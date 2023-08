Parkering for elbil

CATL Shenxing skal kunne gi strøm til 40 mil på ti minutter: Nytt superbatteri

LYNRASKT: Batteriene havner i biler allerede til neste år.

Dette batteriet skal kunne gi strøm til 40 mil på ti minutter – og inneholder verken kobolt eller nikkel.

Kinas største batteriprodusent CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.) har nå lansert et nytt batteri som skal kunne lades rekordraskt sammenlignet med batteristørrelsen.

Batteriet har fått navnet Shenxing og er et såkalt LFP-batteri (Litium-jern-fosfat). Batteriene er godt kjent iblant annet i BYD, som bruker sammensetningen i sine Blade-batterier.

LFP-batteriene har noe lavere energitetthet enn de mer foretrukne Litium-ion-batteriene og blir tyngre, men rimeligere – og blir ansett som sikrere. BYD mener blant annet at sitt batteri er brannsikkert.

KAN DU TYSK? Her er en lynrask gjennomgang av batteriet fra Electric Drive.

De skal også ha lengre holdbarhet og skal lades helt fulle, til forskjell fra andre batterier, som anbefales å lades til 80 eller 90 prosent, avhengig av innebygget buffer.

De er også mer miljøvennlige fordi de ikke inneholder kobolt eller nikkel.

Hva er forskjellen?

Det nye batteriet skal ha en ny grafittanode, annen formel på elektrolytt, tynnere og tryggere separator og bedre ione-transport.

Sammen med et nytt og avansert batteristyringssystem skal også varmgangen være minimal.

CATL mener batteriet kan brukes i ethvert kjøretøy, i hvert fall om de klarer seg med 700 kilometer rekkevidde, hva nå enn det skulle bety. Det er rimelig stor forskjell på en kompakt personbil og en svær SUV.

Man må anta at batterier over 100 kWt blir tilgjengelige. (Bilmodellen BYD Han har i dag 88 kWt brutto /85,4 netto.)

Lynraskt i kulda

Resultatet er et batteri som skal være i stand til å lade batteriet til å kunne gi 40 mil rekkevidde – på 10 minutter.

Selv i kulda skal det være raskt: Det loves pluss-minus 80 prosent på 30 minutter når det er ti kuldegrader ute.

Det vil si om du har ladestasjoner som klarer å fôre batteriet med nok strøm. Det finnes ikke i Norge i dag.