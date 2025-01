Nybilsalget i 2024: Ni av ti var elbiler

ET BILDE PÅ 2024: Elbiler var på topp i 2024, og det gir håp om målgang med så godt som bare elbiler i nybilsalget i 2025. Foto: Jamieson Pothecary/ elbil.no

Elbilandelen i nybilsalget økte i 2024, og endte på 88,9 prosent. Det er 6,5 prosentpoeng høyere enn året før.

Dette viser den helt ferske årsgjennomgangen av bilsalget fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Elbilforeningen har kjempet gjennom politikken som har skapt den norske elbilsuksessen, og også tålt kjeft for det. Men tallenes tale for 2024 er tydelig, og 2025 blir et jubelår, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Etter sommeren gjorde elbilandelen et solid byks på grunn av nye momsregler.

Andre halvår endte derfor med en elbilandel på 92,5 prosent i nybilsalget.

– Den andelen er Elbilforeningen svært stolte av, særlig fordi vi vet at dette er resultat av god og målrettet politikk, sier Christina Bu.

– 2025 blir vårt jubelår

Christina Bu er spent på 2025, der elbilandelen vil nå nye høyder. Stortinget vedtok i 2016 målet om at alle nye biler skulle være elbiler i 2025.

– Vi kan allerede glede oss over at elbil er det naturlige valget for folk flest. Jeg spår at elbilandelen skal videre opp i løpet av året vi nå går inn i, og at Norge kan lykkes i år. 2025 blir vårt jubelår, sier Bu.

SPÅR JUBELÅR: Christina Bu mener tallene taler tydelig om at innsatsen til Elbilforeningen har gitt resultater.

Kraftfull kombinasjon av virkemidler

Helt siden 2025-målet ble vedtatt, har Elbilforeningen kjempet for at klimamålet skulle følges opp med sterk politikk.

I 2020 foreslo Elbilforeningen derfor tre grep:

Behold momsfritaket for elbiler lenge nok Øk avgiften på nye forurensende biler Fjern skattefordelen for fossilbiler i leasingmarkedet

Nå kan Elbilforeningen oppsummere resultatene av arbeidet:

– Elbiler har de siste årene hatt momsfritak på kjøpsbeløpet under 500.000 kroner. Stortinget har økt engangsavgiften på nye forurensende biler tre år på rad, og øker på nytt 1. april i år. Det er denne kraftfulle kombinasjonen som gir økt elbilandel, sier Christina Bu.

Topp-ti solgte biler i 2024

Her er lista over de ti mest solgte bilene i 2024:

1. Tesla Model Y: 16 858

2. Tesla Model 3: 7 264

3. Volvo EX30: 7 229

4. Volkswagen ID.4: 7 222

5. Toyota bZ4X: 6 007

6. Skoda Enyaq*: 4 610

7. Nissan Ariya: 3 772

8. Volkswagen ID.3: 3 634

9. Audi Q4 e-tron: 3 449

10. Hyundai Kona Electric: 3 278

(* Inkluderer Enyaq RS)

Elbilandelen i fylkene i 2024:

Fylke 2024 Vestland 91,2 % Møre og Romsdal 91,1 % Telemark 91,1 % Trøndelag 90,9 % Vestfold 90,6 % Akershus 90,4 % Oslo 88,8 % Rogaland 88,5 % Østfold 88,2 % Nordland 87,5 % Buskerud 87,4 % Troms 86,1 % Agder 84,0 % Innlandet 83,8 % Finnmark 77,5 %

Kilde: OFV

Bedrifter og leasingselskaper med på laget

Tross økt elbilsalg, har det lenge vært registrert mye fossilbiler i leasing- og næringsmarkedet.

– Dette har vært en barriere for å nå 2025-målet, men sommeren 2024 tok politikerne endelig tak i dette, sier Christina Bu.

– Nå er også skattefordelen for fossilbiler i leasingmarkedet fjernet, og det var den endringen som ga elbiler et oppsving etter sommeren.