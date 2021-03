Ny analyse: Disse to vil dominere elbil-markedet framover

«Glem Nio og XPeng. Sammen med Tesla vil dette selskapet være de to ledende på elbiler innen 2025», hevder sveitsiske analytikere.

Det er stor konkurranse om å bli de beste på elbiler, og den sveitsiske banken UBS spår at kampen om å dominere elbil-markedet vil bli ganske så het de nærmeste årene, ifølge marketwatch.com.

Pr. i dag leder Tesla innen noen få kritiske tekniske områder: programvare, ladeinfrastruktur og det USB kaller «nådeløs» utvikling.

Men mange står og banker på døra. For kampen om markedet blir tøff – ikke minst når kineserne kommer for fullt.

Kinesisk oppside – men…

Den sveitsiske banken har sett nærmere på aksjekursene for i år:

Der er det stor bevegelse for de nye kinesiske aktørene. Nio er opp 11,40 prosent og XPeng XPEV har økt med 13,39 prosent. Også Tesla har økt med 4,72 prosent. Men der går aksjen nærmest som en jojo om dagen.

Den etablerte bilgiganten Volkswagen må imidlertid se en nedgang på 3,39 prosent. Men det er håp i sikte, skal vi tro den sveitsiske banken USB.

De økte nylig prognosen for hvor raskt elektriske biler vil bli tatt i bruk over hele verden. De mener at elbiler vil trenge inn i 100 prosent av bilmarkedet innen 2040.

Det betyr igjen at kampen om å være den mest dominerende bilprodusenten er verdt tusenvis av milliarder kroner.

Tesla og VW

UBS-analytikere spår nå at Tesla og Volkswagen vil være de to globale lederne innen salg av elbiler løpet av de neste årene.

De forventer at Volkswagen vil innhente Tesla på antall solgte elbiler allerede i løpet av neste år. Da vil de to selskapene kunne levere rundt 1,2 millioner biler hver.

– Hvis Tesla er Apple av el-biler, så er VW Samsung, sier analytikere hos UBS.

Volkswagen Group eier merker som VW, Audi, Porsche, Skoda, Bentley, Bugatti og Lamborghini. I løpet av det siste året har selskapet reist forbi Tesla og blitt det mest dominerende elbil-konsernet i Europa – verdens største elbil-marked bak Kina. Volkswagen skal nå kontrollere mellom 20-25 prosent av markedet her.

Bedre marginer

– Vi tror det er på tide å gå all-in som elbil-produsent, sier UBS-analytiker Patrick Hummel.

– Det handler om å oppnå volum så fort som mulig, fordi det vil være en pådriver for lønnsomhet.

UBS spår at innen 2025 vil den gjennomsnittlige driftsmarginen for elbiler vokse til 7 prosent (1 prosent i 2020). Det betyr at marginforskjellen mellom elbiler og konvensjonelle biler skal kunne hentes inn i løpet av fire år.

UBS-analytikere øker derfor kursmålet for Volkswagen-aksjen fra rundt 2000 kroner til 3000 kroner, og mener at aksjen skal kunne klatre hele 57 prosent i løpet av de neste 12 månedene.

Nøkkelen for å kunne lede an i sammen med Tesla, er ifølge UBS den store skalerbarheten til Volkswagens elbil-plattform. Det betyr at de kan tilby mange forskjellige typer biler basert på en og samme plattform.

Ifølge USB er Tesla fortsatt i forkant på Volkswagen på noen kritiske, tekniske områder.

– Det dreier seg spesielt om programvare, men Tesla knuser også VW med sin integrerte elektriske drivlinje, digitalisering og autonome kjørefunksjoner, sier UBS-analytikerne.

Hva med Toyota og Hyundai?

Det kan imidlertid framstå som noe underlig at USB ikke nevner to store jokere dette markedet. Verdens største bilprodusent, Toyota, har store planer når de nå står klare til å rulle ut sin elbil-satsing. De jobber også intensivt med faststoff-batterier, som vil være med på å sette fart på grunn av lengre rekkevidde, men ikke minst vesentlig kortere ladetid.

Det samme skjer hos den koreanske giganten Hyundai/Kia, som har uttalt at de skal komme med 12 nye elbiler innen 2025. De har nylig lansert 800 volt system i sine nye Ioniq 5 og jobber også aktivt med å utvikle faststoff-teknologi.

Uansett: Dette markedet blir hett de nærmeste årene.

Som en medarbeider i NRK Sporten sa: «Og nå setter vi over til andre episode av kampen…»

