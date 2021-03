Norge snart størst i Sverige?

Altså på elbillading – med mindre svenske konkurransemyndigheter stikker kjepper i hjulene. Statkrafts ladesatsing «Mer» er nemlig i ferd med å overta en svensk storaktør.

Da vi i sommer snakket med Norges nest største ladeoperatør – Grønn Kontakt – kom det frem at selskapet med eieren Statkraft i ryggen for tiden ekspanderte i øst og vest, og i det hele tatt var godt i gang med å slå kloa i deler av lademarkedet i utlandet.

Siden den gang har vi kunnet melde Grønn Kontakt skiftet navn til det noe mer internasjonalt velklingende «Mer» – og for noen uker siden ble det kjent at en ny mann uten tidligere erfaring fra ladebransjen var på plass for å for å lede selskapets ekspansive satsing.

Si hei til Kristoffer Thoner, konsernsjef i Mer.

Inngår partnerskap med svenske Bee

– Hei, svarer Kristoffer Thoner, fortsatt konsernsjef i Mer.

Knappe tre uker har han vært i jobben, som han altså debuterte i på hjemmekontoret han nå sitter på – på sin av skjermen under Teams-praten vi har avtalt.

– Kongstanken er at vår norske eier Statkraft har en ambisjon om å bidra til å transformere hele energisektoren fra fossilt til fornybart, og dette er jo i hjertet av det Statkraft kan, og har drevet med hele veien, begynner 44-åringen, som selv altså er fersk i ladebransjen etter mange år i Orkla og dagligvarebransjen.

– Derfor har Statkraft først kjøpt seg opp i Grønn Kontakt, nå altså Mer Norway, parallelt med ekspansjon og oppkjøp i Sverige, UK/Irland og Tyskland, med tanke på at ladeselskapet Mer skal bli en betydelig europeisk ladeaktør med ren energi fra Statkraft.

I disse dager pågår prosessen med «rebranding» for fullt, der de ulike selskapene Mer har slått kjøpt, nå jobber med å profilere seg og fremstå som ett og samme varemerke.

– Vi er nå i starten på det vi kan kalle den europeiske reisen, og i løpet av 2021 skal den gjennomføres sånn at vi fremstår som ett europeisk ladeselskap.

Nå kan den ferske konsernsjefen også fortelle at Mer tar kontroll over den store, svenske ladeoperatøren Bee.

– Eller mer presist: Vi har inngått et partnerskap med Bee, hvor vi eier 51 prosent.

Utnytter hverandre

– Dette blir et flott, komplementært partnerskap, kvitrer en smørblid Kristoffer Thoner.

Bee er et av de store ladeselskapene i Sverige med mer enn 120 hurtigladere og en markedsandel på cirka 15 prosent. Samtidig er de store på hjemmelading og borettslagslading, med over 9000 ladepunkter. I tillegg har de et tett samarbeid med bilprodusenter som Polestar, Volvo, Audi med flere.

– Her hjemme har vi i Mer fortsatt potensial innen hjemmelading, derimot har vi mange års erfaring på hurtigladenettverk langs landeveien både i Norge og Sverige. Så vi gleder oss til å hjelpe Bee med public charging i Sverige på samme måte som vi gleder oss til å lære av dem hvordan vi kan bli større og bedre på hjemmelading og borettslagslading i Norge.

Foreløpig «standstill»

– De tidligere Grön Kontakt-stasjonene i Sverige har vel allerede rukket å bli til Mer-stasjoner, men hva gjør dere med Bee-stasjonene?

– De skal også rebrandes, vi planlegger at alt blir merkevaren Mer.

– Når skjer det?

– Både ja og nei.

– ?

– Dette oppkjøpet er meldepliktig, viste det seg. Så nå er vi litt i en venteperiode, en slags «standstill». Vi har en intensjon om at oppkjøpet går etter planen, men det er opp til de svenske konkurransemyndighetene å gi tommel opp. De har sagt at de skal se på det i løpet av en fire ukers tid og at vi bør vite mer i april.

Thoner forteller at partene så lenge denne «standstill-en» pågår kan planlegge overgangen, men må vente med å iverksette noe som helst.

– Vi planlegger nå på hver vår front og ønsker å rebrande så kjapt som mulig, men vi kan ikke fysisk begynne å samhandle i markedet før vi har lov fra svenske konkurransemyndigheter.

– En absurd situasjon å være i?

– Vel, vi har lov til å prate sammen. Men i praksis er det ikke noe særlig utveksling akkurat nå, det er heller ikke så mye å vinne på det.

– Slaget begynner nå

– Hvorfor er jeg her?

Spør Kristoffer Thoner, og legger til:

– Det er det kanskje en del som lurer på.

Han svarer selv.

– Det er fordi vi i Mer nå må få sterkere fokus på hva det vil si å vinne forbrukerens gunst, ikke minst i Europa. Elbiler er fortsatt en industri i en tidlig fase, og det er masse frustrasjon der ute, med tanke på ladeangst, apper som ikke funker, kø på ladestasjoner og så videre. Jeg tror slaget om en bedre kundereise begynner nå.

Samtidig mener Thoner det er essensielt å skynde seg langsomt nok til ta seg tid til å sette en strategi og finne ut hva man skal være bedre enn konkurrentene på:

– Hvordan kan vi sette deg som kunde i førersetet sånn at du opplever mest mulig glede ved å kjøre elbil, og minst mulig «hassle»?

