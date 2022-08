Åpnet sin første ladestasjon i sommer: Ny hurtigladeaktør på plass

Ragde er den nyeste aktøren på det norske hurtigladekartet. Nå vil de trekke kunder med støvsuging og spylevæske, i tillegg til strømmen.

Ragde eiendom er en gigant på eiendomsmarkedet, men må kunne betegnes som en ganske så liten utfordrer i det norske ladebransjen.

Selskapets første hurtigladestasjon ble åpnet midt i fellesferien, uten verken brask eller bram. Det var en bevisst strategi skal vi tro leder i Ragde charge, Christoffer Pihl:

– Vi åpnet vårt første ladetorg i det stille da vi ønsket å teste ut løsningene på små volum før vi skalerer opp. I tillegg har enkelte produktleveranser blitt forsinket, og vi ønsker å ha disse på plass før vi går bredt ut, sier Pihl.

Men Elbilforeningen oppdaget den nye stasjonen, og måtte selvsagt teste den ut, selv om ikke alt skulle være på plass.

Se video fra stasjonen her:

Rett på roaming – kort og prisinfo kommer

Stasjonen ble åpnet i juli, den ligger ved Sannergata i Oslo, og her kan ti biler lade samtidig. Stasjonen består av fem lynladere, der de kraftigste gir opp til 250 kW effekt, og den minste gir opp til 90kW effekt.

– Det første vi fikk bekreftet var at den blå ladebrikka fra Elbilforeningen, virket. Det var bare å tæppe den, så startet ladingen, sier fagrådgiver i Norsk elbilforening, Helene Busengdal.

FORNØYD FAGRÅDGIVER: Helene Busengdal i Elbilforeningen hadde gode grunner til å smile under vår spontane test på sensommeren.

Ragde har med andre ord åpnet for såkalt roaming-betaling. Dette betyr man kan betale med en tredjepartsløsning.

Det skal altså ikke være nødvendig å gå inn på AppStore for å leite etter enda en ladeapp, så lenge du har ordnet deg med en mer universell betalingsløsning.

Ett eksempel på en slik løsning er altså Elbilforeningens Ladeklubben.

– Men vi savner muligheten for kortbetaling direkte på laderen. For det bør være mulig å lade enkelt, uten kundeforhold. Og vi ønsker også informasjon om hvor mye lading koster, fortsetter Busengdal.

Christoffer Pihl i Ragde charge, kan heldigvis betrygge oss på begge områder:

– Vi skal ha kortbetaling, men venter på den endelige løsningen fra ladeprodusenten vår. Vi satser på å ha dette klart innen utgangen av året. Og så kommer det snart noen veldig fine 55-tommers skjermer. De skal vise ladeprisen med store og tydelige tall når du kommer kjørende til stasjonen. Nesten som bensin- og dieselprisen på de klassiske bensinstasjonene.

Brukervennlighet og tjenestetilbud

Selv om ikke alt det tekniske er på plass enda, kan det virke som om planen er rimelig klar. Pihl forteller at det viktigste er at det må være enkelt å lade, og at man har noe å gjøre mens man lader. Eller som de selv sier i sin salgspitch. Kunden skal få god energi hele veien.

I tillegg til de allerede nevnte enkle betalingsløsningene og prisinformasjonen som skal komme, er planen at det skal etableres støvsugere og spyleveskeautomater ved majoriteten av Ragdes ladestasjoner.

Det er også planer om å bygge ut noen av de kommende ladestasjonene som helhetlige servicetorg. Dette betyr vaskeautomater for utvendig vask og flere andre tjenester i tillegg.

LYTTER TIL FORBRUKERNE: Christoffer Pihl, leder i Ragde charge satser på lading slik forbrukerne ønsker, med kortbetaling og enkel informasjon på stedet.

Seks nye stasjoner de neste månedene – ingen nord for Kristiansund

Det blir altså flere stasjoner enn denne i Oslo. Og Ragde vil bli å finne også utenfor Oslo.

– Vi bygger i utgangspunktet ladestasjoner på eiendommer som allerede tilhører Ragde. Det gjør det jo enklere å etablere oss, og det gir oss mange muligheter over hele landet, sier Pihl.

Av nye stasjoner som er planlagt, har nykommeren tre i Oslo og ellers stasjoner i Arendal, Innlandsporten, Hemsedal, Trysil, Ålesund og Kristiansund på blokka. Altså ingen i Nord-Norge.

– Dette er planene for første runde. Og så må vi i tillegg til å lære hva kundene trenger, finne ut hva som skal til for at disse prosjektene skal bli lønnsomme. Så håper vi det blir mange flere stasjoner etter hvert, sier Pihl.

Så gjenstår det å se om det blir litt mindre skitne bilgulv og setesprekker med Ragdes støvsugeladestasjoner framover. En ladeoperatør med kortbetaling og god prisinfo vil nok uansett ønskes varmt velkomment av mange elbilister.

