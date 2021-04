Nye elektriske MC-er: Råskinn på to hjul

Det lanseres stadig flere gromme elmotorsykler der ute, men nesten ingen av dem finner veien til Norge. Her er noe av det som rører seg i den elektriske MC-verdenen for tiden.

Tre år har gått siden vi skrev et slags hjertesukk her på elbil.no: Hvor blir det av den elektriske MC-våren?

I mellomtiden kom riktignok Harley-Davidson med sin LiveWire, en kjempemorsom, livsfarlig og temmelig dyr lykkepille av en motorsykkel, og den tradisjonstunge amerikanske bråkebøtta ble dermed utrolig nok den første blant de store motorsykkelfabrikantene til å masseprodusere en elektrisk (og nærmest lydløs) MC.

Men der elbilutviklingen overalt går i et rasende tempo for tiden, har ikke fremdriften vært den samme på motorsykkelfronten. I hvert fall hvis du begrenser blikket mot de store MC-produsentene

Men ser du på det som skjer blant utfordrerprodusentene, er bildet et helt annet. La oss ta en titt på noe av det som skjer for tiden.

Zero fyller 15 år – og feirer med spesialutgave

Den California-baserte motorsykkelprodusenten Zero Motorcycles har kun laget helelektriske motorsykler i det som i denne sammenhengen må kunne sies å være en mannsalder.

Zero er også blant de ytterst få merkene som det er relativt enkelt å få tak i i Norge, og har distribusjon via Erling Sande AS. Her kan du se de ulike modellene de leverer i Norge.

I anledning 15-årsjubileet har de nå lansert en limited edition-versjon av Zero DSR-modellen. Den har en rekkevidde på opptil 262 kilometer, byr på 72 hestekrefter og har et litt økogerilja-aktig utseende.

Så er også jubileumsutgaven en del av et samarbeid med National Forest Foundation, og for hver solgte sykkel vil 500 dollar gå til den amerikanske miljøorganisasjonen.

Triumph med elektrisk prototype

Triumph har for de fleste vært selve symbolet på en lang og stolt tradisjon med engelske motorsykler.

Men når Triumph endelig – og på overtid, vil mange si – har plukket opp den elektriske hansken, er det ikke den klassiske Bonneville-modellen som skal elektrifiseres i første omgang.

Derimot er det med et beist av en prototype som vel minner mest om Triumphs Speed Triple-serie. Slik ser den ut så langt:

Triumph TE-1 utvikles som prototype i disse dager, og skal få en motor på bare ti kilo som skal kunne produsere opptil 180 hestekrefter.

Triumph samarbeider med flere store aktører om sin første elektriske satsing. Batteriet er utviklet i samarbeid med Williams Advanced Engineering, kjent fra Formel 1, og Triumph hevder selv at MC-batteriet blir både kraftigere og lettere enn noe vi har sett tidligere, og skal kunne lades opp til 80 prosent på tjue minutter.

Rekkevidden på sykkelen har ikke Triumph villet si noe om så langt. Men det er kanskje ikke så rart, siden sykkelen knapt er på konseptstadiet ennå. Triumph skynder seg åpenbart langsomt, og har til nå brukt to år på utviklingen av TE-1-prosjektet sitt.

Det forventes at prototypen skal kunne testes på veien i løpet av året, men noen elektrisk Triumph for salg i butikk kan vi neppe håpe på før om to-tre år.

Elektrisk Husqvarna

Den østerrikske motorsykkelprodusenten med tydelig svensk opphav har denne måneden gått ut med bilder og enkelte detaljer om sin kommende elektriske gatesykkel: «E-Pilen».

Husqvarna har ikke sagt noe om når motorsykkelen, som så langt er på konseptstadiet, vil komme på markedet, men her har du en liten videosnutt om den du kan kose deg med mens du venter:

Den ligger an til å bli en liten gatesykkel med en toppfart på 100-120 km/t, og vil heller ikke ha all verdens rekkevidde, ifølge Electrec, som har spekulert litt rundt hvordan sykkelen vil bli, ut fra de sparsomme opplysningene de har fått tak i.

