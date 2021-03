Porsche Taycan Cross Turismo: Hytteraceren!

Det er ikke mulig å få Taycan Cross Tursimo med tilhengerfeste, men Porsche kan levere et stativ som gjør det mulig å ta med tre sykler. Og for de som eventuelt skulle ha litt ekstra rusk i lomma etter å ha kjøpt bilen, lanserer også Porsche to nye elsykler:

Luftfjæringen er dessuten av det smarte slaget. Den lærer etter hvor du kjører. Det betyr at om du har en høy kant du må over når du skal kjøre inn i garasjen eller om hytteveien er av det uvørne slaget, så hever den bilen automatisk.

Den får adaptiv luftfjæring som standard, og kjøreprogrammet Gravel hever bilen med 3 cm, slik at framkommeligheten øker. Slenger du enda noen ekstra kroner på selgerens bord, kan du få Offroad-pakkke som hever den ytterligere 3 cm i været. Da får du også et kompass på dashbordet i tilfelle du skulle blir svimmel eller rote deg fullstendig bort.

Det smarte med Taycan er at bilen kan også justere temperaturen på batteripakken før du nærmer deg en lynlader. Dette for for å gjøre ladingen så effektiv som mulig – noe vi fikk testet ut i Elbilforeningens store vintertest.

Det spørs om ikke Ola og Kari har fått seg en ny drømmebil nå. For når man kombinerer Taycans ytelser og sportslighet med mer praktisk utforming og egenskaper, er det grunn til å tro at Porsche vil bli enda mer synlig på norske veier.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.