Prøvetur med Polestar 2 «Arctic Circle»: På glattisen i Polestars testbil

Husker du spesialmodellen Arctic Circle? Nå har vi fått kjenne på hva den er kapabel til.

For et par uker siden kom det en pressemelding fra Polestar om en oppjazzet «one off» testbil med viktige endringer for å få den til å gå fort på bane.

Nå har vi fått anledning til å sitte på. Helt ærlig hadde vi håpet på noen runder bak rattet også, men testsjåfør Roger Walhlgren var lite klar for å stille sin eneste lekebil for vinterstid til disposisjon til et lite, men overivrig pressekorps en en flott dag på isen på Tisleiefjorden på Golsfjellet.

Men bilen, som er en testbenk for ekspertene som tross alt skal bygge bilen slik de tror du ønsker å ha den, er ikke så mye mer modifisert enn at en normal person med fem fingre på hver hånd kan bygge sitt eget lille snømonster.

Hvordan funket den på banen?

Alle endringer gjør en forskjell på banen. Vi hadde rattet rundt med ordinær Performance med og uten pigg, før vi entret Recaro-stolene i spesialbilen. Selv med dekkvalget der, var forskjellene helt enorme i grep.

Med mer av alt i denne bilen, sier det seg selv at alt ble vesentlig mye morsommere.

Endringene som er gjort, kan du lese mer om i bildetekstene lenger ned i saken.

Men den viktigste faktoren gjemmer seg bak den lille røde knappen på rattstammen. Når den trykkes inn, forsvinner all hjelp fra ESP-systemet, eller alle støttehjul og krykker om du vil. Da slippes begge elmotorene, som er akkurat like store, ut i vill dressur – uten å strupe kreftene når rumpa kommer for langt ut eller rattutslagene blir for store.

Det er en fryd å sitte på med Roger, som garantert kjenner bilen bedre enn sin egen bukselomme. Nesten ikke rattbruk, mye vektforflytning og aktiv bruk av wattpedalen. Som en dans gjennom svingene.

Bilen er en hyllest til svenskenes interesse og dominans i rally gjennom tidene. Bilen har derfor noen få men vellykkede endringer.

BREISLADD: Ingenting er som å kontrollere bilen i en sladd, mener mange. I Norge har vi faktisk en verdensmester i akkurat det, Fredric Aasbø.

Med så lite grep, kan vi føle og analysere bilens dynamikk i roligere tempo enn på asfalt, noe som virkelig gir oss mulighet til å fintune måten vi vil bilene skal oppføre seg på. Dette er favorittforholdene for meg å utvikle biler i. Joachim Rydholm

Her er endringene

KLISTREMERKER: Det enkleste først. Klistremerketuning. Striper på taket, rundt hjulbuene og selvsagt startnummer på siden. De mest observante ser også at det står 350 kW med små bokstaver på dørene.

MER EFFEKT: Det vil si at effekten er økt fra 408 til 476 hk. Dreiemomentet er saftige 680 Nm, og det er det som er viktig på isen. For 10.000 kroner kan du få samme effekt i din Polestar 2 Long range og Long range Performance også.

RALLYFUNKSJONER: Padlene bak rattet skal også ha fått nye funksjoner, trolig aktivering av mer bakhjulsdrift, Launch control system eller lignende.

EKSTRALYS: Videre har de skrudd på fire Stedi Quad Pro LED ekstralykter i ren rallystil rett på fronten, en typisk svensk ting å gjøre når du bor noen mil nord for Stockholm. Fastmontert slepekrok hører også med.

NYE DEMPERE OG HØYERE OPPSETT: Performance har allerede et svært kompetent understell fra den svenske støtdemperspesialisten Öhlins, som kan stilles individuelt i 22 trinn rett på støtdemperne. Her har de utviklet eget demperoppsett som er 30 prosent mykere og har lengre fjæringsvei. Derfor er bilen også blitt 30 mm høyere. Da har man også en fordel om man skulle peke nesa ut i dårlig brøytede skogsveier.

STIVERE: Karosseriet er forsterket med støtdempertårnstag både foran og bak. Et par artige detaljer er spaden i karbonfiber og et slepetau, som er stroppet fast i bagasjerommet.

RALLYHJUL: På en rallybil er nesten felger fra OZ Racing en forpliktelse. Her er toern utstyrt med klassiske hvite. Og selvsagt har de montert 245/35R19 dekk med 490 stk. 4 mm rallypigg, slik at du får feste nok til å utnytte de ekstra hestekreftene. Bremsene er nøyaktig de samme som på Performance-modellen.

TAUEKROK: En annen kul detalj er tauekroken i samme farge som demperne, syrlig montert ved å bore hull i lokkene man vanligvis tar av for å montere slepekrokene. Kjekt å ha slik at det er lett å nappe deg opp igjen hvis du har vært litt overivrig.

RALLYSTOLER: Innvendig er ikke endringene store, men fører og passasjer sitter i dype Recaro-stoler, slik at rattet kan brukes til å styre med, ikke holde seg fast i. Sjekk også at de har fått Recaro-logoen i Performance Gul, slik at de passer med beltene.