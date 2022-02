Bilsalget i januar 2022: Pangstart for elbilsalget – ny rekord igjen

Audi Q4 E-tron var Norges mest solgte bil i januar med 643 eksemplarer. Foto: Jamieson Pothecary

Av de 20 mest solgte bilmodellene finner vi kun én som ikke er helelektrisk.

83,7 prosent av alle nye biler som ble solgt i januar var elbiler. Det er godt foran forrige månedsrekord fra september 2021 på 77 prosent.

Dette kommer frem av tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Dette er en fantastisk start på det nye året, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

– Om man hadde faset inn moms på elbil allerede i år, ville vi nok ikke sett disse salgstallene, fortsetter hun.

Aller best solgte Audi Q4 E-tron med 643 eksemplarer.

Bu legger til at forbrukerne nok også har respondert på at de ladbare hybridene er blitt dyrere.

– Kombinasjonen av fortsatt momsfritak for elbil og økte avgifter på forurensende biler gir en pangstart på nyåret, bemerker hun.

– Det er et politisk ansvar å sikre at elbiler vinner konkurransen i nybilmarkedet. Dersom regjeringen etter hvert tenker å fase inn moms på elbiler, må dette skje svært forsiktig og strategien må være at også nye forurensende biler blir dyrere, sier Bu.

TILFREDS: – Kombinasjonen av fortsatt momsfritak for elbil og økte avgifter på forurensende biler gir en pangstart på det nye året, fastslår generalsektær Christina Bu i Norsk elbilforening. Foto: Jamieson Pothecary

Hun minner om at politikken må sikre at elbilen konkurrerer på pris for at 2025-målet om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler skal nås.

– Norsk elbilsuksess viser vei internasjonalt, men den skjer ikke av seg selv, sier elbilforeningens generalsekretær.

De ti mest solgte bilene i januar Audi Q4 e-tron: 643 Hyundai IONIQ 5: 477 BMW iX: 444 Skoda Enyaq: 389 Volkswagen ID.4*: 389 Ford Mustang Mach-E: 356 Kia EV6: 356 Audi e-tron: 279 Toyota RAV4: 271 Polestar Polestar 2: 261 * Inkl. ID.4 GTX Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Ladbare hybrider ble valgt bort til fordel for elbil

Ladbare hybrider konkurrerte med elbilene gjennom hele fjoråret og enkelte merker lå øverst på salgstoppen. Disse bilene hadde kraftig rabatt i engangsavgiften og over halvparten av dem hadde ikke engangsavgift i det hele tatt.

Endringer i statsbudsjettet for 2022 ga derfor markant endring i salget av ladbare hybrider. 6,6 prosent er solgt så langt i år, mot 19 prosent på samme tid i fjor.

– Det er grunn til å tro at forbrukere som i fjor vurderte å kjøpe en ladbar hybrid, nå velger å kjøpe en nullutslippsbil, sier Christina Bu.

Hun mener bilavgiftene gir et riktig signal om at det er nullutslippsbiler som gjelder fremover.

Elbiler selges over hele landet.

For Elbilforeningen har det vært et uttrykt mål å jobbe for at alle skal kunne kjøre elbil – også de som er avhengige av bil i distriktene.

Salgstallene fra årets første måned, viser at elbilen tar over nybilsalget i hele landet.

Selv om en del bilforhandlere har lang leveringstid, er det mange gode elbiler å velge blant, som dekker de flest behov.

– Nå har vi kommet dit at de åtte mest solgte bilmodellene i nybilsalget er helelektriske, sier Christina Bu, før hun legger til:

– Den norske bilparken er i ferd med å skiftes ut, og snart er tilbudet av brukte elbiler også godt nok for de mange av oss som ikke har mulighet til å kjøpe en flunkende ny bil.

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler i januar gikk ned med 22,8 prosent, sammenlignet med samme periode i 2021. Med unntak av elbiler, er det fall i alle drivlinjer – såvel bensin og diesel, som hybrider.

I januar i fjor ble det registrert 10.301 nye personbiler, mot 7957 i januar i år. Alle tall er fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Fylke Elbilandel, januar 2022 Østfold 86,1 % Akershus 84,2 % Oslo 88,0 % Hedmark 76,4 % Oppland 80,3 % Buskerud 84,1 % Vestfold 84,6 % Telemark 82,5 % Aust-Agder 84,1 % Vest-Agder 76,9 % Rogaland 84,3 % Hordaland 88,5 % Sogn og Fjordane 71,4 % Møre og Romsdal 82,7 % Trøndelag 86,7 % Nordland 71,9 % Troms 67,5 % Finnmark 80,0 % Svalbard 100,0 % Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)