Sniktitt: Audi A6 Avant e-tron Concept: Norgesfavoritt i elektrisk drakt

NY NORGESFAVORITT? Her blir Audis konseptbil A6 Avant e-tron avduket for første gang i Norge.

Stor plass, rask lading og god rekkevidde kan gjøre Audi A6 til en hit igjen.

Audi A6 var selve drømmen for nordmenn for noen år siden, men finnes knapt på salgsstatistikken i dag. Den ble rammet av både dieselgate, mangel på hybrider og det særnorske suget etter høyreiste suv-er.

Men takket være elbilen kan de lavere bilene få sin renessanse igjen. Det er nemlig de lave sedanene, eller rettere sagt firedørs coupeene og til dels stasjonsvognene, som gir lavest luftmotstand og best forutsetninger for et lavt forbruk.

Aerodynamikk i fokus

Sportback-versjonen av A6, som ble vist på Shanghai Motorshow i fjor, har en luftmotstand på 0,22 CD. Stasjonsvogna skal klare 0,24.

CD (coefficent of drag) er en måleverdi som sier noe om bilens aerodynamiske egenskaper. Flere faktorer påvirker denne verdien, blant annet karosseriformen. Smale spalter reduserer virvler og gir lavere luftsmotstand. Utformingen av understellet påvirker også verdien.

Jo lavere CD-verdien er, desto bedre er bilens aerodynamiske egenskaper.

Hekken på A6 Avant er preget av en svær spoiler og noen voldsomme diffusere som skal bidra til å redusere turbulens og gi bedre aerodynamikk.

Konseptet, som kan sees på Skur 13 i Bjørvika er forøvrig ikke helt nytt. Det ble vist første gang i forbindelse med Audis årlige mediakonferanse i mars.

Spennende plattform

A6 Avant e-tron blir første modell ut som bygges på Audis premiumplattform PPE (Premium Platform Electric), som er utviklet i samarbeid med Porsche. Den har 800 volts arkitektur, et batteri på 100 kWt netto og ladefart på opptil 270 kW, akkurat som Audi e-tron GT.

Den skal kunne gå 700 kilometer, lade 300 km på ti minutter og lade bilen fra 5-90 prosent på 25 minutter.

A6 vil komme i flere effektvarianter. Den sterkeste med to motorer, firehjulsdrift og 800 Nm i dreiemoment vil nå 100 kilometer i timen på under fire sekunder, og selv den innstegsmodellen med bakhjulsdrift skal klare sprinten på under syv sekunder.

Plattformen er ment for premiumbiler helt ned i B-segmentet.

A6 Avant er 4,96 meter lang, 1,96 bred og 1,44 høy. Designen er umiskjennelig Audi, med svær grill, lukket for bedre aerodynamikk, sterkt skrånende bakluke og svulstige skjermer.

I tillegg kjenner vi igjen de kraftige profilene nede på dørene fra Audi e-tron. Kameraspeilene er også arvet derfra.

Proporsjonene blir perfekte med 22-tommer store hjul.

Og det er ingen tvil om at den lavere bilen med tilhørende lav sittestilling er den mest komfortable på lengre turer.

Det er forøvrig neppe noen tilfeldighet at det er nettopp Audi som kommer først med en stor elektrisk stasjonsvogn. Merket er nærmest blitt synonymt med stasjonsvogn, siden Audi 100 Avant kom i 1977.

Lysshow

Lys er den nye chromen, også hos Audi. De horisontale baklyktene har OLED-teknologi og gir store muligheter for egen design og fiffige lysshow når du entrer og forlater bilen, samtidig som det er enklere å designe lys etter hvilke markeder bilen skal til.

De digitale Matrix LED-frontlyktene oppnår nærmest kinokvalitet når de projiseres mot en vegg. Da kan du for eksempel spille et spill i bilen og la frontlyktene projisere spillet foran deg.

Får du lyst på en? Isåfall må du fremdeles smøre deg med litt tålmodighet. Den slanke Sportback, som minner mye om dagens A7 kommer trolig neste år, mens stasjonsvogna drøyer til 2024.