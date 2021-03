VW tenker nytt med batterier

– Men man vet at 80 prosent av materialene er det samme, forteller VW-sjef for battericeller og system, Frank Blome.

Planen er at fabrikken skal ta seg av hele batteriets kretsløp. Det vil si at de også skal resirkulere batteriene der. VW viste prinsippene av sitt testanlegg for resirkulering, der batteriene males opp til mel, tørkes og sorteres helmaskinelt opp i sine bestanddeler og gjenvinnes med hele 95 prosent.

To av dem er allerede under bygging. En av samarbeidspartnerne er Northvolt i Skellefteå i Sverige. Denne fabrikken skal produsere 40 GWh årlig – ene og alene med vannkraft.

I løpet av de ti neste årene må VW produsere batterier tilsvarende 240GWH årlig for å komme opp i ønsket antall biler. Det betyr at de skal bygge hele seks kjempestore karbonnøytrale batterifabrikker på strategiske steder i verden.

Under Volkswagen Group «Power Day» Livestream, fikk vi se hvordan Volkswagen tenker helt nytt når det gjelder produksjon av batterier. Du kan se hele «Power day» i videoen under.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.