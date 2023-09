Parkering for elbil

Flere bilmerker satser nå på egne ladestasjoner: Porsche med lade-lounger for sine egne – Mercedes frir til alle

EKSKLUSIV PORSCHE-LADING: Med egen ID kommer du deg inn i loungen, som tilbyr raskt nett, kaffemaskin og forfriskende air condition.

En rekke bilmerker bygger ut sine helt egne ladenettverk for tiden.

Nå er både Porsche, Audi og Mercedes i gang med å tilby egne ladenettverk, noen mer eksklusive enn andre – både med tanke på fysisk fremtoning og om de i det hele tatt er tilgjengelige for andre enn eget bilmerke.

Men også her var Tesla som kjent først, selv om deres ladenettverk nå åpnes for andre elbiler i stadig større grad.

De andre kommer etter

Kineserne satser også på lignende oppsett med dedikerte ladere for både bilmerker og abonnenter. Der finnes det også stasjoner som kan forhåndsbestilles slik at du er sikker på å finne en ledig lader når du ankommer.

Nio har også eget ladenettverk både i Kina og Norge, men her bytter man som kjent hele batteriet, og utbyggingen av batteribyttestasjoner går like treigt som salget av biler her hjemme.

For en stund siden annonserte Audi at de ville bygge egne ladesentre for sine kunder. Og nå melder Porsche og Mercedes det samme.

Felles for de alle er at de skal settes opp ved Europas mest trafikkerte strekninger, med en premium ladeopplevelse som forventes av disse merkevarene.

KAFFE OG REKLAME: Her kan du slappe av de få minuttene den lynraske Porschen trenger for å fylle batteriet.

Porsche med eksklusiv klubb

Porsche bygger opp et standardoppsett med seks 300 kW-ladere (klargjort for 400 kW) og fire 22 kW ladere.

De sistnevnte er ment for de ladbare hybridene.

Betaling kan gjøres med via bilens egen betalingsløsning, eller med kort eller via Apple Pay / Google Pay.

I enden på hvert bygg finnes en lys og delikat lounge, oppvarmet eller nedkjølt via varmepumpe.

Og kun Porsche-eiere har adgang, via egen Porsche-ID koblet opp mot bilen.

Den første stasjonen åpnet 31. august i år. Deres første såkalte Charging Lounge åpnet utenfor Bingen am Rhein, to minutter fra motorveikrysset A60/61, for lokalkjente.

Det er planlagt flere like stasjoner i Tyskland, Østerrike og Sveits, men antallet er ikke offentliggjort.

Mercedes – åpent for alle

STANDARD: Mercedes starter utrulling i USA og tilbyr også Tesla-pluggen.

Mercedes-Benz har på sin side varslet at de vil åpne egne ladehuber både USA, samt i Kina og i hjemlandet Tyskland.

De starter med USA i høst, og i løpet av 2024 skal de ha satt opp 2.000 ladere. Målet er 10.000 ladere globalt.

Mercedes starter i Atlanta, Georgia, Chengdu, og Mannheim.

Det såkalte Mercedes-Benz High Power Charging Network skal gi kapasitet på 400 kW, akkurat som Porsche.

Men i motsetning til Porsche, legges det ikke opp til en eksklusiv affære bare rettet mot Mercedes-eiere.

I USA blir laderne trolig tilbudt med Tesla-kontakt.

Audi med rask modul-løsning

MODULER: Audi satser på små containere med batterier. Sjekk den store skjermen og det flate gulvet som gjør det enklere for rullestolbrukere å lade.

Audi har ikke like store planer, men har siden desember 2021 tilbudt Audi Charging Hub i Nuremberg.

Nå finnes det tilsvarende også i Zürich og Salzburg, senere kommer Berlin og München.

Audi har ingen fast design på sine ladestasjoner, men i Nuremberg har de en 200 kvadratmeter stor lounge med en tilhørende 40 kvadratmeter stor veranda over laderne.

Det som derimot er standard til nå, er seks ladepunkter og containere med brukte e-tron-batterier på til sammen 2,45 mWt, for å sikre opp til 320 kW på hvert ladepunkt, siden kapasiteten på strøm i området ikke er like høy.

Audis løsning er fleksibel med tanke på størrelse og rask å sette opp. Og batteribankene gjør at man sparer penger på å utvikle lokal infrastruktur.

Audi kombinerer ladestasjonene med solcellepaneler, og energien som kjøpes er ren. Ladestasjonene skal være universelt utformet.