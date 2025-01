Parkering for elbil

Bompenger for elbil

Økte takster for bom og lading fra 2025: Dette er de nye prisene for elbilister i Oslo

NYE TAKSTER: Både bomsatsene og ladeprisene økte fra 1. januar 2025. Foto: Jamieson Pothecary/ elbil.no

Fra nyttår ble det nye priser både i bomringen og for deg som bruker de kommunale gateladerne. Her får du vite hva det koster å være elbilist i Oslo i 2025.

Nytt år, nye takster …

I bomringen må du nå ut med 23 kroner i rushtiden, og 19 kroner utenfor rush. Det er en økning på henholdsvis 4 og 3 kroner sammenliknet med 2024.

For fossilbiler er kroneøkningen lik, i tråd med forhandlingsresultatet fra Oslopakke 3 fra i fjor sommer.

Og med Autopass får du 20 prosent rabatt på de overnevnte takstene.

Slik er takstene i Oslo nå:

Pris fra 1. januar 2025 Bensin utenfor rushtid 36 Bensin i rushtid 43 Diesel utenfor rushtid 40 Diesel i rushtid 46 Elbil utenfor rushtid 19 Elbil i rushtid 23 Elvarebil 0 Takstene er i kroner og oppgitt uten Autopass-rabatten på 20 prosent.

Selve takstendringen har vært kjent siden mai 2024, som du kan lese om her hvis du vil:

Kraftig prisøkning for deg som gatelader i Oslo på dagtid

Lenge før nyttår ble det annonsert kraftige økninger i dagsatsene for kommunale gateladere på dagtid (09.00 – 20.00).

I dette tidsrommet øker ladeprisen til 35 kroner per time – det utgjør en økning på 75 prosent. Men lader man etter kl 20.00 frem til 9.00 er taksten på 13 kroner per time, uendret fra 2024.

Elbilforeningen var kritisk til den kraftige økningen på dagtid da den ble kjent i september i fjor:

Men det er altså nå prisøkningen på dagtid har trådt i kraft, og blant andre VG slo saken stort opp før helgen.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V), forteller i en kommentar til VG at prisøkningen kommer som en konsekvens av at det ikke skal være billigere å lade enn å stå parkert. Økte dagsatser skal føre til økt sirkulasjon på ladeplassene, ifølge henne.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, Unni Berge, er derimot ikke imponert:

– Dersom det er sirkulasjon på ladepunkt som er problemet, er løsningen heller å bygge flere ladepunkt. Det er rimelig å anta at ladeplassene i stor grad vil stå tomme på dagtid fremover, og når klokka slår åtte om kvelden vil spisse albuer kjempe om de ettertraktede ladeplassene, sier hun.

Og til VG før helgen sa hun blant annet dette:

– Jeg oppfatter at politikerne i Oslo har begrenset forståelse for hva det betyr å gatelade og mistenker at de ikke gjør det selv. De skjønner ikke hva dette går ut på.

Berge i Elbilforeningen peker til VG på at de som allerede har byttet til elbil i hovedstaden i stor grad har parkeringsplass i leilighetsbygg eller enebolig med garasje.

– Når vi nå skal overbevise den siste halvdelen av befolkningen til å bytte til elbil, er det mange som ikke har tilgang til egen p-plass men parkerer på gaten. Jeg er særlig bekymret over at kommunen gjør det så dyrt å lade på dagtid at folk i realiteten ikke kommer til å gjøre det. Man risikerer en situasjon med dårlig kapasitetsutnyttelse av laderne fordi det er urimelig dyrt.

– Ofte er dette bilister som allerede har betalt beboerparkering og så får de disse takstene i tillegg.

Venter på ny prismodell

Det har ligget lenge i kortene at det skal komme en ny prismodell for gatelading i Oslo.

På bystyrets siste møte i 2022 ble det vedtatt at dette skulle være på plass senest innen utgangen av 2023. Over ett år senere holder fremdeles kommunen med kortene tett til brystet.

Elbilforeningen har søkt om innsyn i en rekke dokumenter om ny prismodell, men har fått avslag på alle innsynskrav.

Kommunen har riktignok i møter med Elbilforeningen sagt at det er et arbeid på gang, men at det er flere spørsmål som må løses før ny prismodell kan lanseres.

Vi må med andre ord belage oss med ytterligere noe ventetid. Elbil.no melder fra når det skjer en utvikling i saken.