt åpnet av byrådssekretær Lars Gravråk i byrådsavdelingen for næring og eierskap i Oslo kommune.

– Gratulerer til Oslo Havn og Bymiljøetaten! Det er en glede å få åpne Norges største, offentlige ladestasjon skreddersydd for tunge kjøretøy, sa byrådssekretæren.

FORNØYDE: Byrådssekretær Lars Gravråk (t.v.) og Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er begge glade for at den nye ladestasjonen nå er åpen.

Samspill mellom aktører viktig

Direktør Geir A. Mo fra Norges Lastebileier-Forbund var også svært fornøyd med at ladestasjonen nå er åpnet.

Han pekte på at samspillet mellom aktører er viktig for å få til det grønne skiftet, og roset Oslo Havn og Bymiljøetaten for samarbeidet. Han passet også på å skryte av sine medlemmer:

– Oslo kommune ønsker seg en grønnere by og våre medlemmer er interessert i å bidra til det. Det er en myte at norske lastebileiere kun er opptatt av diesel og hestekrefter, det er ikke sant.

Samtidig er rask utbygging av ladeinfrastruktur helt nødvendig.

– Vi trenger mange slike ladestasjoner vi ser her i dag for at dette skal bli et godt alternativ for våre medlemmer, sa Geir A. Mo under åpningen.

SAMME PROSEDYRE. Lynladerne for elektriske lastebiler er de samme som for elbiler, bare med litt lengre ladekabel.

Høy effekt og sentral lokasjon

Den nye ladestasjonen gir tungbilene mulighet til å lade med en effekt på opptil 300 kW, og anlegget er bygget for å kunne utvide med mer effekt og flere ladere.

Oslo havn håper at lokasjonen gjør det enkelt for elektrisk tungtransport å komme til – nært både E18 og Oslo sentrum, i tillegg til containerterminalen og hele Oslo Havn.

ÅPNET LADEBALLET: Byrådssekretær Lars Gravråk i Byrådsavdelingen for næring og eierskap i Oslo kommune ledet den offisielle åpningen.

Oslo kommune har i sin Oslopakke 3 tilrettelagt for fritak i bomringen for tunge kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass.

Ordningen gjelder for lettere vektklasse over 3500 kg, og varer foreløpig frem til 2027.

Grønn korridor

Det var stort oppmøte på åpningen og en rekke hilsningstaler.

Også flere tunge elektriske kjøretøy var til stede på åpningen, blant annet fra Enger Transport og Sørum Transport.

Etter det Elbilforeningen fikk opplyst, var de største elektriske lastebilene på hele 52 tonn.

FINE FASILITETER: Det er bygget et lite parkanlegg og toaletter for sjåførene som lader her.

Blant de oppmøtte var det også representanter fra Coca-Cola Norge. De jobber med å realisere en utslippsfri korridor fra Rotterdam havn, inn i Oslofjorden og opp til det norske hovedkontoret på Lørenskog.

– I framtiden skal varene fraktes hit med hydrogenskip og så lastes over på el-lastebiler, sa Susanne Klevar i Coca-Cola.