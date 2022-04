BMW i7: Ny elektrisk toppmodell fra BMW

KONTROVERSIELT: BMW har fått et ganske så nytt designspråk med sitt nye flaggskip som sprenger alle tidligere ytre mål.

BMW 7-serie har vært et symbol på luksuriøs kjøreglede i 45 år. Nå kommer den helelektriske versjonen.

Som rosinen i pølsa blir i7 den mest potente modellvarianten i den nye 7-serien, som lanseres i november. For i7 er ikke bygget på en dedikert elbilplattform, men fås også med fossildrevne drivverk.

– Med den nye generasjonen BMW 7-serie befester BMW sin posisjon og offensiv i det øverste premiumsegmentet, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

TOFARGEKOMBO: i7 kan bestilles med forskjellige tofargekombinasjoner.

– Unikt for den nye generasjonen BMW 7-serie, er at den lanseres med en rekke modeller som er tilpasset kundenes behov i de ulike markedene. Mens USA og Kina får sine egne modeller og motoriseringer, er det helelektriske BMW i7 som er først ut i Europa. På fabrikken i Dingolfing, Tyskland, vil alle de forskjellige motoriseringen produseres på én og samme produksjonslinje, sier Tegneby videre.

Rekordstor

Helt nye BMW 7-serie kommer i motsetning til sine forgjengere kun i én lengde, litt større enn den lange utgaven av forrige generasjon. Bilen er hele 5391 mm lang, mens bredden er 1950 mm. Den rager 1544 mm over bakken har en akselavstand på 3215 mm. Sporvidden er også økt både foran og bak. Her begynner vi å snakke Rolls-Royce-dimensjoner.

Det er proposjoner som danner grunnlag for et grandiost og potent design. Den høye fronten og hekken og den markante sedanprofilen vitner om en svært luksuriøs tilnærming.

Som standard ruller helt nye BMW 7-serie på 19 tommers hjul, med størrelser opp til 22 tommer som tilvalg. Den adaptive luftfjæringen og firehjulstyringen sørger for at bilen kan veksle mellom komfort og mer dynamiske egenskaper.

MER BLING: Mens iX nesten er blottet for stemningsbelysning, får man desto mer av det i i7.

Materialer og teknikk fra øverste hylle

Sett forfra, er den karakteristiske designen til de to runde frontlyktene og nyregrillen fullstendig nytolket. Nå blir det lys i to etasjer, noe vi akkurat er blitt introdusert for i X7 med facelift.

De delte frontlyktene er iøynefallende med de smale horisontale led-lyselementene som er satt høyere opp på fronten. Med «Iconic Glow» er posisjonslys, kjørelys og blinklys omgitt av eksklusivt krystallglass.

Under disse, innebygd i frontspoileren i et mørkt parti, finner man Matrix Led-enhetene for nær- og fjernlys med nye funksjoner. Disse lysene kommer først til syne når de aktiveres. Nyregrillen er også blitt lyssatt, akkurat som man kan velge i Skoda Enyaq.

Innvendig har i7 BMW Curved Display, som man kjenner fra i4 og BMW iX, med siste generasjon iDrive.

Men mens det nesten ikke finnes stemningslys i iX, skal en lys- og funksjonslist på instrumentpanelet og dørene gi en spesiell opplevelse i i7– både visuelt og gjennom berøring.

Baksetene har fått ekstra fokus og det finnes neppe noen bedre BMW å la seg frakte i. Innstillingene styres fra touchpanelene i dørene. Med BMW Theater Screen, som felles ned fra taket, får man en 31 tommers skjerm med 32:9 panoramaformat og 8K-oppløsning.

FULL LUKSUS: Nå tilbys bare en versjon som er litt lenger enn den forrige i lang versjon. Det blir rene Rolls-Royce-konkurrenten.

Den forvandler baksetene til en eksklusiv, privat kinosal hvor passasjerene eksempelvis kan velge sine personlige favoritter fra en rekke ulike strømmetjenester. Senere vil man også eksempelvis kunne bruke Curved Display fremme for YouTube-strømming når bilen står stille.

