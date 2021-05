Opel feirer 50 år med elbil: Denne satte 6 verdensrekorder

Det er et halvt århundre siden Opel satte nye elbilrekorder med sin Elektro GT.

I 1971 satte astronautene i Apollo 15 den første elektriske bilen på månen. Samme år viste Opel at elmotorer ikke bare var forbeholdt små golfbiler.

For 17. og 18. mai 1971 reiste Georg von Opel til Hockenheimring for å sette ny fartsrekord for en elbil med Opel Elektro GT. Han reiste hjem med ikke mindre enn seks verdensrekorder.

Fra rakett til el

Barnebarnet til grunnleggeren, Adam Opel, fulgte en familietradisjon som startet med «Rakett-Fritz» som oppnådde en fart på 238 km/t i 1928 med sin rakettdrevne RAK 2.

Opel Elektro GT var utstyrt med to elektromotorer fra Bosch som i normalmodus leverte 88 kW eller 120 hestekrefter, men som hadde en maks effekt på 118 kW – 160 hestekrefter.

Batteriene var levert av Varta, og ble plassert bak og ved siden av føreren. Batteripakken bestod av 280 celler som sørget for å øke vekten fra 960 til 1550 kilo. For å sette det i perspektiv, var det tilsvarende vekt som flaggskipet til Opel den gangen – Diplomat B.

Tung skyts

Langdistanserekorden krevde faktisk at man monterte så mye som 360 celler – noe som økte vekten ytterligere til 1700 kilo. Det tilsvarer vekten på Opels lille lastebil, Blitz.

Den ekstra vekten krevde stivere fjærer og spesialdekk utviklet av Continental – optimalisert for lavest mulig rullemotstand.

Karosseriet ble også tilpasset ved at man lukket alle luftinntak og monterte et flatere panser uten den klassiske bulen som bensinutgaven hadde for å få plass til forgasseren. Fjerning av speil, støtfangere og dørhåndtak bidro også til lavere luftmotstand. I tillegg ble baklyktene fjernet og blendet, mens en varmeveksler overtok plassen til eksosanlegget.

Kontrollenheten for elektronikk ble plassert i bagasjerommet, mens bilen ble fylt opp av batterier som vanligvis ble brukt i kampfly. Mengden batterier gjorde at det bare så vidt var plass til førersetet…

Georg von Opel satte ikke mindre enn fire nye verdensrekorder på selveste 17. mai 1971 og la ytterligere to til i samlingen den 18.

Holdt ikke helt ut

Dessverre var Nikkel kadmium-batteriene for utladet til at han klarte å sette en ny rekord for 100 kilometer med en konstant hastighet på 100 km/t. Det forsøket ble avbrutt etter bare 44 kilometer.

I dag har Opel heldigvis nye elbiler i porteføljen. Både Opel Mokka-e og Corsa-e leverer rekkevidde og akselerasjon som Georg von Opel bare kunne drømme om – helt uten å måtte forsake plass hverken til bagasje eller passasjerer.