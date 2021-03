Nye Audi Q4 e-tron: Slik blir lillebror inni

Her er lillebroren til Norges mest solgte bil - e-tron. Bli med inn!

Audi har teaset lillebroren til Norges mest solgte elbil en god stund nå. Q4 e-tron blir i bunn og grunn den pene søstera til VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Det lekre skallet med typisk skarpt Audi-design med stor tett grill, markerte skjermer og baklykter i et stykke, noe som for øvrig virker som siste trend blant mange de siste årene, er bygget på den samme MEB-plattformen som de tidligere nevnte.

Det vil også si samme konfigurasjoner med bakhjulstrekk, firehjulstrekk og to batteripakker. Senere vil det høyst sannsynlig også fristes med en S-versjon, slik storebror har.

For de firehjulsdrevne utgavene betyr det to elmotorer, en på hver aksel, med systemeffekt på 225 kW.

Foreløpig har bilen en antydet WLTP-rekkevidde på 500 kilometer, utstyrt med en batteripakke som lagrer 82 kilowattimer (kWt) brutto. Det betyr trolig en netto tilgjengelig kapasitet på 77 kWt, som i øvrige kjente elbiler fra VAG-konsernet.

Like stor som Q7 inni

Det er foreløpig ikke uttalt, men det er høyst trolig at også Q4 e-tron kommer med samme batteripakke som introduksjonsmodellen av Volkswagen ID.3. Det betyr netto 58 kilowattimer av en brutto på 62.

Q4 e-tron er 4,6 meter lang og plasserer seg med det i grenseland mellom kompakt- og mellomklasse.

Audi framhever de plassbesparende egenskapene elektrisk drivlinje innebærer. Det skal bety at Q4-kupeen får tilsvarende plass som Q7-modellen, mens plassen bakerst skal tilsvare Q5.

Hvorvidt dette stemmer i praksis, får vi se når bilen kommer til Norge tidlig på sommeren 2021.

Lekkert inni

Nå har Audi også vist oss bilder av bilen innvendig. Mange har nok syntes at gapet mellom de tre bilmerkene har krympet litt vel mye de siste årene, særlig i de litt mindre modellene. Om det økes, er opp til deg å bedømme.

Audi nøyer seg ikke med liten skjerm foran føreren, men den tradisjonelle 10,25-tommeren de har hatt en årrekke og som du kan se på videoen vi laget om Audi RS e-tron GT.

Liten skjerm

Multimediaskjermen er liten i forhold til veldig mange andre. 10,1 tommer standard, men 11,5 som tilleggsutstyr. Dessuten: Audi-eiere med MMI, blir henvist til fete fingre rett på skjermen istedenfor et godt fungerende hjul. Det er neppe noe fremskritt, men er veien det foreløpig går for tiden.

Rattet har heller ikke ordinære knapper lenger, men berøringsflater. Det er sikkert kult, men kan det virkelig bli bedre enn dagens Audi-ratt med tydelig profilerte knapper og rullehjul?

Man kan gjøre det meste med stemmestyring, men pressekonferansen sa ingenting om norsk språk. Må man diktere på engelsk, har Ford allerede vært bedre en årrekke, og Audi er i så fall milevis etter Polestar sitt Google-baserte system.

Men istedenfor en tredje skjerm nede i midtkonsollen, som det er på de større modellene, har Audi laget en utstikkende konsoll med startknapp, girvelger, volumknapp , kjøremodus, nødblink og antispinn. Klimaanlegg og varme til seter er på en annen rad. Deilig for de som ikke vil ha alt på skjerm. De doble konsollhøyden gjør at man legger mobilen på ladeplate og kopp-/flaskeholdere lavere.

Man har også fått egne flaskeholdere i dørsiden som skal ha plass til 1-liters-flasker, over de tradisjonelle lommene nederst i dørsiden.

Headup-display

Det man er mest stolt av er headup-displayet i Augmented reality, som er tilleggsutstyr. Det betyr i all enkelhet litt mer info i frontruta på et større område, som viser deg informasjonen der det er naturlig å få den i frontruta, for eksempel veivisningspiler, markering for filskifte osv. Det samme vil du få i ID.4 og Enyaq, også.

For å klare skarp og tydelig visning, har de utviklet enhet de har kalt modular infotainment platform (MIB 3). Det spytter ut LED-lys tilsvarende 60 bilder pr. sekund akkurat der de skal være på ruta, basert på fart, humper i veien, posisjonen til bilen i forhold til omgivelsene som er fanget opp av kameraer, radar og sensorene på stabiliseringskontrollen. Noe å tenke på neste gang du ser pila på frontruta.

Ifølge Audi skal systemet omtrent føles som å ha ei drone flygende foran deg, som blir borte når du ikke trenger den, og komme tilbake når veivalgene kommer. Stripene i veien får også forskjellige farger, akkurat der de er i virkeligheten, for å vise i hvilken modus fartsholderen er i, når du skal krysse dem. De blir for eksempel røde når du ikke bruker blinklyset.

Få overraskelser

Interiøret og løsningene inne er slik man har sett i Audi i årevis. Det betyr at det er bra og gjennomtenkt. Det betyr et stort og lettlastet bagasjerom med 40/20/40 deling av setene og nesten flatt gulv når man legger ned setene. Man har også et eget rom under gulvet, merkelig nok ikke med samme løsning som i Skoda, for bagasjerommet for øvrig ser ganske så likt ut.

Sjekk saken og videoen fra Enyaq her, så kan du sammenligne selv.

Det er ikke oppgitt bagasjeromsstørrelse, med bilen har omtrent samme ytre mål som Enyaq, som ligger i området 585 liter. Da må man også forvente en tilhengervekt på 1.200 kilo.

Man kan fortsatt få skinnseter, men de som ønsker miljøvalg, får det i kombinasjonen mikrofiber, som består av 45 prosent resirkulert polyester. For det meste fra gamle klær og flaskekorker.

Bilen kommer til Norge neste år. Om den debuterer med Quattro firehjulstrekk eller som bakhjulstrekker, slik Skoda og VW gjør, vet vi ikke ennå.