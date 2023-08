Parkering for elbil

Elbiler i ekstremt regn: Pass på dette!

HØLJREGN: Det blir utrivelig nå som ekstremværet «Hans» har kommet inn over landet. Noen ting du bør tenke på som elbileier? Alle foto: Rune Nesheim / elbil.no

Det er meldt store mengder regn og fare for flom de neste dagene. Noe du bør tenke spesielt på som elbilfører?

Vi har alle sett ferske bilder av oversvømte veier og parkeringsplasser. Ja, nyhetstjenestene flommer rett og slett over av dem.

For slike ekstremdager har vi i Elbilforeningen noen enkle råd.

Bare kjør hvis du må

Det høres drøyt ut, og du må rett og slett bruke sunn fornuft. På dager som dette er enkelte områder mer utsatt enn andre for flom, stein eller jordras. Trær kan også velte over veibanen.



Da kan det være smartest å bli hjemme.

Avpass farten etter forholdene

Når sjekket du dekkene dine sist? Selv om du har nye dekk med godt mønster, har dekkene et svare strev med å drenere bort vann i slikt vær.

Senk farten for å unngå vannplaning, kjør utenfor sporene og senk farten ekstra ved vanndammer.

BREDT ER FETT: Men ikke i sprutregn. Har du dårlig mønster så sving til side. Selv med gode dekk blir du løftet av asfalten og slengt i autovernet om du kjører for fort.

Se og bli sett

Vær oppmerksom på at du kan bli spylt ned av forbipasserende trafikk slik at du mister midlertidig sikt.

Flere bilmerker, blant annet Tesla-en som er avbildet i denne saken, har elendig regnsensor. Forbered deg gjerne på å raskt aktivere vindusvisker manuelt.

Kraftig regn gir dårlig sikt. Flere bilmerker slår på baklysene når vindusviskerne aktiveres, men langt ifra alle.

Skru på lysene! Er det ekstreme regnbyger så sett på tåkelyset også.

Kortere rekkevidde

Det er godt kjent at rekkevidden reduseres av vær og vind. Nå kommer begge deler på en gang.

Mengder av regn på vegbanen reduserer rekkevidden betraktelig. Joda, du kjører saktere slik at luftmotstanden blir lavere, men dog:

Ikke sett av gårde med lite strøm på batteriet akkurat nå.

Det er i tillegg veldig utrivelig ved de fleste ladestasjoner når det renner ned fra himmelen i strie strømmer.

Tenk på hvor du parkerer

Lavtliggende parkeringsplasser kan forvandles til rene innsjøer dersom sluk tettes og det kommer mer vann enn det avløpsnettet er dimensjonert for å ta unna.

Så tenk nøye på hvor du setter fra deg bilen – ikke ta noen sjanser der.

Selv om batteriet tåler en oversvømmelse, er det ikke bra for tepper, innredning og det elektrisk anlegget om bilen blir fylt med vann.

VELG P-PLASS MED OMHU: Kommer det mye nedbør på kort tid sliter avløpsnettet med å få unna vannet. Ikke velg de mest utsatte parkeringsplassene på lavtliggende steder.

Å stå rett under store trær når det blåser og tordner som verst, er heller ikke ideelt. Og det er kanskje ekstra ille for de stadig flere bilene som leveres med panoramatak.

Ikke bruk bilen som ubåt

Høyvoltsbatteriet, elmotorene og alt ledningsnett i forbindelse med dette er helt vanntett.

Men selv om elbiler ikke skal påvirkes av vann, så anbefaler vi ikke å bruke elbilen som ubåt. Vanninntrengning på uønskede steder kan gi skader der og da – eller senere.

De er ikke alle biler som er bygget som Jaguar i-Pace, kjent for å kunne vade ved at luftfjæringen løfter bil og fører 50 centimeter opp fra bakken. Dette er noe jeg selv prøvde under pressevisningen av bilen.

I STØTET: Det er ikke forbundet med ekstra spenning for deg som skal lade i regnet.

Hurtiglading er trygt

Det skal ikke være noen fare i forbindelse med lading, selv i uvær.

Koblinger er drenert og strømmen kobles ikke til før bil og lader har sin såkalte hand shake. Skulle det være noe galt, vil aldri strømmen kobles til. Den blir dessuten brutt om noe skulle skje underveis.

TRYGG I SIN SAK: – Vi ønsker «Hans» velkommen. Det er helt trykt å bruke laderne i regnvær forteller Malene Brøvig i MER.

– Vi har aldri opplevd at våre ladere har stoppet å lade på grunn av regn, kan leder for offentlig lading i Mer, Malene Brøvig berolige oss med.

Men hva med lading hjemme?

Regnvær er heller ikke noe problem hjemme. Prosedyren er den samme, men med regn følger ofte også torden.

Kjetil Lein, kommuneingeniør og visepresident i NITO, oppfordrer til å droppe lading i tordenvær.

PLUGG UT: Dropp ladig i tordenvær for sikkerhets skyld, mener Kjetil Lein.

Riktignok vil overspenningsvernet, som er lovpålagt i alle ladepunkt for elbil, avverge skade ved lynnedslag. Men du bør være ekstra obs dersom du bruker vanlig stikkontakt.

– Til tross for at elbilen tåler mer enn TV-en, bør den ikke lades i tordenvær, er hans klare oppfordring.