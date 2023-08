Denne grafen gir grunn til bekymring: – Pinlig om vi ikke når 2025-målet

FLAT KURVE: Grafen over viser at elbilandelen blant nye personbiler har ligget relativt flatt det siste halvannet år til. Samtidig nærmer 2025 seg med stormskritt, og da bør kurven ligge på 100 prosent, om vi skal nå 2025-målet Stortinget har samlet seg om.

I dag starter regjeringens siste budsjettkonferanse. Den kan redde elbilutviklingen – slik at vi likevel når 2025-målet om hundre prosent elbilandel i nybilsalget.

– Nå må regjeringen bestemme seg for hvordan de skal få kurven til å gå i hundre, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Hun minner om at statsbudsjettet for 2024 må redde målet om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler i 2025.

Bekymringsmelding

Generalsekretæren har sendt et bekymringsbrev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap):

– Kjære energi- og miljøminister! Vi klarer ikke nå Norges internasjonalt berømte klimamål dersom elbilpolitikken fortsetter som nå, skriver hun.

Brevet er sendt som en vekker – for å vise at vi ikke er i rute for å nå 2025-målet.

Salgstallene i nybilstatistikken viser at markedsandelen for elbiler har ligget flatt siden januar 2022. Uten ny politikk ser det dermed mørkt ut for å nå målet Stortinget har satt for 2025.

Du kan lese brevet her:

Skulle hatt 90 prosent i år

– Vi må ha minst 90 prosent elbilandel i nybilsalget i 2023 som helhet, fastslår Christina Bu.

Tallene så langt viser at vi ikke klarer dette.

Elbilforeningen mener at forklaringen på utflatingen ligger i de altfor kraftige endringene regjeringen gjorde i forrige statsbudsjett.

Når innføring av moms kom sammen med vektavgift og mindre rabatt i bompenger, ble det for mye negativt på én gang.

I tillegg gjorde regjeringen ikke noe med det de hadde lovet å gjøre noe med – nemlig å fikse hindringene som gjør at ikke elbiler vinner i leasing-markedet.

KAN BLI FØRST: – Hele verden følger med. Norge kan bli det første landet i verden som helelektrifiserer nybilsalget. Det er pinlig om vi som er på så god vei, ikke klarer å nå dette målet, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Pinlig internasjonalt om vi ikke klarer målet

Generalsekretæren i Elbilforeningen snakker ofte om norsk elbilsuksess i andre land, ikke minst med internasjonal presse.

Mange er imponert over det konkrete klimamålet Norge har bestemt seg for å nå i 2025.

– Hele verden følger med. Norge kan bli det første landet i verden som helelektrifiserer nybilsalget. Det er pinlig om vi som er på så god vei, ikke klarer å nå dette målet, sier Bu.

Selv elbilister har liten tro på at vi når elbilmålet

I undersøkelsen «Elbilisten 2023», spurte Elbilforeningen om de norske elbilistene som deltok om de hadde tro på at Norge ville nå nettopp 2025-målet.

Kun 29 prosent svarte at de var enig eller veldig enig i dette.

– Det er et dårlig tegn når de som selv har kjøpt seg elbil, ikke har tro på at politikerne når sitt eget mål, sier Christina Bu.

Hun tror at siste statsbudsjett med flere negative elbilnyheter samtidig, ga et signal til folk om at politikere ikke lenger jobber for total utskifting av bilparken.

– Innskrenkingen av elbilfordelene kom for tidlig, konstaterer Bu.

Nå håper hun at regjeringen og Stortinget våkner og tar grep i kommende statsbudsjett.

Private kjøper elbil, det er firmaene som svikter

I leasing- og firmabilmarkedet er elbilandelen på kun 66,9 prosent i første halvår 2023.

Det skyldes at leasingselskapene betaler mindre i moms og dermed blir momsrabatten mye lavere.

Endringen i firmabilbeskatningen fikk også negative konsekvenser.

Privatkjøpte biler utgjør 59 prosent av markedet, og næring så mye som 41 prosent. Det er derfor et stort problem at leasing- og næringsmarkedet henger etter i elbilutviklingen.

Her er Elbilforeningens forslag til grep som politikerne må ta i budsjettet for 2024 for å sikre at vi kommer i mål i 2025:

Gjøre skatteendringer slik at elbiler øker konkurransekraften i leasing- og firmabilmarkedet.

Unngå skatteskjerpelser for elbil, fjorårets endringer var uventet store.

Gjør forurensende biler dyrere.

Øke konkurransekraften til elektriske varebiler, gjennom nasjonalt bompengefritak for elvarebil og økt skatt på nye forurensende varebiler.