Kommunen fikk likevel ned prisene før jul: Og DER skrudde Oslo ned prisene på gate­lading igjen

Nå har Bymiljøetaten i Oslo justert ned prisene på kommunens ladestolper etter prissjokket bystyret ga hovedstadens elbilister for et par uker siden.

– En fin julegave til alle elbilistene, sier Andreas Halse til Aftenposten i dag.

Han er gruppeleder i Oslo Ap, som sitter i byrådet sammen med MDG og SV, og var altså selv blant dem som fikk bystyret med seg da den sviende og kontroversielle prisøkningen ble vedtatt.

Økningen var så kraftig at Norsk elbilforening så seg nødt til å reagere med en anbefaling som vanligvis ikke kommer fra Elbilforeningen:

Etter solid trykk mot kommunen både fra Elbilforeningen og andre, ble det i forrige uke kjent at bystyret snudde:

Likevel var det mange reaksjoner – spesielt på sosiale medier – over at Oslo klarte å skru opp ladeprisene med opptil 170 prosent over natten, men likevel ikke kunne klare å justere dem ned igjen før et stykke ut i januar, som kommunen først varslet.

Elbilforeningen var blant dem som ba om at prisreduksjonen skulle tre i kraft før jul.

Og nå har altså Oslo likevel klart å få fortgang i saken.

I går viste det seg nemlig at Bymiljøetaten i Oslo, som drifter byens ladestolper, reduserte prisene på nettsiden sin. Det betyr at prisene ble satt ned fra mandag 19. desember.

«Hjemmelading» for folk uten parkeringsplass

– Vi er veldig glad på vegne av våre medlemmer for at Oslo kommune har rukket å justere prisene før jul. Det har vi presset på for. Gatelading er hjemmelading for folk uten egen parkeringsplass.

Det sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

FORNØYD: Christina Bu i Elbilforeningen.

– Igjen vil vi takke medlemmene våre. Denne saken viser verdien av at elbilistene er organisert i en interesseorganisasjon.

Dette er de nye prisene:

Takstgruppe Type lading Maks tid Avgiftstid Nye satser 3051 Semi-hurtig korttid 3 t . 09 – 20 54 kr 20 – 09 38 kr 3052 Normal korttid 3 t . 09 – 20 27 kr 20 – 09 19 kr 3053 Semi-hurtig langtid 24 t. 09 – 20 54 kr 20 – 09 38 kr 3054 Normal langtid 24 t. 09 – 20 27 kr 20-09 19 kr

Lading på kveldstid og om natten går ned med 16 kroner. Det er likevel seks kroner dyrere enn før det opprinnelige prishoppet.

Men med de nye satsene blir det 22 kroner billigere å lade på normallader dagtid. Nå skal det koste 27 kroner, det er faktisk én krone mindre enn det kostet før takstene ble endret første gang.

I tillegg er det innført en minstesats for ladeprisene:

Takstgruppe Type lading Maks tid Avgiftstid Minstesats 3051 Semi-hurtig korttid 3 t . 09 – 20 23 kr 20 – 09 13 kr 3052 Normal korttid 3 t . 09 – 20 20 kr 20 – 09 13 kr 3053 Semi-hurtig langtid 24 t. 09 – 20 23 kr 20 – 09 13 kr 3054 Normal langtid 24 t. 09 – 20 20 kr

Mange synes fremdeles det er dyrt

Noen reagerer imidlertid på at prisen på nattlading på 22 kW-punktene ikke får en prisnedgang, men isteden en liten oppgang.

– Vi skjønner at mange syns det er dyrt å gatelade, særlig dersom man sammenligner med strømprisen hjemme. Forskjellen er at kommunens ladepunkter ikke er inkludert i statens strømstøtteordning, sier Lars Lund Godbolt, ladeekspert i Elbilforeningen.

VIL HA PRISMODELL BASERT PÅ FORBRUK: Elbilforeningens ladeekspert Lars Lund Godbolt.

Dette er en grunn til at prisen blir dyrere. I tillegg er ladepunkter i gata dyrere å sette opp og drifte enn en ladeboks hjemme.

Dessuten er noe av problemet at en prismodell som tar betalt per time, vil gi noen urimelige utslag.

– Dette gjelder særlig dersom man er ferdig ladet midt på natta, men fortsetter å betale til neste morgen. Det er derfor Elbilforeningen fortsetter å arbeide for en prismodell per kWt, som betyr at man betaler for hvor mye strøm man faktisk mottar, påpeker Elbilforeningens ladeekspert.

Skal over til «forbruksbasert» betaling etter hvert

Elbilforeningen har etter den uventede prisøkningen for et par uker siden hatt omfattende dialog og møter – både med byrådet og samtlige partier i bystyret – om ladeprisene i Oslo:

– Vi har formidlet hvordan mange medlemmer som er avhengig av gatelading har tatt kontakt med medlemsservice i Elbilforeningen og uttrykt fortvilelse over prissjokket, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Bystyret vedtok i forrige uke også at ladeprisene heretter skal følge strømprisen i større grad.

Det ble videre vedtatt at ladestolpene innen 1. mars skal være merket med hvilken ladeeffekt som leveres, og at prissettingen tar hensyn til at lading ofte foregår på lavere effekt enn det som er teoretisk mulig fra ladestolpen.

Bystyret vedtok også 14. desember at de så fort som mulig skal gå over til «forbruksbasert betaling for strøm», og at dette skal skje senest innen utgangen av 2023.

– Det er bra at bystyret er enig om en mer framtidsrettet framtidig prismodell trengs. Det får vi først når du betaler basert på hvor mye strøm du faktisk får på batteriet, sier leder i Oslo og Akershus elbilforening Per Maltun.

JOBBER FOR LETTERE PRISMODELL: – Det er bra at bystyret ønsker en mer forbrukervennlig prismodell, men det bør skje tidligere enn det bystyret legger opp til, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.

Han fortsetter:

– Bystyret sier at dette skal skje innen utgangen av 2023, noe Elbilforeningen mener er fullt mulig å få til raskere. Vi kommer ikke til å gi oss før kilowattime-prising er på plass.