Voyah sikter seg inn mot premiumkundene: Nytt kinesisk merke til Norge

PREMIUM FRA KINA: Voyah Free skal være tilgjengelig for norske kunder over sommeren. Bilen sikter seg inn mot premiumsegmentet.

Ryktene om Voyah har gått noen dager. Nå er det klart at den landsdekkende bilforhandlerkjeden Sulland tar merket til Norge gjennom det nyopprettede selskapet Electric Way.

Sist ut i rekken av kinesiske nykommere i den norske elbilfloraen er Voyah Free. Dette er den første modellen som en av Kinas største bilprodusenter, DongFeng, ruller ut i det norske markedet.

Det nyetablerte selskapet Electric Way har eksklusive rettigheter på import, distribusjon og salg.

Åpner showroom midt i Oslo i sommer

Bilene skal ikke selges gjennom et vanlig forhandlernettverk, men kan sees i Electric Ways egne showroom og bestilles over nett.

– Vi åpner vårt første showroom i Klingenberggata midt i Oslo sentrum i løpet av sommeren, og kommer fortløpende til å etablere samme konsept på ulike steder i Norge. Vi gleder oss skikkelig til å vise frem en helt unik bilserie til det norske folk, sier Electric Way-sjef Torje Aleksander Sulland i en pressemelding.

– Det viktigste for oss, er at vi leverer mer enn kundene forventer, også når det kommer til den digitale kundereiser. Vi ønsker å skape en så god opplevelse at du vil tilbake til våre showrom, fortsetter han.

– Naturlig å starte i Norge

Electric Way planlegger å introdusere to ulike Voyah-modeller i Norge i løpet av det neste året, og deretter minst én ny modell i året.

Den første modellen, Voyah Free, vil være tilgjengelig for salg i Norge i juni og leveringsklar i november.

– Prisen er ennå ikke satt, men den vil gjenspeile at Voyah er en premiumbil med store batteripakker, god rekkevidde og høyt utstyrsnivå, forklarer Sulland.

Selskapet har vært i samtaler med den kinesiske bilprodusenten DongFeng siden høsten 2021 om et formelt samarbeid knyttet til lansering av Voyah i Europa, og Norge er første marked ut.

SULLAND OG HUA: Electric Way-leder Torje Aleksander Sulland og Cheng Hua, leder for EV2Europe i DongFeng gleder seg til å samarbeide om å ta Voyah til det norske markedet.

– Elektrifiseringen av biler har kommet langt i Norge. For DongFeng er det naturlig å starte Voyahs Europa-eventyr i et modent og kjøpekraftig marked. Dette er en stor satsing fra vår side, og jeg er helt sikker på at norske bileiere vil omfavne modellene vi nå skal lansere, sier Cheng Hua, leder for EV2Europe i DongFeng.

Ekstern service

– Voyah i Norge er bare starten for oss. De neste årene skal vi tilby nye produkter og plattformer i flere europeiske land. Det gleder vi oss veldig til, sier Ma Lei, viseadministrerende direktør i DongFeng Groups International Business departement

Det nystartede tech- og innovasjonsselskapet Electric Way, som skal importere og selge Voyah i Norge, er heleid av Sulland Holding AS, som også står bak den landsdekkende bilforhandlerkjeden Sulland.

Voyah skal altså ikke selges gjennom kjedens eksisterende bilforretninger, men kan sees i Electric Ways egne showroom og bestilles over nett.

Når det gjelder servicefasiliteter, jobbes det med avtaler mot tredjepartsaktører.