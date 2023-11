Parkering for elbil

Vatikanstaten skal ha helelektrisk bilflåte innen 2030: Paven får 40 elbiler

PAVELIG BILOVERREKKELSE: Her får paven nye elbiler. Denne uka kunne Volkswagen melde at pave Frans mottok to kledelig grå ID.3 Pro Performance-modeller. Og det er bare starten. Til venstre for paven ser du Marcus Osegowitsch, sjef for Volkswagen Group Italia. Til høyre står Imelda Labbé og Christian Dahlheim, begge fra Volkswagen-gruppen. Foto: VW

Paven har fått en god IDé. Eller snarere to. Og snart får han og resten av Vatikanet ytterligere en haug med ID-er.

Blir dette den nye «pavemobilen»?

Nå har i hvert fall pave Frans en aldri så liten julegave på forskudd fra Volkswagen:

To stykk ID.3 Pro Performance ble tidligere denne uka overrakt ham i Vatikanstaten, muligens under geistlig pomp og prakt.

Og garantert (og heldigvis for pave Frans) uten noen som helst form for utslipp fra en viss pipe ved Petersplassen – eller fra bilene som ble overbragt.

Snart kommer resten av ID.-familien

Volkswagen har nemlig bestemt seg for å bistå den lille staten midt i Roma med i alt rundt 40 elbiler fra ID-sortimentet.

Resten av elbilene skal overrekkes det katolske høysetet i begynnelsen av 2024.

Det dreier seg da om ID.3, ID.4 og ID.5 – men ingen ID.Buzz – som er litt dumt, siden vi da kunne snakket om en skikkelig pave-buzz.

Også ID.7 kunne med noen fikse modifikasjoner gjort seg som «popemobile». Her er våre nylige erfaringer med den:

Klimanøytral innen 2030

Elbilene som Vatikanet nå får skal bidra til at lilleputtstaten når sitt eget utslippsmål.

Vatikanstaten har som de fleste stater nemlig et uttalt mål om å redusere CO2-avtrykket sitt – og innen 2020 skal Vatikanet ha en kjøretøyflåte som er helt klimanøytral.

Denne planen er en viktig del av et større program for å beskytte planeten: «Ecological Conversion 2030«.

Pave Frans har en rekke ganger uttalt seg om den menneskeskapte klimakrisen, og i forrige måned slo han fast dette:

– Tegnene på at klimaendringene er her og blir stadig tydeligere.

Samtidig uttrykte paven bekymring for at overgangen til rene og fornybare energikilder går for sakte.

Paven understreket at forbrenning av fossilt drivstoff var en hovedårsak til global oppvarming, og at menneskeheten ikke gjør tilstrekkelig rask fremgang med å kutte ut fossilt brennstoff.

FIKK AMPERA-E I 2015: Og da konkluderte katolsk.no slik: «Bilen er i tråd med Vatikanstatens klimamål om å bli verdens første CO2-frie land. Veien dit, bokstavelig talt, er å kjøre el-biler og bruke fornybare ressurser».

Fikk elbil i 2015

Om paven og Vatikanstaten faktisk fikk elbilene fra Volkswagen eller bare fikk en kraftig paverabatt, vet vi ingenting om.

Dette er uansett ikke pave Frans’ elbildebut. I 2015 fikk han nemlig overrakt nøklene til en Opel Ampera-e.

I den forbindelse skrev den katolske kirkens nettside i Norge at «pave Frans lever som han lærer og viser miljøansvar».

Dessuten har elbilprodusenten Fisker for noen år siden designet en egen pavemobil av sin Fisker Ocean, der designskissen bærer pave Frans’ signatur.

ÉN FISKER, INGEN BRØD: Fisker Ocean som pavemobil.

Men også pave Frans’ forgjenger fikk kjørt seg i elbil.

Allerede i 2012 fikk pave Benedict XVI og Vatikanet donert en modifisert versjon av Renaults elektriske Kangoo Z.E.

Dermed setter vi strek for katolsk elbilnytt i denne omgang.

Savner du en pavevits til slutt, eller i det minste noe om en morsom hatt, kan du fylle det inn selv …