Har fått sin ID.Buzz med helt egen dekor: The hippie hippie take

I FRI FERIEFLYT: Asso Sofie S. Osland og Geir B. Aabø nyter en lang elbilferie i en splitter ny gul og hvit ID.Buzz, for øvrig deres første bil noen sinne. I bakgrunnen ligger Karmsundet – Nordvegen – som ga Norge sitt navn. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

De fikk bilen i mai, og det første de gjorde var å tapetsere den med blomster, sommerfugler og fredssymboler. Ja, og harmonien selv: Yin og yang.

I juni og juli var veien kort til en campingferie med de to barna på seks og to år. Fra huset utenfor Oslo har de kjørt via Kristiansand til Karmøy.

På Avaldsnes parkerer elbil.no tilfeldigvis ved siden av ID.Buzz-en deres. Her, på dette gamle vikingsetet, kontrollerte konger fra tidlige tider trafikken gjennom det smale Karmsundet.

Familien på fire skal videre opp til hanseatenes Bergen, der far i bilen kommer fra, og til Sogn, hvor mor i doningen vokste opp.

EKTEPARETS ALLER FØRSTE BIL: Da er det kanskje ikke så rart at de valgte å oppgradere ID.Buzz-en fra startpakken med blant annet elektriske skyvedører på begge sider. Her poserer de foran Avaldsnes kirke, som kan dateres tilbake til middelalderen.

– Vi tenkte at når vi skulle ha en buzz så måtte vi jo ha den litt mer i samme stil som 60-tallet. Så da saumfarte jeg nettet etter noen som hadde sånne blomster. Vi bestilte og tok dem på selv, sier Asso Sofie.

SAMKJØRT STIL: Paret var enige om det hippie-inspirerte designet på bilen, men Geir gir ros til kona Asso Sofie for hvordan det hele ble dandert.

– Er designet likt på begge sider?

– Nei, nei.

– Det er jo samme tema, men med en forskjellig sammensetning, sier Geir.

– Vi må bare vise deg ladeluka, for denne bilen går på ekte flower power, ler Asso Sofie.

NULL UTSLIPP: Denne bilen går på strøm. Luka bak på høyre side har derfor fått et helt eget klistremerke med rosa tekst der det står «Flower Power» og midt i finner vi fredssymbolet.

– Hadde dere siklet på bilen lenge?

– Ja, helt siden den ble annonsert, forteller Geir.

– Dette er vår første bil. Vi er begge over 40 år og har aldri eid bil fordi vi aldri har funnet en bil som var helt oss, sier Asso Sofie.

– Vi er ikke sånne bilfolk, sier Geir.

– Men så plutselig dukker ID.Buzz-en opp … Vi syntes den var helt nydelig og tenkte at hvis vi skal ha en bil, så må det jo være den. Og med en gang vi hadde bestilt den begynte vi å sjekke etter blomster, legger Asso Sofie til.

– Har begge to lappen?

– Ja! (svarer de kontant i kor).

– Er den god å kjøre, da?

– Helt fantastisk, svarer Geir.

PEACE AND LOVE: Bak på støtfangeren står det LOVE med store bokstaver, noe Asso Sofie har sørget for. Geir viser fredstegnet med to fingre. Øverst troner et firepersoners taktelt som de drar ut med stige opp til soveplassen et par meter over bakken.

– Liker ungene å farte rundt i blomstrete buzz?

– Ja, ja, veldig godt. Og de har sin egen knapp de kan åpne dørene med, sier Geir.

– Ja de har knapp, de har bord bak og eldstemann åpner døra med foten, fortsetter Asso Sofie.

– Så vi er strålende fornøyd. Ja, vi er faktisk så happy med «hippiebussen» vår at den har fått sin egen konto på Instagram: flowerbuzzing.

