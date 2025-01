Parkering for elbil

Bil-testernes favoritter fra 2024: Disse elbilene imponerte oss mest i år

ISKALD BEREGNING: Bildet er fra årets store vintertest, som gikk av stabelen i januar. Listen med elbiltesternes favoritter i år, finner du nedenfor. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Vi har testet rekordmange biler i år. Noen imponerte mer enn andre. Her er topp-3-listene fra våre tre biltestere.

2024 ble et år med rekordmange bilnyheter, og vi klarte rett og slett ikke å dekke alle lanseringene.

Likevel har vi hatt 66 biler innom redaksjonen, som har fått bryne seg på diverse øvelser.

47 var fullverdige tester, mens noen få var korte prøvekjøringer.

Flere segmenter fylles

Nå ser vi at familiebilsegmentet er stappfullt av gode alternativer. Den største trenden er at rekkevidden begynner å bli god jevnt over.

Det er også gøy at det kom et par billige småbiler på markedet, og flere av de vil vi ser mer av til neste år.

Entusiastene har også fått mer å glede seg over. Nå kommer biler med kjøreglede for alvor, og vi har kjørt flere av dem.

– Norske bilkjøpere har aldri hatt mer å velge mellom, og i år har vi også stiftet bekjentskap med merker som aldri har levert helelektrisk før – som Maserati, kommenterer testansvarlig Ståle Frydenlund.

– Og akkurat som i fjor på samme tid, er det en vanskelig jobb å plukke ut tre klare favoritter.

PÅ PALLEN: Testansvarlig Ståle Frydenlund deltok i november i Årets bil-juryen for tiende gang på rad, også denne gang på Rudskogen. Vinneren blir imidlertid først annonsert i februar. For første gang var en skikkelig helelektrisk stasjonsvogn på plass, nemlig Volkswagen ID.7 GTX Tourer. Rett foran står den lille sjarmøren Renault 5.

Han er en av de tre biltesterne som straks skal slippe til med sine tre favoritter fra året som gikk.

Rune Nesheims topp 3

Verdens mest involverende elbil? Noen vil nok mene at fiktive gir med tilhørende lydbilde er meningsløst – og at det gjør bilen mindre effektiv. Men den nøye kalibrerte effekt- og momentkurven gjennom åtte «gir» vekker nostalgiske følelser hos dem som har elsket kjøreglede siden fossilbilens glansdager.

Stasjonsvognens comeback. Bak det velkjente designet har Audi finpusset aerodynamikken og økt effektiviteten. Resultatet er en imponerende kjøremaskin med lang rekkevidde, utmerkede familiebilkvaliteter og høy komfort. Som premiumbil er den heller ikke skremmende priset.

Billigluksus. Nammi Box har sine svakheter, men leverer nøkkelfri adgang, et vaffelmønstret dashbord, en skjermkatt som ber om kos, og plass til fire storvokste. Men rekkevidden og ladehastigheten minner fortsatt litt for mye om gårsdagens teknologi.

Ståle Frydenlunds topp 3:

Denne bilen sjarmerer. Veldig! Den har kul retrodesign og interiørvalgene sitter bra. Infotainment er like bra som i storesøstrene Megane og Scenic, godt hjulpet av Google Assistant. Den byr også på friske kjøreegenskaper. Den mangler egentlig bare litt mer motorkraft, men det kommer …

For en trekkvogn, for en strømleverandør. Kia EV9 imponerte under min desiderte favorittøvelse i forrige vintertest. Ikke bare trakk den en tung campingvogn til fjells langs vinterveier, den holdt oss også varme gjennom iskalde netter i campingvogna. Og ved hurtiglading leverte den solid tempo etter natta med temperaturer helt ned til -29.

Den er en stasjonsvogn! En av mine kjepphester gjennom de senere årene med testing av 13 SUV-er eller crossovere på dusinet, har vært å få bilene nærmere bakken igjen – uten å miste praktiske egenskaper verdt å nevne. Resultatet er langt lavere luftmotstand og mer rekkevidde med samme batteri.

Jamieson Pothecarys topp 3:

Renault rir retrobølgen. Med nye 5 har de blåst liv i et ikon fra 1972 – denne gangen som elbil. Resultatet? En moderne tolkning av retro, krydret med morsomme kjøreegenskaper og et design som virkelig skiller seg ut.

Skodas nye el-rockestjerne. Elroq byr på stor plass til familien, god kjørekomfort og et format som treffer blink i kompakt-SUV-segmentet. Kan dette bli den nye folkefavoritten? Vi er tilbøyelige til å tro det.

Årets morsomste kjøretøy? Mikro-nyttekjøretøyet er alt annet enn glamorøst: kaldt, ubehagelig og treigt. Men det har en X-faktor som gjør det uendelig kult. Enkel? Absolutt. Men også praktisk, allsidig og en liten gledesspreder på fire hjul – året rundt. Og ja, gjett om jeg ville hatt en som fotobil!

Ok, vi runder av her før Jamieson sprenger fotobudsjettet for 2025

