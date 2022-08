Høye bruktbilpriser: Bruktbilene dyrere enn da de var nye

Mange kan kjøpe ny bil og få igjen pengene etter tre til fire år. Det blir eier nummer to som må belage seg på et kraftig verditap.

Korona-pandemien, ja vi vet du er lei å høre om den nå, etterfulgt av krigen i Ukraina, har snudd bilsalget på hodet.

Nå ser vi eksempler på at man får mer betalt for både to, tre og fire år gamle biler enn man betalte da man kjøpte den.

Flere avgjørende faktorer

Det er en kombinsajon av mange ting som har gitt denne situasjonen.

Korona og krig har ført til lav produksjon av nye biler og dermed også det laveste antallet nybilregistreringer på flere tiår.

Vi ser stadige prisoppjusteringer på nye biler.

Lang ventetid gir momspåslag for flere bilmerker.

Over 100 prosent økning på drivstoffprisene de tre siste årene, og spesielt stort hopp etter Ukraina-krigen.

Gratis nybil

Mange har for alvor merket at det er dyrt å bruke bilen. Og selv om strømprisene, hvert fall på sør- og Østlandet, er historisk høye, er det allikevel langt rimeligere å kjøre elbil.

Nå vil ALLE ha elbil, og helst i går. Det ser man hos finn.no også. Vi ser en kraftig økning av antall søk på elbiler i år.

Det gjelder stort sett alle modeller, men spesielt de litt nyere bilene med lang rekkevidde.

Til sammen gjør disse faktorene at prisene holder seg svært godt og i flere tilfeller stiger, selv om bilene har gått både 50- og 60.000 kilometer siden de var nye.

Der ser vi at første eier i mange tilfeller kan selge bilen til ny pris selv om man har hatt den samme bilen i tre til fire år. Vi ser eksempler på at utropsprisen på finn.no er høyere enn da den var ny.

Flott for dem som har kjøpt ny bil og selger nå, men potensielt dyrt for de som kjøper og beholder bilen til tilstanden normaliserer seg. Da er det den som tar hele verditapet fra da bilen var ny.

Tre populære

Det blir for omfattende å lage en totaloversikt over prisbildet på alle modeller, men vi har trukket frem tre svært populære modeller som vi har fulgt med over en tid med automatisk varsling på finn.no.

Der ser vi at prisene nærmest galopperer og at man må ringe umiddelbart for å få kloa i de mest fornuftig prisede bilene, ellers er de solgt på flekken, gjerne til oppkjøpere.

Vi har ringt flere, omtrent i det øyeblikket de er lagt ut, og selgerne har rapportert om nærmest nedringning og budgiving på bilene.

Bilene vi har tatt utgangspunkt i, er Hyundai Kona, Tesla Model 3 Long Range og Volkswagen e-Golf. Nybilprisene i tabellen for de aktuelle årene er hentet ut fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Husk at det er startpris uten vinterhjul og utstyr, men alle tre modeller i eksemplene er i utgangspunktet godt utstyrt, slik at prispåslaget ikke varierer veldig mye. Priseksemplene gir derfor en god pekepinn på hvordan markedet har utviklet seg.

Det er ingen fasit på hvor mye en bil faller i verdi. En dyr luksussedan har tradisjonelt falt langt mer i prosent enn en folkelig famille-SUV og det er variasjoner på hvilke merker som er populære.

Men som en pekepinn kan man regne med halvering av verdien i løpet av fem år. Den får prosentvis mest tap det første året, så mindre for hvert år. Slik er det ikke nå.

Sjekk tabellen under:

Hyundai Kona

Vi har valgt Hyundai Kona fra 2019 og nyere fordi den fikk en oppgradering med rekkevidde opptil 484 kilometer, noe som gjør den til en rimelig inngangsbillett for lang rekkevidde.

De aller fleste velger Premium, som har alt tenkelig utstyr, derfor har vi tatt utgangspunkt i denne både på ny- og bruktpris.

Det ligger ikke så mange biler på finn.no så der er alle priser slått sammen til en gjennomsnittspris. Med unntak av årsmodell 2020, ligger gjennomsnittlig pris på finn.no høyere enn hva prisen var på ny bil.

Ironisk nok har de fleste av bilene gått lite, men selv 2019-modellen i Teknikkutgave med 92.000 kilometer på telleren står til salgs for 316.000 kroner.

En 2020 med 34.000 på speedometeret ligger til salgs for 410.000 kroner. Vi må minne om at man for kort tid siden, før prisoppgang, kunne bestille en bakhjulstrukket Ioniq 5 for nesten samme pris.

Tesla Model 3

En annen bil med ekstremt lang rekkevidde for pengene er Tesla Model 3 Long Range. Det ser vi på salgsstatistikken for nybiler også.

Kombinasjonen rekkevidde, firehjulsdrift, eget ladenettverk, plass nok, pris og prestasjoner, var grunnen til at det er blitt Norges mest solgte bil i 2019 og 2021.

Det gjenspeiler seg på finn.no også. Det var såpass mange biler til salgs at vi nøyer oss med å føre opp billigste og dyreste bil pr. årsmodell.

Tesla har ikke veldig mye utstyr å velge til, stort sett bare vinterhjul og hvite seter, men Autopilot gav et skikkelig innhugg i nybilprisen, rundt 50.000 kroner.

Når vi skriver saken, ligger det ute en sort Tesla Model 3 Long Range 2019 til 509.900 kroner. Den har riktignok autopilot, men ellers med standard felger med hjulkapsler, vinterhjul, standard sort skinn uten tilhengerfeste. Det var det samme som den kostet ny for to år siden. Nå har den rullet 31.200 kilometer.

Base Performance som ble solgt en kort stund holder seg også godt i pris. Dette var modeller med effekten fra Performance, men med ordinært understell og felger.

Her får du både høy effekt og tilhengerfeste, noe Performance aldri har hatt på ekstrautstyrslista. 435.000 kroner for en 2019-modell som har gått 92000 km, riktignok med hvitt skinn og oppgraderte felger, er fortsatt rimelig heftig. Første eier har hvert fall hatt en rimelig bil.

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf er det billigste alternativet med akseptabel rekkevidde og blir automatisk også svært attraktiv.

Her varierer nyprisen noe mer enn på de to andre bilmodellene. De tyske bilprodusentene har alltid gitt flere valgmuligheter og tar seg betalt for det. Men i utgangspunktet har bilene vært godt utstyrt.

Faceliften som kom i 2017 fikk lenger rekkevidde og samtidig ble digitalt infodisplay standard. Men elektriske stoler og skinn etc. koster ekstra.

Noen håper fortsatt på å få 270.000 kroner for en godt utstyrt 2018-modell med 61.700 kilometer på telleren.

317.000 kroner for en Final Edition som har gått 20.000 er trolig også godt over hva den ble solgt for som ny, da man dumpet prisene for å gjøre salgshallene rene for ID.3.

Og apropos det. Man får en splitter ny ID.3 med opptil 533 km rekkevidde fra 376.300 kroner, eller tvillingen Cupra Born med rekkevidde på til 458 kilometer fra 334.00 kroner. Men da må du regne med å vente en stund.

