Elbilforeningen på høring hos finanskomiteen i dag: – Om dere får det til, inviterer vi til fest

KLIMA-ALVOR OG FESTINVITASJON: Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, holdt innlegg for finanskomiteen – her omsluttet av representanter fra andre interesseorganisasjoner som også hadde ordet.

Men i tillegg til invitasjonen kom det også noen strenge meldinger: – I stedet for å ta tilstrekkelige grep, roter regjeringen det til, sa Unni Berge i Elbilforeningen på høring i finanskomiteen i dag.

Om ett år og to måneder skal alle nye biler være elektriske.

Stortingets mål er at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være utslippsfrie.

Og elbilandelen i personbilmarkedet er nå på 83 prosent. Selv om det er høyt i verdenssammenheng, er det er for langt unna målet, var blant Elbilforeningens budskap til Stortingets finanskomité.

Skadelig budsjettgrep fra regjeringen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å redusere trafikkforsikrings-avgiften for fossilbilene, men øke den for elbilene.

Elbilforeningen var blant flere som var svært kritisk til avgiftsgrepet, og i høringen beskrev Berge dette som direkte skadelig, særlig for det elektriske varebilmarkedet:

– Regjeringen foreslår å gi avgiftslettelser i trafikkforsikringsavgiften, men bare dersom bilen din forurenser, sa Berge.

Hun minnet om at diesel er normalen, ikke unntaket i varebilmarkedet.

– Og nå sier regjeringen til disse: Flott, da skal du få avgiftsrabatt.

Så langt i år har kun 33 prosent av varebilkjøperne valgt elektrisk.

Blir helt feil når fossil firmabil lønner seg

Elbilforeningen er også bekymret for at veldig få velger elbil som firmabil.

I dag er skattereglene like, uavhengig om du har forurensende eller elektrisk firmabil. Beregningen for fordelsbeskatning av privat bruk av firmabil tar utgangspunkt i at arbeidsgiver også dekker bilholdskostnader, som for eksempel dyrt drivstoff.

Men denne fordelen har elbilistene i liten grad. Allikevel må de skatte som om de hadde den.

– Innretningen av denne skatten ber nærmest folk om å velge en forurensende bil, og er dermed et hinder for å nå 2025-målet, sa Berge til komiteen, og fortsatte:

– En første rask løsning er å gå tilbake til ordningen fra 2022 der skatten på elektrisk firmabil regnes utfra 80 prosent av kjøpsprisen.

Festinvitasjon

Berge minnet finanskomiteen om at det er nå det gjelder:

– Stortinget bør styrke virkemidlene, i stedet for å svekke dem, sa Berge.

– Klarer vi å lage et utslippsfritt nybilsalg – som første land i verden, vil det ha enorm global betydning.

Berge avsluttet med å invitere til fest, og hentet smil fra komiteens medlemmer.

– Da har vi sammen virkelig grunn til å være stolte – og da skal Elbilforeningen invitere dere på fest.