Elbilforeningen med huskelapp til ny klimaminister: – Og ikke stol på «juksetall»

HUSKELAPP TIL NY MINISTER: «Husk elvarebil», er meldingen fra Elbilforeningen. – Og ikke stol på «juksetall» om varebil som skjønnmaler virkeligheten, tilføyer generalsekretær Christina Bu.

Den nye klima- og miljøministeren bør ikke gå i samme fella som forgjengeren sin, mener Christina Bu i Elbilforeningen.

– Gratulerer med din nye viktig jobb! Her er en huskelapp som du kan ha på skrivebordet ditt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun adresserer Andreas Bjelland Eriksen, som i dag ble presentert som ny klima- og miljøminister etter at hans partikollega i Arbeiderpartiet Espen Barth Eide går over i rollen som utenriksminister.

– Alle tror at elbilsuksessen går av seg selv, men i varebilsegmentet står det dårlig til. Så langt i år er kun 33 prosent av alle nye varebiler som har blitt solgt, elektriske, sier Bu.

MINNER OM AT VAREBILSATSINGEN GÅR FOR TRÅTT: Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen, her dessverre uten elektrisk varebil. Foto: Martin Thronsen / elbil.no

Kun 33 prosent av varebilsalget er elektrisk

– Vi mistenker regjeringen for å glemme at 2025-målet Stortinget har satt om nullutslippsbiler i nybilsalget, også gjelder lette varebiler, sier Bu.

Etter at Enova brått fjernet støtteordningen for innkjøp av elektrisk varebil, har andelen elektriske varebiler i nybilsalget falt fra 38 prosent i mars til bare 25 prosent i september.

Dette står i skarp kontrast til Enovas påstand om at elektriske varebiler utgjorde 50 prosent av salget, og at markedet nå var modent for elektrifisering uten støtteordning.

Avtroppende statsråd Espen Barth Eide gjentok senere de misvisende tallene fra Enova.

Jukselapp og «juksetall»

Og derav altså huskelappen til den ferske ministeren, som altså kommer med en tilleggsbeskjed fra generalsekretæren:

– Husk elvarebilene, og ikke stol på «juksetall» som skjønnmaler virkeligheten. Får vi opp el-andelen blant varebilene, kutter vi utslipp og får bedre luftkvalitet på kjøpet, sier Bu.

Nå håper hun at den nye klima- og miljøministeren får med seg at det faktiske tallet er langt lavere – og at han vil gjøre sitt for å få fart i elektrifiseringen også på varebilsiden.

– Elbilforeningen advarte mot å avvikle Enova-støtten uten først å etablere andre gode virkemidler. Ut fra utviklingen så langt, ser det dessverre ut til at vi har fått rett i advarselen.

I forslaget til statsbudsjett svekkes dessuten avskrivningsreglene for elektriske varebiler.

– Den høyere satsen på 30 prosent videreføres ikke, og settes ned til 24 prosent. Og på toppen av det hele foreslår regjeringen høyere trafikkforsikringsavgift for elektriske varebiler enn fossile varebiler. Det er direkte skadelig, sier Bu.

Elbilforeningens forslag til hvordan få flere elvarebiler på veiene:

Miljøprofilen i engangsavgiften for varebiler bør skjerpes langt mer enn forslaget i statsbudsjettet.

Det må gis fritak for trafikkforsikringsavgift for elektriske varebiler.

Man må vedta et nasjonalt bompengefritak for elvarebiler.

Firmabilbeskatningen må slutte å overbeskatte elektriske person- og varebiler.

– Lastebilene er neste krafttak

Generalsekretæren mener Norge kan være stolte av alt man har fått til med å elektrifisere veitransporten, men mye gjenstår.

Neste krafttak er elektrifiseringen av lastebilene. Har har vi mulighet til mye raskere framdrift i elektrifiseringen enn man trodde for få år siden, sier Bu.

Hun peker på at klima- og miljøministeren må bedre støtteordningene i Enova for å få fart på denne satsingen.

Elbilforeningen ga tidligere i år ut en egen rapport der man anbefalte nye klimamål for lastebilene: