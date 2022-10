Teslas lenge varslede semitrailer nærmer seg veldig: Pepsi skal pryde Tesla Semi i desember

HJEM TIL JUL: Fra 1. desember kan Tesla Semi og Pepsi konkurrere med Coca Cola og fossil-lastebilene om oppmerksomheten på amerikanske veier hele veien frem til jul – og vel så det.

Nå kan Pepsi virkelig utfordre Coca Cola på den klassiske amerikanske lastebilreklamen før jul. Brusgiganten blir nemlig den første som får pryde Tesla Semi.

Den opprinnelige skissen til Tesla Semi, HGV, ble allerede vist oss i 2017, og flere norske transportselskaper (Posten, Asco og Travel Retail Norway) har for lengst meldt sin interesse.

Og vi har alle ventet lenge på Teslas elektriske lastebil, som fremstår like nyskapende som personbilene deres var da de kom.

Her kan du selv se lanseringsfilmen av Tesla Semi fra 2017:

Aerodynamisk

Lastebilen har et utrolig glatt design, som er en fin mellomting mellom europeernes bulldog-biler og amerikanernes lange biler med trang hytte og svært panser.

Luftmotstanden er på lave cD 0,38 takket være fasongen, flatt gulv, lav bakkeklaring, lavt tyngdepunkt og lite mellomrom mellom skap og bil.

Den skal også ha flaps som kan tilpasses skapet som er bakpå, men det er stort sett standard-størrelser.

Det er mange årsaker til den lange ventetiden, men de siste utsettelsene skal skyldes problemer med batteritilgang.

Men nå har Elon Musk på Twitter bekreftet at produksjonen har startet:

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

MYE bedre enn diesel

Pepsi var et av de første store selskapene som la inn ordre på den helelektriske HGV, og Coca Cola-konkurrenten får bilene 1. desember, ifølge Musk.

Men nå heter semitraileren altså ikke HGV lenger, men Semi.

Musk hevder bilen vil trekke like mye som en konvensjonell dieseldrevet lastebil, men tilby betraktelig bedre ytelser.

I 2017 sa han at den ville klare 0-96 km/t på fem sekunder, selv med trallen tilkoblet.

Med 36 tonn last øker tiden til 20 sekunder. I en helning på fem grader, der en diesellastebil bare klarer 70 km/t, vil HGV klare 105 km/t.

Det lover godt med tanke på effekt, men er nok helt krise for dekkforbruket.

800 kilometer rekkevidde

Tesla hevder fortsatt at rekkevidden er utrolige 804 kilometer med maks last dersom den har en konstant fart på 96 km/t.

Lastebilen skal kunne lades fra tom til 63 mil på en halvtime på Teslas såkalte Megachargere.

Det er kjapt nok i massevis med tanke på reglene for kjøre- og hviletid, der du må ha 45 minutters pause i et strekk for hver 4,5 time – eller en halvtime og et kvarter senere.

Med et forbruk under to kWt per mile, altså drøyt 1,6 km, vil det kreves en særdeles kraftig batteripakke.

Én motor per hjul

Boggie-bilen har én motor per bakhjul, og det hevdes at den vil yte bedre enn en konvensjonell lastebil, selv med bare to motorer i funksjon.

Hvert hjørne av bilen har uavhengig fjæring, noe som angivelig vil gi bedre komfort.

Musk mener lastebilen har har en beregnet livstid på en million miles, eller 1,6 millioner kjørte kilometer, så det blir lenge mellom lastebilbyttene.

Bilen har selvfølgelig regenerering i nedoverbakkene. Ikke bare forsyner det batteriet med strøm, men det skal gjøre at bremsene aldri må byttes.

Dette er en av flere grunner til at den gir transportselskapene lavere kostnader.

Sitter i midten

Den største forskjellen for lastebilsjåføren er likevel at han sitter i midten av førerhuset med en todelt skjerm på hver side av rattet. Ytterdelene funker som speil.

Den ene halvdelen på venstre side fungerer som lastebilens kontrollsenter, og høyre side som kartbok.

De fleste lastebiler langs veien har i dag automatisk styrte manuellkasser, men her er det naturlig nok ingen gir å holde styr på i det hele tatt.

Under panseret har man ekstra lagringsplass. Forhåpentlig til stropper etc.

Alt sikkerhetsutstyr vi er blitt vant med fra personbilene er på plass i lastebilen også, slik som kollisjonsvarsling, nødbremsing og filholderassistent.

Det lave tyngdepunktet skal visstnok gjøre at såkalt jack-knifing, altså at bilen tverrer foran semitralla, ikke blir mulig.

