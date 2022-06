Trekkvogn for regional langtransport: Scania presenterer ny elektrisk lastebil

Skal klare inntil 35 mil på én lading. – En milepæl for oss, sier Scania-sjefen.

De svenske lastebilprodusentene Volvo og Scania har begge satset hardt på å utvikle elektriske lastebiler. I starten har det dreid seg mest om mindre modeller til bruk i urbane strøk, men nå begynner vogntogene å komme også.

Scania introduserte nylig en ny trekkvogn med to forskjellige sovehytter beregnet for regional langtransport.

Bilene kommer med en batteripakke på 624 kWt, som gir en rekkevidde på mellom 230 og 350 kilometer, avhengig av vekt.

– Nye muligheter for et stort utvalg av kunder

Scanias nye løsning passer til transportoppdrag med vogntogvekter på opptil 64 tonn. Nå vil kundene kunne betjene helelektrisk bil i ulike kombinasjoner, eksempelvis temperaturkontrollert mattransport, heter det i en pressemelding.

Lastebilene skal kunne ta imot inntil 375 kW på spesialtilpassede hurtigladere og fullades på 90 minutter.

– Denne introduksjonen representerer en viktig milepæl for Scania og våre samarbeidspartnere, sier administrerende direktør Christian Levin i Scania.

– Vi øker nå vårt utvalg i alle dimensjoner ved å tilby nye muligheter for et stort utvalg av kunder og hele transportøkosystemet. Disse lastebilene er en løsning som inneholder alle egenskapene en transportindustri som lengter etter elektrifisering, etterspør, legger han til.

Samarbeider om ladeløsninger

Scania peker på at tilgjengeligheten av ladeløsninger blir avgjørende for at elektrisk biler skal overta langtransporten. Selskapet samarbeider med globale partnere, og har mål om å tilby komplette ladeløsninger.

– Å takle de globale CO 2 -utfordringene betyr at vi alle trenger å produsere og konsumere på nye måter, sier Levin, og legger til:

– Reduksjon, gjenbruk og resirkulering har alltid vært viktig for Scania. Det eneste som står mellom oss og en større overgang til et fossilfritt transportsystem basert på elektrifiserte løsninger, er en komplett ladeinfrastruktur, men vi ser store fremskritt også der.

SPESIFIKASJON Hjulkonfigurasjon 4×2 trekkvogn

6×2*4 uten svingskive Akselavstand Trekkvogn: 4150 mm

Lastebil uten svingskive: 4550 eller 4750 mm Hyttealternativer R, S Elektrisk fremdrift 410 kW kontinuerlig kraft Kraftuttak Elektriske og mekaniske grensesnitt fra 30 til 260 kW Batterikapastitet 624 kWt (installert), 468 kWt (tilgjengelig) med 75 % SOC

Opptil 320 km rekkevidde med 40 tonn vogntogvekt og 230 km rekkevidde med 64 tonn vogntogvekt. Lading CCS2 375 kW/500 A DC

Fulladet på under 90 minutter ved 375 kW Maks vogntogvekt 64 tonn.

