Planlegg allerede nå: Slik går elbilferien som en drøm

Våren er i anmarsj flere steder i landet og kalenderen viser tid for ferieplanlegging. Er du beredt?

Nesten halvparten av Norges elbilister brukte elbilen sin på ferie i fjor – mye tyder på det det blir mer enn halvparten i år. Her får du noen gode råd på veien.

Tilnærmet full dekning med Elbilforeningens ladebrikke

Når man er på tur, vil mange benytte seg av hurtiglader-tilbudet. Husk at du hurtiglader raskere, enklere og billigere med Elbilforeningens ladebrikke, som alle medlemmer får tilsendt – i stedet for å betale via SMS.

Registrer hurtigladeoperatørene på forhånd. Da slipper du å stresse med dette når du står ved hurtigladeren. Ladebrikken vår gir nå tilgang til over 2.200 hurtigladere i Norge.

Nylig ble det også kjent at du også kan registrere Elbilforeningens ladebrikke for bruk hos Vattenfall Incharge og få tilgang til Ishavsveien sine nye hurtigladere i Nord-Norge. Når grensene åpnes igjen, kan du også lade på Vattenfalls ladestasjoner i Sverige, Tyskland og Nederland.

Elbilforeningens ladebrikke gir deg dermed tilnærmet full dekning på alle ladestasjoner i Norge og Sverige. Det er en grunn til at ladebrikken vår er en av Norges med brukte.

Planlegg reiseruta med ElbilAppen

Hurtigladerne er gjerne plassert ved bensinstasjoner eller butikker. Få er skiltet til, men planlegger du reisen med ElbilAppen vår, får du forslag til ladestopp underveis. Den kan alle medlemmer laste ned i App Store eller Google Play.

Nå kan du også få reiseruta fra ElbilAppen på skjermen i elbilen din med Android Auto eller Apple CarPlay.

Å få reiseruta og ladestopp direkte på skjermen i elbilen, er mer brukervennlig og sikrere. Husk å stoppe og ta en pause hvis du må justere ladestoppene underveis.

Effektivt ladekart

Du kan også bruke ladekartet på elbil.no for å legge opp reiseruta. Det er åpent for alle. Her får du opp estimert og realistisk kjørelengde med forslag til ladestopp akkurat der du kjører.

På samme måte som i ElbilAppen er det ruteplanlegger i ladekartet. Velg hvilken bil du kjører, hvor du er og hvor du skal, så kommer de anbefalte ladestoppene opp på ruta. Ruteplanleggeren beregner hvor lang tid turen tar, og hvor mye av den som brukes på å lade. Du ser også hvor mye CO2 du sparer miljøet for, mens du suser lydløst av gårde med god miljøsamvittighet.

Ladekartet gir deg også en oversikt over hoteller som har lademuligheter i nærheten.

Hvor vil du reise?

Halve moroa med ferien er ofte selve planleggingen. Men mange vet kanskje ikke hvor de skal ta turen. Eller så har du kanskje et utgangspunkt, men tenker at det kunne vært ålreit med noen severdigheter. Da har vi inspirasjon til turer i vårt eget ferieland.

På disse sidene finner du 18 turforslag over hele Norge. Kanskje du finner noe som passer for deg og din familien. På kartet og langs ruta vil du selvsagt finne innlagte ladestopp, vakre severdigheter og spennende aktiviteter.

Veihjelp uansett problem

Og skulle du være uheldig og få trøbbel med bilen på ferieturen, får du bilberging uansett problem om du er medlem og har vår gode og svært gunstige veihjelpsavtale.

Veihjelpen fra Viking gjelder for deg som privatperson døgnet rundt i Norge og Europa, uansett om du har en privat elbil, hybrid, bensin eller diesel. Den gjelder også om du har bobil, MC eller campingvogn med på slep. Også om du kjører i andre biler enn din egen, for eksempel gjennom bildeling eller leiebil. Les mer om tilbudet her.

God planlegging – og god tur!

IKKE MEDLEM ENNÅ? Se alle våre medlemsfordeler og meld deg inn her!