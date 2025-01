Parkering for elbil

Bompenger for elbil

Coop utvider samarbeidet med ladeselskapet Mer: Øker antallet ladere med over 50 prosent i år

SAMARBEIDER MED BUTIKKJEDER: Ladeselskapet Mer sikrer langt på vei egen vekst i 2025 via samarbeid om å bygge ladere utenfor butikkjeder som Coop, Ikea og Tesco. Foto: Mer

Ladeselskapet Mer og butikkjeden Coop har inngått en avtale som sikrer utbygging av minimum 215 nye ladepunkter fordelt på 37 lokasjoner i Norge i 2025.

Ladeselskapet Mer har gjennom 2024 inngått flere større partnerskapsavtaler med ulike butikkjeder, hvor Coop Norge er siste signering.

Avtalene bidrar til at 2025 blir et rekordår for Mer med tanke på antallet planlagte utbygginger av ladestasjoner, meldte ladeselskapet på tampen av fjoråret.

Samarbeider med blant annet Ikea og Tesco

I dag har Mer over 10.000 offentlig tilgjengelige ladepunkter i Europa.

Totalt skal selskapet bygge over 6000 nye ladepunkter de neste fire årene, hvor 1800 er planlagt allerede i 2025.

Nærmere halvparten av neste års utbygging er sikret gjennom partneravtaler.

Til sammen har Mer nå avtaler med over ti partnere. Porteføljen inkluderer aktører som IKEA, Tesco, Dennree og MPREIS.

Og den nyeste signeringen er altså en fornyelse og forlengelse med butikkjeden Coop i Norge.

Avtalen sikrer byggingen av av minimum 215 nye ladepunkter fordelt på 37 lokasjoner i Norge i 2025, som øker antall ladere i det allerede eksisterende samarbeidet med over 50 prosent.

Mer skal også oppgradere flere av de eksisterende ladeplassene i samarbeidet med hurtigere ladere.