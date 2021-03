Ny VW-strategi: Innfører køfri lading for kundene

VW legger opp til VIP-behandling i Kina for å få kundene til å velge elbil. Bestill lader på forhånd!

Det bygges enormt mange elbiler i Kina, men andelen elbiler der er fortsatt lav i forhold til totalen – og skepsisen er til dels stor.

Elektriske biler er likevel svært raskt voksende fra 310.000 solgte biler i 2016 til 1,1 millioner ved utgangen av 2020, ifølge Volkswagens tall.

Ifølge Volkswagens analyser vil det selges 4.750.000 biler årlig i Kina i 2025. Da sier det seg selv at andelen elbiler må øke enormt om Kina skal nå målet om å være karbonnøytrale i 2060.

2 million biler pr. år

VW bygger nå to fabrikker som skal levere 600.000 av disse kjøretøyene hvert år.

Audi-fabrikken begynner riktignok ikke å levere biler før 2024, men VW Group skal være i stand til å levere mer enn 2 millioner elektriske biler til Kina-markedet pr. år innen 2030 via minst 15 bilmodeller. Innen da skal det rulle 12 millioner av deres biler på veiene.

Krevende ladeforhold

Og selv om den kinesiske regjeringen satser på elektrifisering og allerede har satt opp 800.000 ladepunkter i utgangen av 2020, er 80 prosent av dem små ladestolper.

Samtidig er opplyses det om at 30 prosent av ladeplassene gjerne er sperret av bensinbiler, som ikke har funnet annet sted å parkere – og rundt 30 prosent av ladepunktene er defekte på grunn av manglende vedlikehold.

Det betyr ifølge VW at bare 300.000 egentlig er tilgjengelig, og de fleste av dem lader sakte.

Disse vil dominere elbilmarkedet det neste tiåret.

Ifølge undersøkelsene som er gjort av VW, synes halvparten av kineserne at lading er for tungvint og tar for lang tid. Like mange er misfornøyde med rekkevidden. 40 prosent har ingen mulighet til å installere egen ladeboks.

Garantert køfri lading

For å lykkes med å selge så mange biler som de ønsker, har de innsett at de selv må sørge for at kundene får ladet bilene sine. Og de skal virkelig få VIP-følelsen.

Systemet kalles «worry-free first class charging solutions». Det skal ha en ladefart på mellom 120 og 300 kW.

Sjefen for Volkswagensgruppens forskning- og utvikling i Kina, Dr. Thomas Müller, presenterte planene til VW for lading i Kina for deres biler på VW Powerday.

De har dannet ladeselskapet CAMS med samarbeidspartnerne FAW, JAC Group og Star Charge. Selskapet skal levere alle typer lading – fra hjemmeladere til store anlegg.

Det mest spesielle med det offentlige nettet, er at man forhåndsbestiller ladestasjonen opp til en halvtime i forveien via deres app med ett eneste klikk.

Da går det en bom ned eller en sperring opp fra gulvet, som umuliggjør bruk av stasjonen for andre brukere. Når du kommer, åpnes bommen for deg og du kan starte ladingen uten hverken brikke, scanning eller andre aktive handlinger.

VW alene med 17.000 ladepunkter

Når ladingen starter, viser appen deg tilbudet av restauranter, butikker, hoteller, servicestasjoner eller aktiviteter i nærheten. Når ladingen er ferdig, belastes beløpet automatisk fra kontoen.

De 40 første stasjonene er allerede satt opp i de tre største byene. Målet er å ha over 500 ladestasjoner og 6.000 ladepunkter oppe og gå i løpet av 2021.

Ved utgangen av 2025 skal VW alene ha 17.000 ladepunkter med 120, 180 og 300 kW kapasitet.