Ingen vil i utgangspunktet lade, mener Thoner, men alle vil ha en elbil som alltid går. Så blir jobben å gjøre livet som elbilist mest mulig smertefritt.

Og nettopp her ligger kanskje noe av svaret på hvorfor «Thoner er her», om vi tolker ham rett.

– I den verden jeg kom fra i Orkla, var det å alltid – i alt vi gjorde – fokus på å prøve å redusere antallet «pain-points» for kunden så mye som mulig, i alt fra at emballasjen skal være bærekraftig og lett å få av, til enklere betalingsløsninger.

Oversatt til elbilvirkelighet blir det i Thoners hode omtrent noe slikt:

– Hvordan få laderne til å alltid funke, hvordan lage apper som ikke bare funker for ingeniører, men for mannen og damen i gata. Her har vi og hele elbilindustrien masse forbedringspotensial. Selv er vi for tiden ikke best i klassen med tanke på «pain-points», men vi er heldigvis ikke verst i klassen, heller …

Vil fjerne elbilsmerte

Betaling er en av «pain-pointene» Thoner selv har merket seg som elbilist.

– Lettere betaling dersom man ikke har lastet ned appen vår og lagt inn Visa-kortet sitt der, er ett «pain-point» og noe jeg har ergret meg over selv som elbilist som kunde av Grønn Kontakt, Fortum og de andre. Det er ikke noe språk som snakker på tvers av de ulike ladeoperatørene.

– Du kan jo betale via appen, ved hjelp av ulike RFID-brikker eller SMS. Vi er ikke på Vipps, men det er ikke konkurrentene våre, heller. Men jeg har dessverre ikke svaret på når vi har løst dette …

Andre smertepunkt Thoner vil til livs?

– Det er fortsatt for svakt utviklet ladeinfrastruktur i mange deler av landet. Og ladekø! I dag kan du i mange apper se om laderen er opptatt eller ikke, men du aner ikke om det står ti foran deg i køen eller ingen, og er det ti blir i hvert fall jeg frustrert. Særlig hvis jeg har kjørt for lenge og faktisk er helt nødt til å lade.

Samtidig vil ikke Thoner bytte ut posisjonen vi har her i Norge med noen andre.

– Det er mange bransjestandarder og slike ting som må på plass. Men du verden, vi må ikke glemme at vi har kommet langt i Norge, når jeg snakker med britene og tyskerne er det et helt annet game …

Klondyke-tilstander

Thoner mener at det nå pågår «et slags klondyke» i ladebransjen i Europa der veldig mange aktører forsøker seg og hvor det for mange «handler om å komme tidlig fram».

Samtidig minner Thoner om at selv om vi har kickstartet i Norge, er det hele fortsatt nytt, og at elbil fremdeles er i en tidligfase på kontinentet.

– Dette er fortsatt en umoden industri som er i ferd med å forme og konsolidere seg, og det kommer den til å bruke de neste årene på å gjøre.

Hvem som står igjen som vinnere og tapere om ti år, gleder han seg til å se. Selv har han ambisjoner om at Mer skal være det mest kundenære ladeselskapet i Europa.

– Det som er sikkert er at du må ha lange briller. Hvis du er i dette gamet for kortsiktig gevinst, tror jeg du fort kan gå på noen smeller. Det er kostbare investeringer og et kapitalintensivt spill vi snakker om her.

Kan bruke Elbilforeningens ladebrikke når Bee blir til Mer

Selskapet Thoner leder fordelt i de ulike landene teller nå rundt 120 personer, med et førtitalls ansatte hjemme i Norge.

– Så øker vi med rundt 30 ansatte idet Bee-partnerskapet forhåpentlig går igjennom hos konkurransemyndighetene.

Når det skjer – og vi om ikke altfor mange måneder igjen kan kjøre elbil til Sverige – vil Elbilforeningens medlemmer dermed kunne bruke Elbilforeningens ladebrikke på ladepunktene Bee har i Sverige, i tillegg til de opprinnelige Grön Kontakt-stasjonene.

– Det er nettopp det som blir bra straks, at du kan ta med deg våre – eller Elbilforeningens – systemer, og så funker de innover i Sverige. Jeg skal ikke si at folk ligger våkne om natta over dette her, men dette er nok et sånt pain point som forsvinner.

Norge snart størst i Sverige?

Hvis man holder Teslas foreløpig eksklusive Supercharger-nettverk utenom, er Mer likevel bare nest størst på hurtiglading i Norge.

Er det irriterende for konsernsjefen på hjemmekontor å være nummer to i eget land, forbigått av finskeide Fortum Charge & Drive?

– Nei, størrelse er ikke alt, det må gi mening kommersielt, også. Og til gjengjeld blir vi jo trolig en betydelig aktør i Sverige, altså hvis dette går igjennom hos konkurransemyndighetene. Og da begynner vi å få dimensjoner på ting her i Norden.

– Men hvis det svenske konkurransetilsynet nå godkjenner Statkrafts Bee-oppkjøp, kan vi altså endelig si at Norge er størst i Sverige? Det var jo på tide …

– Hehe, det kan du si, i hvert fall så lenge vi bare snakker om hurtiglading. Men dette er faktisk veldig spennende i nasjonal kontekst. Norge har jo tradisjonelt vært store på fisk og olje. Nå som den grønne bølgen virkelig har startet, er vi gjennom vår rene energi fra Statkraft superbra posisjonert til å sette Norge på fornybarkartet internasjonalt – nå også gjennom billading.