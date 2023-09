Parkering for elbil

Kan gjøre bilprodusentene mindre Kina-avhengige: Ny elmotor med halvert klima-avtrykk

Denne elmotoren er uten magneter, er veldig kompakt og effektiv – og bygges uten sjeldne metaller. Og den kan gjøre deler av bilindustrien mindre avhengig av Kina.

Det tyske selskapet ZF leverer en rekke komponenter til bilindustrien, blant annet elmotorer.

Tidligere denne uka presenterte de sin nye, magnetløse motor.

Teknologien er ikke ukjent, men ZF hevder ganske selvsikkert i sin pressemelding at ingen andre mestrer teknologien like bra.

Slipper utvinning

Selv om motoren mangler magneter, skal den være like effektiv som dagens motorer.

Men klima-avtrykket knyttet til produksjonen av motoren (som inkluderer utvinning av mineraler) skal kunne halveres, sammenlignet med andre elmotorer, ifølge ZF selv.

Det skyldes for det meste at man slipper å utvinne metallene dysprosium, terbium og neodym, som brukes til magnetene i motoren.

En annen fordel for tysk bilindustri er at disse metallene stort sett utvinnes i Kina.

Motoren i seg selv skal ifølge ZF være 15 prosent mer energieffektiv enn dagens motorer.

Det er spesielt i enkelte situasjoner, som motorveistrekninger ved høye hastigheter, at den er mest effektiv.

I motsetning til de magnetfrie konseptene til såkalte separat eksiterte synkronmotorer (SESM) som allerede er tilgjengelige i dag, overfører ZFs nye I2SM (In-Rotor Inductive-Excited Synchronous Motor) energien for magnetfeltet via en induktiv magnetisering inne i rotorakselen.

Mindre følsomt

Det geniale er at all energi overføres induktivt, uten mekanisk kontakt, inne i rotoren, og genererer et magnetfelt ved hjelp av spoler.

Motoren krever derfor ingen børsteelementer eller sleperinger. Da er det heller ikke nødvendig å holde dette området tørt ved hjelp av tetninger.

Som med en permanent magnetisert synkronmotor, kjøles rotoren av sirkulerende olje. På denne måten sparer man i dette tilfellet ni cm på motorens diameter.

Nå skal denne motoren gjøres produksjonsklar for både personbil og nyttekjøretøyer, og den kan brukes både på 400- og 800 volt-arkitektur.