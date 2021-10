Opprop til klimatoppmøtet i Glasgow: Oppfordrer norske elbilister til å signere på dette

VIL HA DIN SIGNATUR: Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen oppfordrer alle til å signere meldingen fra den internasjonale elbilist-alliansen GEVA før verdens ledere samles på klimatoppmøtet i Glasgow om få uker.

45 elbilistorganisasjoner utfordrer verdens politikere foran høstens klimatoppmøte. Nå oppfordres du og andre norske elbilister til å signere oppropet.

Den globale elbilforeningen GEVA (Global EV Alliance), som Norsk elbilforening for øvrig var med å starte opp, har forfattet et opprop rettet mot deltakerne på klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) i oktober/november.

GEVA består så langt av 45 elbilistorganisasjoner fra 28 land.

Elbilforeningen er altså en av organisasjonene som stiller seg bak oppropet, som du selv kan lese i norsk oversettelse lengre ned i denne artikkelen. Der finner du også lenke til selve oppropet hvis du ønsker å signere det selv.

– Viktig melding

– Dette er en viktig melding til alle politikerne og delegatene som deltar på klimatoppmøtet. Men for å få enda mer tyngde bak oppropet, vil jeg oppfordre alle Elbilforeningens medlemmer – og for så vidt alle andre som er enige i beskjeden vi sender til verdenslederne – om å signere oppropet digitalt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Oppropet krever mer spesifikt at alle nye personbiler som selges, skal være helelektriske eller ladbare hybrider innen 2030 og helelektriske nullutslippsbiler senest innen 2035.

En fjerdedel av de globale klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Elektrifisering med fornybar energi kan bidra sterkt til å begrense omfanget av klimakrisen.

ALLE MONNER DRAR: – Hvis mange nok signerer, vil det kunne bidra til å akselerere det grønne skiftet, sier Christina Bu.

Mer ambisiøst i Norge

Som kjent har vi i Norge et stortingsvedtatt mål, det såkalte 2025-målet, om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Så at enkelte land går foran og viser vei, er absolutt viktig og riktig. 2035 er langt fram med tanke på klimakrisen vi står overfor.

– Men resten av verden er jo ikke der vi er ennå, og hvis mange nok signerer, vil det kunne bidra til å akselerere det grønne skiftet, selv om vi i Norge har et mer ambisiøst mål allerede, oppfordrer Christina Bu.

Signer oppropet her

Her er oppropet:

Dette er oppropet som alle kan skrive under på, og som Norsk elbilforening altså spesielt oppfordrer sine medlemmer til å signere:

Signer oppropet: Alle nybiler må være elektriske innen 2030!

Den globale elbilist-alliansen ber lederne fra våre respektive land om å forplikte seg til at alle nye biler må være elektriske innen 2030.

Vi som signerer er elbilister fra hele verden, ber lederne fra de 28 landene som er representert i GEVA, om å forplikte seg til at 100 prosent av nybilsalget av lette kjøretøy vil være elbiler og ladbare hybrider innen 2030, og helelektriske nullutslippskjøretøy senest innen 2035. Vi kommer med denne utfordringen nå som globale ledere forbereder seg for COP26, FNs klimakonferanse i Glasgow fra 31. oktober til 12. november 2021.

Klimaendringene har allerede en ødeleggende effekt på planeten vår. Klimaendringene får isbreer til å smelte, havnivået til å stige, vi opplever stadig flere harde tørkeperioder, hetebølger og farlig uvær. Dette har ført til tap av liv, fått negative følger for menneskers helse og ført til store miljøødeleggelser, som bare vil bli verre i årene som kommer. Vi må handle nå for å begrense effekten av klimagasser.

Transportsektoren står for 24 prosent av verdens CO2-utslipp, der veitransporten står for nesten 75 prosent av disse utslippene. Vi må slutte å forbrenne fossilt drivstoff og i stedet la kjøretøyene drives av ren, fornybar elektrisitet. Dette har aldri vært viktigere enn det er i dag.

Vi ber verdensledere om å forplikte seg til at 100 prosent av nye personbiler blir drevet av elektrisitet. Helelektriske biler har ikke eksospotter og slipper ikke ut farlige klimagasser, hvilket gjør dem mye bedre for lokalsamfunnene og planeten vår.

Målet er helt oppnåelig. Bilindustrien investerer nå for å endre bilproduksjonen raskt over til elbiler. Ladbare kjøretøy har på kort tid oppnådd mer enn 14 prosent markedsandel i Europa, og har i Norge nå en markedsandel på 85 prosent. Helelektriske biler utgjør nå 64 prosent av nybilsalget i Norge. Politikk som støtter opp om dette, inkludert kjøpsinsentiver og robust ladeinfrastruktur, er nødvendig for å hjelpe forbrukerne med å bytte til ladbare kjøretøy.

Planeten vår og menneskene på den vil ikke overleve hvis vi ikke handler nå, mens vi er samlet i Glasgow. Vi kan simpelthen ikke vente. Forplikt dere til at alle lette kjøretøy kjøretøy skal være ladbare innen 2030, og at de skal være nullutslippskjøretøy senest innen 2035.