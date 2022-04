Verdenspremiere: Mercedes EQ EQS SUV: Nytt luksusflaggskip fra Mercedes

RØSLIG: Den ser kanskje ikke så stor ut, men bildet lyver. Nye Mercedes EQS SUV svelger glatt over 800 liter bagasje samtidig som fem personer sitter komfortabelt.

Vi tidligere latt oss imponere av EQS. Nå er SUV-versjonen her.

Mercedes EQ EQS SUV skal erstatte dagens GLS og blir det nye flaggskipet fra den tyske prestisjeprodusenten. Bilen hadde verdenspremiere i dag, og begivenheten ble streamet direkte.

Du kan se et opptak av sendingen i videoen under:

Dette er den første suv-en fra Mercedes som er bygget opp som en ren elbil fra bunnen av. Nåværende EQA EQB og EQC er alle basert på fosillplattformer

EQS SUV deler plattform med sendanversjonen EQS, som vi tok med oss på en lengre kjøretur i fjor høst. Vi lot oss imponere av mye, mens andre ting vakte mindre entusiasme, deriblant den store buede skjermenheten, kalt «hyperscreen».

Vår biltester omtalte denne som trafikkfarlig, fordi man MÅ ta blikket fra veien for å betjene den. Du kan lese mer her:

EQS SUV kommer i tre versjoner

EQS SUV får samme batteripakke som sedanen, det vil si et litium ion-batteri med en kapasitet med 107,8 kilowattimer (kWt).

Den kan lades med opptil 200 kW på hurtigladestasjoner, og med opptil 22 kW via ombordlader. Under optimale betingelser skal bilen kunne ta imot nok strøm til at den lader tilsvarende 300 kilometer WLTP-rekkevidde på 15 minutter.

EQS SUV blir tilgjengelig i tre versjoner i første omgang:

EQS 450+: Innstegsversjonen får bakhjulstrekk, én motor som leverer 360 hestekrefter og inntil 660 kilometer rekkevidde (WLTP)

Innstegsversjonen får bakhjulstrekk, én motor som leverer 360 hestekrefter og inntil 660 kilometer rekkevidde (WLTP) EQS 450 4Matic: Samme antall hestekrefter som 450+, men her kommer effekten fra to motorer. Inntil 613 kilometer rekkevidde.

Samme antall hestekrefter som 450+, men her kommer effekten fra to motorer. Inntil 613 kilometer rekkevidde. EQS 580 4Matic: Toppmodellen kommer med to motorer på tilsammen 544 hestekrefter og en rekkevidde på inntil 613 kilometer.

I tillegg er det varslet en Maybach-versjon senere som tradisjonen tro vil ha mer av alt.

Bagasjerommet svelger 880 liter

Firehjulstrekkvariantene får såkalt «torque shift» som intelligent og kontinuerlig fordeler momentet mellom for- og bakakselen. Slik sikrer systemet at den mest effektive motoren brukes i alle tilfeller, og gir en raskere respons enn med mekanisk firehjulstrekk.

Bilen får samme lange akselavstand som EQS, men den er over 20 centimeter høyere. Plassen i kupeen drar nytte av de generøse SUV-formene, og fra designet som er skreddersydd til den elektriske plattformen.

Andre seterad kan elektrisk justeres med opptil 130 millimeter i lengde som standard, mens bakseteryggen kan justeres elektrisk 14 grader fremover og fire grader bakover.

Ved å justere andre seterad kan bagasjeromsvolumet økes fra 645 liter, der maksimal beinplass er prioritert, til opptil 880 liter. Dersom seteraden felles ned, vil EQS SUV kunne romme opptil 2100 liter.

Luftfjæring, bakakselstyring og stiv pris

En tredje seterad med to ekstra sitteplasser er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Med alle syv setene oppe vil det være 195 liter igjen til bagasje.

Airmatic luftfjæring er standard i komtbinasjon med adaptive ADS+ dempere

Dersom det er behov for en høyere bakkeklaring, kan EQS SUV løftes 25 millimeter. Sjåføren kan velge mellom kjøremodusene Eco, Comfort, Sport, Individual og offroad.

Bakakselstyring med en styrevinkel på opptil 4,5 grader er standard. Som tilleggsutstyr kan man få bakakselstyring med en styrevinkel på opptil ti grader. Dette kan bestilles eller aktiveres med en skybasert oppdatering (OTA).

Med ti graders styrevinkel på bakhjulene reduseres svingradiusen fra 11,9 til 11 meter

Prisene er ikke klare, men her snakker vi høy prisklasse. Dette er en påkostet bil i luksusklassen, som ikke blir allemannseie selv i suv-nasjonen Norge.

Billigste versjon av sedanen EQS koster 950.000 kroner, men tyskerne tar seg betalt for ekstrautstyret (som du vil ha), og du er fort på 1,2 millioner før du er fornøyd. Med firehjulstrekk og største motorisering bikker du halvannen million med god margin.

De første bilene er forventet biler på norske veier i begynnelsen av 2023.

EQS 450+ EQS 450 4MATIC EQS 580 4MATIC Drivlinje Bakhjulstrekk 4MATIC firehjulstrekk 4MATIC firehjulstrekk Elektrisk motor Permanent synkron motor (PSM) Permanent synkron motor (PSM) Permanent synkron motor (PSM) Effekt 360 hk 360 hk 544 hk Dreiemoment 568 Nm 800 Nm 858 Nm Blandet forbruk (WLTP) 18,6 – 23,0 kWh/100 km 20,0 – 24,0 kWh/100 km 20,0 – 24,0 kWh/100 km CO 2 utslipp (WLTP) 0 g/km 0 g/km 0 g/km Rekkevidde (WLTP) 536 – 660 km 507 – 613 km 507 – 613 km Ombordlader (standard / tilleggsutstyr) 11 kW / 22 kW 11 kW / 22 kW 11 kW / 22 kW Hurtiglader 200 kW 200 kW 200 kW Bagasjeromsvolum (femseter / syvseter) 645 – 2100 / 565 – 2020 645 – 2100 / 565 – 2020 645 – 2100 / 565 – 2020 Lengde / bredde / høyde 5125 / 1959 / 1718 5125 / 1959 / 1718 5125 / 1959 / 1718