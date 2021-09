Trøbbel for Ford Mustang Mach-E: Problemene står i kø

HEST TIL TOPPS: Ford Mustang Mach-E topper listen over mest solgte nybiler i Norge i juli, men er langt fra feilfri, viser det seg.

Problemene står i kø for nye Ford Mustang Mach-E: Frontruta og glasstaket kan ramle av, den kan stoppe i nedoverbakke, den får stryk i elg-testen, det er halvledermangel – og leveringstrøbbel.



Begrepet «Over the Air» får en helt ny betydning etter siste innkalling for Ford Mustang Mach-E. Nå er det nemlig oppdaget at limingen for frontvinduet og glasstaket ikke holder mål.

Det er fare for lekkasje eller i verste fall kan frontruta ramle ut og taket løsne. Ingen av delene vil man helst skal skje, da det i verste fall kan være direkte farlig.

Selv om bilprodusentene nå for tiden har gjort jobben enklere for seg selv med å kunne rette opp feil som aldri burde vært der, eller komme med nødvendige oppdateringer i den stadig mer digitale hverdagen, er det ikke alle oppdateringer som kan oppdateres over internett.

Les vår test av Ford Mustang AWD her.

Det gjelder blant annet tak- og glassproblematikken. Bare i USA trekker Ford tilbake 18.000 biler. For 5.000 oppgis lekkasjeproblemer som grunn, for de resterende at de er så dårlig limet at de kan forlate karosseriet.

Det gjelder biler solgt i Norge og Europa, også.

Mangler fest til frontruta

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken er det registrert 4.945 Mustang Mach-E i Norge hittil i år, men vi vet ikke hvor mange biler det gjelder her hjemme.

– Vi vil snart informere våre kunder om en servicekampanje på Mustang Mach-E. Vi har identifisert at over litt lengre tid kan på enkelte områder frontrute og i noen tilfeller panoramatak mangle tilstrekkelig feste til bilens karosseri. Dette er selvsagt noe vi vil utbedre. Vi har ingen rapporter på hendelser hvor frontrute eller panoramatak har løsnet, sier informasjonsdirektør Ford Motor Norge, Anne Sønsteby, til Tek.no.

MANER TIL KAMP: Med søkke og snøre koster Ford Mustang Mach-E 600.000 kroner. Innstegsmodellen koster fra 412.000 kroner.

Problemer i kø

Ford Mustang Mach-E er en veldig kjærkommen modell for Ford og den har solgt svært bra. Men en problemfri elbilsatsning for Ford har det ikke vært:



Forsinkelser i leveringen: Kunder som hadde forhåndsbestilt bil og forventet den som julegave i 2020, måtte smøre seg med tålmodighet på grunn av utsettelse på grunn av logistikk- og kvalitetsproblemer og fordi bilene skulle gjennomgå ytterligere kvalitetskontroller. Det utsatte bilene et halvt år.

– Denne kvalitetskontrollen tar beklageligvis litt lengre tid enn først antatt, men det er ikke store forsinkelser i forhold til planen vi la etter forsinkelsene forårsaket av korona-pandemien, sa informasjonsdirektør Anne Sønsteby til bransjenettstedet BilNytt.no den gang.

– Våre produksjons- og kvalitetsteam gjennomfører nå svært grundige tester og kontroller på samtlige biler før de transporteres videre fra fabrikken. Dermed sikrer vi at hver enkelt bil holder den høye standarden som forventes av en Ford.



Havarerer i nedoverbakke: I sommer opplevde en rekke eiere av Ford Mustang Mach-E at bilen ikke taklet lange og bratte nedoverbakker. Flere fikk feilmeldingen «Stopp trygt nå» i instrumentpanelet, samtidig som bilen i praksis havarerer ved at motoren stopper og hjulene låser seg.

Det ble spekulert i at bilen ikke tåler maksimal regenerering over tid og at batteriet ble overopphetet.

– Vi har blitt gjort oppmerksom på et veldig lite antall Mustang Mach-E i Norge, hvor den elektriske motoren har stoppet opp i bratte nedoverbakker. Det er en programvareoppdatering tilgjengelig for kunder hos alle våre forhandlere som løser dette problemet. Alternativt kan kundene også få oppdatert sin Mustang Mach-E med en Power-Up via OTA-oppdateringer som vil være tilgjengelig som en del av vår neste 21B-oppdatering – som vil skje i tidsrammen september/oktober i år, skrev Ford Motor Norges informasjonsdirektør, Anne Sønsteby, da.

Ny forsinkelse: Så sent som i august i år, meldte Ford igjen om opp til seks ukers forsinkelse på grunn av halvledermangel.

– Den globale halvledermangelen fortsetter å påvirke globale bilprodusenter og andre næringer i alle deler av verden. Vi jobber tett med alle våre viktige leverandører for å håndtere produksjonsbegrensninger knyttet til denne globale halvledermangelen, slik at vi kan fortsette å produsere Mustang Mach-E og få dem ut til våre kunder så raskt vi kan, forteller Sønsteby hos den norske importøren til Elbil24.

Stryk i elgtesten: Og nå viser det seg at den også sliter med den skandinaviske «elgtesten», en spesiell etst som skal simulere en brå unnamanøver hvor føreren foretar et brått feltbytte og tilbake til eget felt igjen.

Det svenske nettstedet teknikensvarld.se mener den underpresterer kraftig i unnamanøveren og endte med å gi den strykkarakter.

Understellet er for mykt og styringen så langsom at de slet med å få den gjennom banen allerede i lav hastighet.

I 68 km/t klarer det den med nød og neppe, men i 70 går bilen bredt ut og slenger ut hekken. Konene som symboliserer ytterkant på motgående felt, blir truffet og hadde dette skjedd på vanlig vei, hadde man kjørt ut og potensielt truffet hindringer med siden av bilen.



I 72 km/t er den sjanseløs. Både Hyundai Ioniq 5 og Skoda Enyaq klarer samme test i 72 km/t, Tesla Model Y kjører smidig gjennom i 75 km/t.

Bilene blir testet med maksimal last.

GODKJENT: Til tross for dårlige elgtester, nødstopp i nedoverbakker og glass som kan ramle ut, er Mustang Mach-E den første elbilen som har gått gjennom nåløyet for politiet i Michigan. Men så har de kjørt Ford Falcon tidligere.

Men godkjent som politibil

På den positive siden kan Ford melde om at Mach-E er den første elbilen som består den krevende testen for politiet i Michigan State Police.



Evalueringen består både av akselerasjonstester, toppfart, bremser og biljakt i høy hastighet. Manøvrering og respons i forbindelse med utrykningskjøring er også vurdert. Michigan State Police er en av to politistyrker i USA som årlig tester nye bilmodeller som politikjøretøy og deler denne innsikten med andre nødetater i USA.



Bilen er levert av Ford Pro. Om de gjør endringer i understellet før politiet får bilene, forteller ikke pressemelding noe om.

Går langt

En av Mach-E sine store fordeler er den store batteripakka. I Long-Range-utgaven har den hele 99 kWt bruttokapasitet. Det gir hele 610 kilometer WLTP rekkevidde.

Nordmennene Henrik Borchgrevink og Knut Wilthil, med flere rekkevidderekorder på samvittigheten allerede, klarte å komme seg hele 807 kilometer med en bakhjulstrukket bil med den største batteripakken. Det skal legges til at reiseruten var svært godt planlagt for å unngå noen som helst stopp.