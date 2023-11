Parkering for elbil

Lillesand-familien tok smart grep da strømmen ble borte i seks dager: Ble reddet av elbilen under strømbrudd

ELBILEN BLE REDNINGEN: Da strømmen ble borte som følge av herjingene fra stormen «Babet», visste Monica og Henrik Andersen Byberg råd. Løsningen ble å hente strøm til huset fra familiens elbil. Foto: Tor Mjaaland / fvn.no (Alle foto gjengitt med tillatelse)

Da stormen herjet over Sørlandet og mørkla tusenvis av husstander i høst, kom familien Byberg på at de hadde en elbil som kunne løse problemet for dem.

Fredag 20. oktober raste stormen «Babet» over Sørlandet.

– Da kom det et voldsomt smell, og alt ble mørkt, forteller Monica og Henrik Byberg til Fædrelandsvennen. (Saken forutsetter abonnement.)

Og strømmen, den skulle vise seg å bli borte lenge for tusenvis av husstander på Sørlandet.

Men ikke for familien Byberg i Lillesand. De fant nemlig sin egen løsning på problemet.

ADAPTER: Henrik Byberg viser frem adapteren som fikset energi fra bilen til familien under strømbruddet. Foto: Tor Mjaaland / fvn.no

Trikset? Bilen som batteribank

Og løsningen, den fant de via familiens elbil, en Hyundai Ioniq 5.

Vi gir ordet til lokalavisen Fædrelandsvennen, som laget reportasje om hvordan familien ordnet opp i det som fort ellers kunne blitt et salig kaos:

«Det gikk ikke lang tid før kaffetrakter, internett, lys, vannkoker, oppvaskmaskin, TV, lading av mobiltelefoner og en god del mer som trenger strøm, fungerte igjen. Og det skjedde ikke med «vanlig strøm» fra strømleverandøren, men takket være den ett år gamle elbilen.»

Trikset familien brukte, er kjent som V2L, eller Vehicle to Load, og Ioniq 5 og stadig flere nye elbilmodeller har denne muligheten. Altså å hente ut strøm fra elbilens batteri for å bringe liv til elektriske apparater.

Vel å merke når bilen står parkert. Elbil.no har blant annet skrevet om hvordan dette fungerer her:

Og her:

Kjøpte skjøtekabel – og det ble lys

Det tok altså seks døgn før det igjen var normal strømleveranse hos familien Byberg – de tre første uten strøm i det hele tatt.

– Vi kunne ikke ha blitt boende her uten at vi hentet strøm fra bilen, sier Monica Byberg til Fædrelandsvennen.

Ektemann Henrik forteller at han da strømmen gikk dro til Europris og kjøpte en 25 meter lang skjøtekabel.

– Såkalt IP-klassifisert, til å tåle både utendørs og innendørs bruk – og godt beskyttet mot inntrenging av vann. Så satte jeg på adapteren på ladekontakten på bilen, og dermed hadde vi strøm i huset, forteller han til lokalavisen.

Så enkelt, men likevel ganske genialt.

Kunne sikret seg enda lenger med en tur til hurtigladestasjonen

Byberg understreker overfor lokalavisen at sikkerhet hele tiden ble høyt prioritert:

Oppvaskmaskinen ble bare kjørt noen timer på dagtid, og kabelen ble sjekket jevnlig slik at den ikke ble varm.

– Derfor koplet vi ikke på ovner og slikt som ville krevd mye strøm, for å ha trygghet for brannfare.

Og kabelen ble aldri varm, forteller han – og legger til overfor lokalavisa at med strømforbruket de hadde under dagene de var avhengig av bilen, kunne de klart seg i ni døgn.

Men dersom elbilbatteriet hadde vært i ferd med å gå tomt, hva da?

Da kunne de bare kjørt seg en tur til en av hurtigladestasjonene i området og hentet ny strøm til bruk i boligen der.

Varme i huset fikk familien for øvrig fra en solid vedovn i stua.

TATT AV «BABET»: Henrik Byberg viser hvor strømledningen inn til huset ble røsket av da stolpene falt i stormen. Foto: Tor Mjaaland / fvn.no

Ekteparet medgir at de ikke hadde tenkt på at elbilen kunne være redningen om strømmen skulle bli borte.

– Så da jeg kom hjem fredag ettermiddag og de så på TV i stua, ble jeg jo skikkelig overrasket, forteller Monica Byberg.

SOM NORMALT: – Både vannkokeren til tekoppen min, brødristeren og kaffemaskinen gikk som normalt takket være strøm fra bilen, sier Monica Byberg. Foto: Tor Mjaaland / fvn.no

Ektemannen Henrik forteller at de totalt kan ta ut 3500 watt fra bilbatteriet, men de var aldri i nærheten av et slikt uttak. Jevnt over tok de ut 400 watt de dagene bilen vikarierte som strømleverandør.

Et par timer bilstrøm til varmtvannsberederen på dagtid bidro til at familien også kunne dusje under strømbruddet.

– Ingen tvil om at bilen berget oss, fastslår Lillesand-paret.

Bilselger tror mange kan lære av dette

Salgssjef Tor Arne Myhra hos Mobile Sørlandsparken, som solgte elbilen til familien Byberg, har så langt tre elbilmodeller i sortimentet som kan fungere som strømbank.

Han tror mange kan lære av historien til familien.

REDNINGSBIL: Salgssjef hos Mobile Sørlandsparken, Tor Arne Myhra (til venstre i bildet), er imponert over at Monica og Henrik Byberg under strømbruddet i oktober fikset strøm fra bilen han hadde solgt dem for et år siden. Foto: Tor Mjaaland / fvn.no



– Utrolig gøy å se hvordan familien i Lillesand benytter en Ioniq 5 som strømbank. Vi har jo fortalt kunder at de kan steke vafler med strøm fra bilen når de er på tur, men vi har kanskje ikke vært bevisst på at elbilen kan være redningen når strømmen forsvinner, sier Myhra til Fædrelandsvennen.

Noen elbilmodeller som har batteribank-mulighet: Hyundai Ioniq 5

Hyundai Kona,

Hyundai Ioniq 6

Kia EV6

Kia Niro EV

MG Marvel R

MG 5

MG ZS EV Long Range

MG4

Voyah Free

Polestar

BYD Tang

BYD Han

BYD Atto 3

Hongqi E-HS9

Volvo EX90