Med Bowers & Wilkins Surround Sound System med 4D-teknikk, 18 høyttalere og 655 watts effekt bør også de mest audiofile kunne finne seg til rette.

Kjennere vil også verdsette BMW «Iconic Sounds» , hvor det elektriske lydbildet er komponert av Hans Zimmer, kjent for å ha produsert musikken til en rekke ikoniske filmer.

TO VERSJONER: M Sport-utseende med tøffere front blir tilgjengelig fra start og er tradisjonelt den som foretrekkes i Norge.

7-serien leveres i en rekke eksklusive lakkfarger, blant annet to-tone-kombinajsoner. Panoramasoltak og skinninteriør er standard. Om ønskelig leveres bilen med automatisk åpning og lukking av dørene.

Excecutive Lounge» kan velges av de som virkelig vil strekke på bena i baksetet.

For den som sitter bak rattet i helt nye BMW 7-serie, bidrar en rekke førerassistansesystemer til en komfortabel kjøreopplevelse. De autonome egenskapene vil rulles ut i tiden fremover, på det som kalles nivå 3, for både autonom kjøring og parkering.

Starter med 544 hk

Helektriske BMW i7 xDrive60 er modellen som nordmenn først vil stifte bekjentskap med. Med én motor på 190 kW/258 hk på forakselen og én på 230 kW/313 hk over bakhjulene, har bilen en samlet effekt på 400 kW/544 hk og et maksimalt dreiemoment på 745 Nm. Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 4,7 sekunder og toppfarten nås ved 240 km/t.

Med et forbruk (WLTP) fra 18,4 kWt til 19,6 kWt, avhengig av spesifikasjoner og utstyr, gir det BMW i7 xDrive60 en rekkevidde (WLTP) i området 590–625 km. Energien hentes fra høyspentbatteriet med nettokapasitet på 101,7 kW.

Ombordladeren kan ta imot 11 kW, og da lades batteriet fra 10 til 100 prosent på 9,5 timer. For hurtig- og lynlading har BMW i7 en kapastitet på 195 kW, som lader batteriet fra 10 til 80 prosent på 34 minutter under optimale forhold.

Med den tilpassede ladekurven til BMW i7, kan en ladeøkt på ti minutter gi 170 km med rekkevidde. Egne ladeprofiler og temperering av batteriet er også bidrag til effektive ladeøkter. Tempereringen av batteriet kan både styres automatisk gjennom bilens navigajsonsdata og aktiveres av føreren selv ved behov.

I 2023 lanseres toppmodellen BMW i7 M70 xDrive, med over 600 elektriske hestekrefter og mer enn 1000 Nm dreiemoment. Den gjør unna 0-100 km/t på under fire sekunder.

Denne helelektriske modellen får blant annet følge av plug-in hybriden BMW M760e xDrive med 571 hk og 800 Nm dreimoment, med en elektrisk rekkevidde opptil 84 km. Samme år lanseres også en pansret versjon av helt nye BMW 7-serie.

Trues av momsspøkelset

BMW i7 xDrive60 lanseres i Europa i november 2022. Norske forhandlere åpner for bestilling av modellen i dag, med en startpris fra kr. 1.169.000 eks mva.

– Slik verden ser ut nå, må vi ta høyde for at leveringer vil skje i 2023. Innen den tid må vi forberede oss på at det innføres merverdiavgift på elbiler, slik politikerne opprinnelig varslet om i fjor. Når revidert statsbudsjett legges frem i mai, forventer vi at regjeringen gir tydelige signaler på hva norsk bilbransje og norske elbilkunder skal forholde seg til i tiden fremover, sier Marius Tegneby.

– Startprisen på BMW i7 M70 xDrive estimeres til 1.399.000 eks. mva. Man må derfor forvente en annen pris når vi åpner for bestilling av den modellen senere, avslutter Tegneby.

Det lønner seg å være medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 100 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også