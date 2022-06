1. juli endres nettleia: Ny nettleie: Nyttige tips til elbilister

FÅ OVERSIKT: Det er lurt å justere ned effekten på ladeboksen din fra 1. juli.

Fra 1. juli endres reglene for hvor mye hver og en av oss skal betale i nettleie. Hensikten er at vi som forbrukere skal bruke strøm smartere.

Nettleien er det vi betaler for å drifte og bygge ut strømnettet.

Det er derfor en god idé å utnytte strømnettet på en effektiv måte. Det gjør at vi unngår unødige naturinngrep og store ekstrainvesteringer, som igjen kan føre til økte priser.

Elbilforeningen har sammen med 17 andre organisasjoner gitt flere innspill i arbeidet med den nye nettleia. Forslaget som kom før jul 2021 slo uheldig ut for elbilister, og krevde felles front for endringer, noe myndighetene til en viss grad hørte på. Nå er regelverket for de kommende to årene klart.

Fra 1. juli gjelder altså nye regler for hvordan nettleie-prismodellene slår ut for oss forbrukere. Det bør du som elbilist, i hvert fall hvis du er prisbevisst og lader hjemme, tenke på.

Så hva bør elbilistene tenke på?

De fleste går ikke rundt og vet hvor mye strøm de bruker fra time til time, men mange strømselskap tilbyr apper du kan bruke for å få oversikt over strømforbruket ditt.

Disse kan det være lure å bruke.

Her er dessuten fire tips det kan være smart å følge:

1. Sjekk hvor mye makseffekt du har i huset

Hovedsikringen i boligen din forteller hvor høy effekt du kan bruke samtidig, uten at det blir mørkt i huset.

Har du for eksempel 3×50 ampere-sikringer, betyr det at du har 21 kW effekt å fordele på hele huset. Men selv om du har mye makseffekt, kan det være lurt å unngå å bruke den.

Setter du bilen på lading samtidig som du vasker klær, tromler tøy, lager middag og tar en dusj, så lager du store forbrukstopper.

Snittet av de største forbrukstoppene danner beregningsgrunnlaget for deler av nettleieregningen din neste måned, og du kan i teorien komme opp i de dyreste kategoriene dersom du gjentatte ganger bruker mye strøm på en gang. Dette forklarer vi grundigere senere.

2. Få oversikt over toppene i strømforbruket ditt

Last ned appen fra strømleverandøren din, og finn ut når på døgnet du bruker mest strøm. Er det noe i forbruket ditt du kan flytte på, slik at du unngår store topper?

3. Lad elbilen din når det er billigst, typisk om natta

Da er mest plass i strømnettet, og vanligvis billigst. Tall fra vår årlige spørreundersøkelse «Elbilisten», viser at majoriteten av elbilister gjør det allerede.

Er vanen din likevel å kjøre bilen rett i garasjen og sette den på lading etter at du kommer hjem fra jobb? Den vanen kan være lur å endre. Sjekk om du kan styre tidspunktet for når du starter å lade fra bilens app – enten via telefonen din, eller via selve ladeboksen.

4. Vurder å justere ned effekten på ladeboksen din

Det store flertallet av elbilistene har hjemmeladeboks, og det er lurt fordi det gjør trygg lading enkelt.

Kan du justere ned effekten du bruker når du lader bilen med hjemmeladeboksen, kan det være lurt dersom det gjør at du kan unngå å lage forbrukstopper. De aller fleste har hjemmeladebokser som gir en effekt på 7,4 kW, men noen hjem har nyere strømanlegg der boksene kan levere inntil 22 kW.

Igjen, sjekk makseffekten du har i huset og hvor mye ladeboksen din leverer. Her kan det være gode penger å spare ved å skru ned effekten.

Bakgrunn: Dette bestemmer hvor mye du betaler i nettleie

Dette var altså de overordnede rådene. Her følger den litt lengre forklaringen for hvordan nettleia beregnes. Men husk også at regeleverket for beregning av nettleie er overordnet, og innenfor dette velger de ulike nettselskapene sine prismodeller.

Hvor mye du betaler i nettleie fra 1. juli bestemmes, kort forklart, av to ting:

Et kapasitetsledd (erstatter det som i dag kalles fastledd) og et energiledd.

Snittet av de tre høyeste effekttoppene forrige måned bestemmer hvor mye kapasitetsleddet koster deg denne måneden.

Hvor høyt kapasitetsleddet blir, bestemmes av en trappetrinnsmodell som går fra 2 til 20 kW. Prisene varierer fra nettselskap til nettselskap.

Huseierne, som Elbilforeningen jobbet tett med i arbeidet med nettleia, har laget denne modellen som viser prisene de største nettselskapene tar på de ulike nivåene:

Please accept marketing cookies to view this content.

Før 1. juli ble energileddet kun bestemt av hvor mye strøm du brukte totalt. Nå vil den også påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og om det er på en ukedag eller helg.

Det er dyrest å bruke strøm når det minst kapasitet i nettet. Om ettermiddagen er det for eksempel typisk rush-trafikk i strømnettet og høy pris.

Og billigst er det fortsatt om natta og i helgene.