Omtrent 100 kilometer vil den klare, men med byttbare batterier skal man kunne svitsje underveis hvis man vil lengre uten å måtte lade.

For der bensintanken befinner seg på E-Pilens bensindrevne pilebrødre (Svartpilen og Vitpilen), skal det her befinne seg tre batteripakker man kan rotere på.

Husqvarna har ikke uttalt noe om hvor store batteriene vil bli, men Electrec gjetter på at de neppe er kraftigere enn 1,5 kWt hver.

Det blir spennende å se når den den kommer, når nå det måtte bli. Uansett ligger dette an til å bli et morsomt og urbant lite pendlerleketøy som likevel gir et tøft visuelt inntrykk.

Honda rekker opp hånda

Japanske Honda varslet nylig at selskapet skulle slutte å produsere fossildrevne kjøretøy innen 2040, altså ti år senere enn hva eksempelvis Volvo og flere andre store bilprodusenter har meldt ut i det siste, og annonsert tilsvarende planer om totalt fossilkutt innen 2030.

Uansett er det da på høy tid at Honda også får fart på elektrifiseringen av motorsyklene sine, som utgjør en viktig del av Hondas omsetning.

Og det er det som nå er i ferd med å skje, ifølge nettstedet Electrek: Fire elektriske tohjulingsmodeller skal være under utvikling i selskapet. Men noen bilder foreligger ikke, og det er åpenbart at Honda holder kortene tett til brystet så langt.

Honda har ikke gått ut med konkrete detaljer om syklene ennå, men ifølge nettstedet skal det dreie seg om tre modeller som skal være ute på markedet i 2024, der to av dem skal være scooter-modeller og den tredje en mindre elektrisk motorsykkel, sannsynligvis i lett motorsykkel-formatet, tilsvarende en 125-kubikker.

Den fjerde, som ennå ikke er tidfestet, skal være en større tung motorsykkel. Ut fra den skyggelagte doningen til høyre på bildet fra Hondas nylige presentasjon, ser det ut til å være et regelrett monster, som altså vil bli av den stillegående og utslippsfrie sorten.

El-MC-ene finnes, men ikke de norske importørene

Selv om store MC-produsenter som Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda, KTM og Ducati så langt ikke akkurat har markert seg tungt med elmotorsykler, er det en lang rekke merker der ute som produserer slike sykler uten at MC-interesserte nordmenn flest får det med seg.

Som for eksempel denne:

En stor del av årsaken er at norske importører ikke har våget å satse på ferske, ukjente merker på en utradisjonell og fremmed drivlinje.

Resultatet er at man knapt får tak i disse syklene i Norge, med unntak for LiveWire og Zero-modellene – med mindre man orker å importere drømmeelmotorsykkelen sin selv.

Noe de aller fleste av oss ikke gjør, og det er ikke så rart, når man verken får mulighet til å se eller prøve syklene i forkant, eller har et garanti- og serviceapparat tilgjengelig i etterkant.

Likevel, hvis du har lyst til å se litt av hva som rører seg i den elektriske underskogen av de store fabrikantene, kan du sjekke ut denne artikkelen, som har kåret de beste elmotorsyklene du finner i 2021 innenfor 13 kategorier:

Mest stillegående, mest klassiske, raskeste lading, best for tech-fantaster, best budget, best for pendling, best for rekkevidde, best i variert terreng, stiligste, raskeste, beste premium-sykkel, mest for penga og i det hele tatt best.

Her finner du for de fleste av oss ukjente merker som Tarform – som du ser over – eller Lightning, Energica, Arc Vector, Fuell Fllow, Horwin og en rekke andre godbiter som gjør at du kanskje vurderer å starte elektrisk MC-distribusjon i Norge selv, siden ingen andre gjør det.

Og blir du inspirert av syklene der, kan du også ta en titt på Bloombergs lekre gjennomgang av tøffe elmotorsykler du kan få kjøpt i 2021.

Eller Electrecs variant over samme tema, men med atter andre gromme elmotorsykler.

Det er bare å lene seg over i svingen og glede seg til de begynner å dukke opp i Norge.