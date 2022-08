Ny batteriteknologi allerede i år: Nio først med faststoffbatterier?

FØRST? Mange snakker om faststoffbatterier i 2024 og 2025. Skal vi tro Nio, lanserer de den revolusjonerende batteriteknologien allerede i år.

Nio hevder de er klare til å installere 150 kWt faststoffbatteri i bilene sine allerede senere i år.

Mange har snakket om en elbilrevolusjon når solid state batteriene, eller faststoffbatteriene, kommer. Revolusjonen starter nå.

Kinesiske Nio hevder at de, helt ifølge planen, er klare til å tilby 150 kWt faststoffbatteri i sine elbiler allerede fjerde kvartal i år. Det har selskapet lovet i et intervju med den statseide mediestedet Securities Times.

Batteriet skal ifølge artikkelen ha en energitetthet på 360Wt per kilo. Batteriet i en tesla Model 3 Long Range har til sammenligning en energitetthet på 150. Det vil si over dobbelt så mye effekt pr. kilo batteri.

Batteriet vil være tilgengelig som en mulighet i alle selskapets elbiler som en følge av deres batteribyttefilosofi.

ES8, som foreløpig er den eneste bilen de selger i Norge, vil få en rekkevidde på 800 kilometer med det nye batteriet. Den mindre SUVen ES6 vil kunne kjøre 900, og ET7, som ble vist i Norge i fjor vil få en rekkevidde på over 1.000 kilometer, men det er ifølge NEDC-standarden, som er noe snillere enn WLTP.

Nio har ikke opplyst om hvem som bygger batteriene, men produsenten WeLion New Energy sa allerede 9. juni i fjor at de planla å lage et faststoffbatteri med kapasitet på 150 kWt, og med energitetthet på 360 Wt per kilo.

Uvisst når vi får dem i Norge

Ingen i Nio Norge har vært tilgjengelige for svar på når vi får disse batteriene her hjemme. Vi vet heller ikke når lansering av flere bilmodeller er planlagt her hjemme.

