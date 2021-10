Bruktbil-bonanza: Nå topper elbilene blant to år gamle biler

STØRRE UTVALG: Det blir bare flere og flere brukte elbiler til salgs.

Nybilsalget er bokstavelig talt blitt helt elektrisk. Og er du på jakt etter en to år gammel brukt elbil, er utvalget størst. – Bruktbilmarkedet er hot om dagen, sier Finn-sjef.

Elbilpolitikken begynner å hjelpe for bruktbilkjøperne. Elbil er fortsatt en ny teknologi. Det ser man spesielt godt på bruktbilmarkedet. Utvalget av eldre elbiler og hybrider er ikke i nærheten av hva det er for bensin og diesel.

Antall biler på finn.no akkurat nå:

Bensin: 18.961

Diesel: 26.736

Elektrisk: 6.857

Hybrid: 8.299

Norges aktive C0 2 -politikk fra 2008, som slo mer heldig ut for diesel enn for bensin, gjenspeiles fortsatt tydelig i bruktbilmarkedet.

– Dieselbiler har vært mer populært i år enn i fjor viser tallene våre – og det ser vi på tiden det tar å selge. De siste månedene har det i snitt tatt 21 dager å selge en brukt bil på FINN. Men hvis du skal selge en dieselbil så tar det kun 19 dager. Det tar i gjennomsnitt 25 dager å selge en elbil, forteller Eirik Håstein, leder for FINN motor.

ELBILENE KOMMER: Diesel er fortsatt mest hot i markedet, men elbilene kommer, viser tallene som lederen for Finn.no Motor, Eirik Håstein, sender oss.

Nyere elbiler går forbi

Men akkurat som at omleggingen av avgiftene – som straffet utslipp av Co2 – fikk sving på dieselsalget, begynner man virkelig å se virkningen av elbilpolitikken på bruktmarkedet, også.

– Frem til og med august i fjor var det lagt ut 25.000 elektriske bruktbiler til salgs på FINN. Frem til og med august i år har det blitt lagt ut i underkant av 42.000 biler. Det er en økning på hele 63 prosent.

– Brukte elektriske biler teller drøyt 13 prosent av bilmarkedet innenfor brukte biler på FINN hittil i år. I samme periode i fjor lå dette på 8,6 prosent, sier Håstein.

FAVORITTER: BMW i3 og Volkswagen e-Golf er polulære elbiler på bruktmarkedet.

Leaf, i3 og e-Golf

Elbilene som selges raskest, er Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf og BMW i3. Alle tre er å anse som gamle travere og er populære biler som har solgt svært godt og som er mulig å få for en rimelig penge. Alle har hatt oppgraderinger underveis.

Nissan Leaf var den første skikkelige familiebilen på markedet med plass til fem personer. Den kom i 2011 og det er hele 771 biler til salgs fra 20.000 for de eldste til 330.000 for de nyeste. Da skal det sies at bilene nesten ikke kan sammenlignes, for her har det kommet både flere oppdateringer og en ny modell på disse årene.

Akkurat nå er det 421 brukte BMW i3 på Finn.no. Den kom i 2014 og ser så og si uforandret ut fortsatt. Ingen av dem har gått mer enn 140.000 kilometer, de fleste langt mindre. Prisene varierer fra 90.000 til 320.000 kroner.

e-Golfen kom også i 2014, fikk lenger rekkevidde i 2017 og ble solgt til i fjor. Det ligger 490 til salgs på Finn.no med priser fra 90.000 kroner. Ubrukte biler annonseres for optimistiske 355.000 kroner.

Elbil på topp blant de nyeste

Søker man på 2019-modeller eller nyere, er faktisk elbiler i overtall på Finn.no.

Elektrisk: 3.968

Hybrid: 3.687

Diesel: 2.028

Bensin: 1.975

– Ellers viser tallene våre at det går raskere å selge en bruktbil, uavhengig av drivstoff, i år enn det gjorde i fjor. Igjen viser dette at det er høy aktivitet i bruktbilmarkedet, sier Finn-sjefen.

