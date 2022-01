Sjekk utregningene: Jo, det er (fortsatt) billigere å kjøre elbil enn dieselbil!

Fortsatt billigere: I desember, da strømprisen var på det høyeste, kostet det i snitt fremdeles bare halvparten å kjøre elbil sammenlignet med dieselbil, viser Elbilforeningens utregninger. Her Nio ES8, som vi hadde til vintertest nylig.

Strømprisene er rekordhøye, men med litt planlegging og smarte ladevaner, er det fortsatt langt billigere å lade batteriet enn å fylle tanken.

Mange fikk seg en ubehagelig overraskelse i ukene før jul da strømprisene nådde den ene toppen etter den andre.

På det høyeste passerte den åtte kroner per kilowattime (kWt), inkludert alle avgifter og nettleie.

Økt forbruk som følge av vinterkulden, kombinert med lav fyllingsgrad i vannmagasinene og uvanlig høye kraftpriser på kontinentet, ble utpekt som de viktigste årsakene.

Også ved inngangen til det nye året har strømprisene vært et hett tema, og mange satte kaffen i vrangstrupen da de åpnet strømregningen for desember.

Sannhet med modifikasjoner

Det tok ikke lang tid før det begynte å dukke opp saker i mediene om at det ble billigere å kjøre dieselbil enn elbil etter hvert som prisene skjøt i været.

Dette er i beste fall en sannhet med modifikasjoner:

For det første lader de fleste elbileiere bilene sine hjemme, og fortrinnsvis om natten når strømmen er langt billigere.

For det andre varer en hjemmeladeøkt gjerne i 10-15 timer, mens de ekstreme prisene ofte er knyttet til enkeltdager og gjerne enkelttimer, fortrinnsvis på dagtid.

Hjemmelading i enkelttimer med ekstreme prisutslag kan derimot en sjelden gang gjøre at det der og da ville vært rimeligere å fylle tanken.

Og som elbilister flest vet, er hurtiglading generelt ganske dyrt, fordi man betaler for å få mye strøm på én gang. Derfor er det lurt å lade hjemme så ofte man kan.

Lade vs. tanke

Vi har sett nærmere på hva det kostet å lade en elbil kontra å tanke opp en dieselbil gjennom fjoråret. Regnestykket baserer seg på strømpriser fra den nordiske kraftbørsen Nordpool og dieselpriser fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

For ordens skyld benytter vi strømpriser fra Sør-Norge, der prisutslagene har vært mest ekstreme. Prisene er inkludert avgifter og nettleie.

I regnestykket forutsetter vi en kjørelengde på 1100 kilometer per måned, at elbilen bruker to kWt per mil og at dieselbilen bruker 0,6 liter per mil. Dette er en forenkling, ettersom bilene i realiteten bruker mer energi om vinteren. Samtidig oppveies dette til dels av at vi kjører mer og lenger om sommeren enn vinteren.

Som grafen nedenfor viser, steg prisene både på diesel og strøm gjennom 2021, men betydelig mer på strøm etter et kraftig byks siste halvdel av året. Figuren er basert på gjennomsnittspriser per måned.

(Dieselpris for desember er satt lik prisen i november, ettersom SSB ennå ikke har publisert sin månedlige drivstoffstatistikk for desember.)

Tre unntaksdager bekreftet regelen

Fra januar til november økte dieselprisen med 15 prosent, mens strømprisen mer enn doblet seg og økte med 131 prosent i løpet av året.

Med unntak av tre dager den nest siste uken i desember, da strømprisen passerte fem kroner per kWt i snitt, var det langt rimeligere å lade elbil enn å tanke dieselbil i 2021.

Om natten, når over halvparten av ladingen skjer, passerte aldri prisen for å lade prisen for å tanke.

På starten av året kostet det rundt en fjerdedel å kjøre like langt med en elbil som med en dieselbil.

I desember, da strømprisen var på det høyeste, kostet det i snitt fremdeles bare halvparten å kjøre elbil sammenlignet med dieselbil.

– Over tid er elbilene rimelige i drift. At prisene på strøm var høyere enn dieselprisene noen enkelttimer i desember, betyr ikke at det ble dyrere å kjøre elbil så lenge man lader fornuftig. De færreste elbileiere valgte å plugge i bilene sine akkurat under disse timene, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Bør ikke la seg skremme

En tommelfingerregel er at så lenge strømprisen er på under fem kroner per kilowattime (inkludert nettleie og moms), så er en elbil stort sett billigere å kjøre enn en dieselbil.

Pristopper som passerer dette, har vi kun i noen korte øyeblikk.

Hovedbildet er at kostnaden for å lade hjemme oftest ligger langt under dette nivået.

Dessuten er det verdt å huske at en hjemmeladeøkt går over 10-12 timer, samtidig som påfylling av strøm til 1100 kilometer gjerne fordeles over minst fire-fem ladeøkter med cirka 50 kWt hver.

– Forbrukere som nå vurderer sin første elbil, bør ikke la seg skremme av vinterens strømpriser. Men de bør installere en hjemmeladeboks, og styre ladingen ut fra når strømprisen er lavest på døgnet. De bør også sjekke at de har strømavtaler som gjør dette mulig, sier Bu.

BEROLIGER: – At prisene på strøm var høyere enn dieselprisene noen enkelttimer i desember, betyr ikke at det er dyrere å kjøre elbil så lenge man lader fornuftig, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

I figuren nedenfor har Elbilforeningen sett på hva det kostet å lade 55 kWt på henholdsvis dag og natt hver dag i desember. For å kjøre tilsvarende langt med en dieselbil som 55 kWt (2 kWt/mil) gir i rekkevidde, trengs 16,5 liter diesel (0,6 l/mil).

Fasit er at det i snitt kostet 154 kroner å tilføre elbilen 55 kWt i desember, mens 16,5 liter diesel beløp seg til 276 kroner.

I perioden januar-november var gjennomsnittsprisen for 55 kWt til sammenligning 78 kroner, mens 16,5 liter diesel kostet 254 kroner.

De fleste lader allerede om natten

Figuren viser også tydelig at det alltid lønner seg å lade elbilen om natten. I desember, for eksempel, var det i snitt 30 kroner rimeligere å koble doningen til strømnettet mens du selv ligger og sover.

Våre beregninger viser at rundt 80 prosent av all lading foregår hjemme. I Elbilforeningens store spørreundersøkelse «Elbilisten 2021», viser resultatene at de fleste også velger å lade nettopp om natten.

Flere smarte ladetips finner du i denne artikkelen:

Ingen fare for forsyningen

Selv om elbilsalget økte jevnt gjennom fjoråret, og det stadig blir flere elbiler på veiene, er det heller ingen umiddelbar fare for kraftforsyningen.

Elbilforeningen har grovt beregnet samlet strømforbruk for alle elektriske personbiler i 2021 til 1 terawattime (TWh), basert på 13000 kilometer kjørelengde og forbruk på 2 kWt/mil.

Total strømproduksjon i Norge i 2021 var 157 TWh. Netto eksport av strøm fra Norge var på 17 TWh, slik at samlet strømforbruk fra elektriske personbiler utgjorde omtrent 0,7 prosent av totalt strømforbruk i Norge i 2021.