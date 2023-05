Parkering for elbil

Rimeligere for forurensende biler og svekket miljørabatt for elbil på Nordøyvegen: – Dårlig klimapolitikk

ELBILISTENE MÅ PUNGE UT: Elbiler på Nordøyvegen må heretter betale 96 kroner, har fylkestinget i Møre og Romsdal bestemt. Alle foto: Jameson Pothecary / elbil.no

I forrige uke vedtok fylkestinget i Møre og Romsdal nye bomtakster på Nordøyvegen nord for Ålesund. Det blir 37 kroner billigere for forurensende biler og ni kroner dyrere for elbil.

Nordøyvegen er fastlandsforbindelsen nord for Ålesund. Gjennom sjøfyllinger, undersjøiske tuneller og bruer knytter den Nordøyene til fastlandet. Og den er selvsagt finansiert av bompenger.

Fram til nå har elbilene betalt 50 prosent av ordinær takst i bomprosjektet, men nå er det lokal enighet mellom fylkestinget og kommunene om å svekke miljørabatten og innkreve 70 prosent av ordinær takst.

Mens elbilistene tidligere har betalt rundt 87 kroner for en bompassering med autoPASS-avtale øker nå satsene til 96 kroner.

Vedtaket fra fylkestinget blir nå oversendt Vegdirektoratet som gjør endelig vedtak i saken.

Blir billigere å forurense

Samtidig som det blir dyrere for elbil, bruker fylkeskommunen fra oppsparte midler til å redusere takstene for forurensende biler.

Mens det tidligere kostet 175 kroner for en passering, vil det etter takstvedtaket koste 137 kroner. En reduksjon på 37 kroner.

DÅRLIG SIGNAL: Christine Bu i Elbilforeningen rister på hodet av fylkestingets vedtak som gjør det billigere å forurense.

– Et svært dårlig signal

Det får generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til å reagere:

– Med klimautfordringene vi nå opplever er det et svært dårlig signal fylkespolitikerne velger å sende. Beskjeden til vanlige folk er at forurensing skal bli billigere, men det blir dyrere for dem som gjør et miljøvennlig valg, sier hun.

Hun forstår at takstene er høye for pendlere i Ålesund-området, men da er løsningen å bytte til elbil. Det må til fordi kutt i klimagassutslippene trengs, mene Bu:

– For hver elbil som erstatter en forurensende bil kuttes klimagassutslippene med to tonn CO2 årlig.

Samspillet mellom lokal og nasjonal politikk er ifølge Bu en av grunnene til at vi har lykkes med elbilpolitikken:

– Mens nasjonale myndigheter har gjort det billigere å kjøpe elbil har kommunestyrer og fylkesting fulgt opp og gjort elbilen billigere å bruke sammenlignet med en forurensende bil.

– Det som skjer nå er dårlig klimapolitikk, avslutter hun.

MILJØRABATT ER GOD KLIMAPOLITIKK: – Vi oppfordret fylkespolitikerne til å opprettholde miljørabatten på 50 prosent, sier Rolf Ness i Møre og Romsdal elbilforening.

Miljørabatten har fått folk til å velge elbil

Leder i Møre og Romsdal elbilforening, Rolf Ness, argumenterte i et innlegg i Sunnmørsposten for en fortsatt miljørabatt på 50 prosent.

Lokalforeningen påpeker at miljørabatt i bom er en viktig grunn til at folk velger å kjøpe elektrisk bil, og at de områdene i Norge med flest elbiler også har miljørabatt.

Rolf Ness er skuffet over fylkestingets vedtak:

– Vi håpet at fylkespolitikerne ville tenke god klimapolitikk. Fortsatt er det mange i Møre og Romsdal som skal overbevises om å velge en bil som ikke forurenser, sier han.

Kun 16,5 prosent av personbilene i fylket er elektriske.