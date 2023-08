Priskrigen på hurtiglading ruller videre: Og DER senket også Mer ladeprisen

MER GIKK FOR MINDRE: I dag skrudde Mer i det stille ned prisen for lyn- og hurtiglading med en krone per kilowattime. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

I går skrev vi at det nok bare var et spørsmål om tid før ladeselskapet Mer svarte på konkurrentenes prisreduksjoner. Allerede i dag var tiden kommet.

Prisene på hurtiglading beveger seg stadig nedover for tiden, til glede for elbilister som lader langs veien i en tid der det meste ellers bare blir dyrere og dyrere.

I går kunne vi melde at ladeselskapet Recharge satte ned prisen for lyn- og hurtiglading med halvannen krone per kWt, fra 7,49 til 5,99.

Bare noen timer etter at artikkelen var publisert, kunne vi oppdatere den med at konkurrenten Eviny svarte med å sette ned sin pris til 5,89 per kilowattime for lyn- og hurtiglading.

Mer vil ta mindre

Ladeselskapet Mer på sin side kuttet fredag i forrige uke ladeprisen sin med 20 øre – til 6,99 kroner per kWt – forståelig nok uten å gjøre noe større nummer ut av det.

Spørsmålet som lå i luften var jo hvor konkurransedyktig dette egentlig var, dermed skrev vi dette i går:

«Nå gjenstår det bare å se hva Mer, Norges nest største ladeselskap vil foreta seg etter de markante prisdroppene fra Recharge, Eviny og Tesla».

Det var nemlig allerede prisledende Tesla som for alvor satte i gang den nedadgående prisspiralen i denne omgang:

Dermed sjekket vi nettsiden til Mer igjen i dag tidlig, og jo da, nå har også de satt ned prisen.

Nå koster det 5,99 kroner per kWt for hurtig- og lynlading hos Mer, det utgjør en prisreduksjon over natten på en krone.

Disse prisene gjelder for hele landet.

Kople satte også ned prisen i dag

Også ladeselskapet Kople har i dag senket prisene.

I Sør-Norge har de senket prisen for lynlading fra 7,59 til 6,99 kroner per kWt, men prisen på hurtiglading har gått ned fra 7,21 til 6,99.

Så kan man spørre seg hvor konkurransedyktig dette er i dagens marked.

I Nord-Norge har Kople også justert prisene litt ned:

Lynlading har her gått fra 7,49 til 6,69 kroner, mens hurtiglading har gått fra 6,99 til 6,69 kroner per kilowattime.