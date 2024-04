Fersk undersøkelse: Miljørabatt i bomringen får folk til å velge elbil

MILJØRABATT FUNKER FORTSATT SOM GULROT: – Miljørabatt for elbil er et av de mest målrettede tiltakene for å kutte utslipp fra veitrafikken og nå klimamålene, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

43 prosent av bilistene i Oslo-området svarer at elbilrabatt i bomringen er viktig for om de velger elbil, viser en ny undersøkelse.

I en undersøkelse utført av Opinion, bestilt av Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening (BIL), svarer 43 prosent av de 1000 respondentene at elbilrabatten i bomringen i Oslo har stor eller svært stor betydning for om de velger elbil framfor bensin- eller dieselbil neste gang de kjøper bil.

Minner om at 6 av 10 biler i Oslo er fossilbiler

Elbilforeningen og BIL mener resultatet av undersøkelsen er en tydelig melding til politikerne, som nå forhandler om innholdet i den såkalte Oslopakke 3.

De to organisasjonene frykter at en ensidig takstøkning for elbil og svekking av miljørabatten for elbil i bomringen i Oslo kan føre til at elektrifiseringen av bilparken i området vil kunne bremse opp.

Christina Bu i Elbilforeningen minner om Oslos egne klimamål:

– Målet er at transportsektoren i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Miljørabatt for elbil er et avgjørende virkemiddel politikerne har for å kutte utslipp fra veitrafikken og for å nå klimamålene, sier hun.

MINNER OM MÅLET: Christina Bu i Elbilforeningen minner om Oslos målsetting om helelektrisk bilpark i 2030. FOTO: Jamieson Pothecary/elbil.no

Harald Jachwitz Andersen i Bilimportørenes landsforening minner om at om lag 6 av 10 biler på veiene i Oslo er fossilbiler.

– Solid miljørabatt i bomringen er det som trengs hvis vi skal overtale disse til å velge elbil neste gang de skal bytte ut bilen, sier han.

BILBYTTE påvirkes av økonomiske virkemidler, sier direktør for Bilimportørens landsforening (BIL), Harald Jachwitz Andersen. FOTO: BIL

– Historien har vist hvor sensitivt markedet er når det gjelder avgiftsøkninger på elbiler. Det bekrefter også funnene i undersøkelsen. Skal vi nå målene som er satt for 2030, må vi opprettholde elbilens konkurransefortrinn, sier Andersen.

Viktig også for bruktbilkjøperne

Undersøkelsen viser også at miljørabatt er like viktig om du kjøper ny eller brukt elbil.

Det mener de to organisasjonene er viktig å merke seg.

– Folk flest kjøper brukt bil når de skal bytte ut den gamle. Solid miljørabatt er derfor også et godt argument for at bruktbilkjøperne bør velge elbil og den bidrar til at elbil faktisk blir for alle, sier Christina Bu i Elbilforeningen.