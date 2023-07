Mette gir på i sin Opel Ampera-e: Råskinn i regnet

STRANDET PÅ NORDSTRAND: Mette Ree Holthe kom kjørende fra Skøyen i sin hvite Opel Ampera-e for å sjekke sin ferierende sønns selvgående gressklipper i styrtregnet. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Ser du en ung mann i fossilbil i fila ved siden av Mette Ree Holthe, trenger du ikke å lure på hvem som er først ute av krysset.

Lenge før Opel Ampera-e ble kåret til årets bil i 2018 hadde mange tusen nordmenn kjøpt den elektriske Opel-en både usett og uprøvd.

Men ikke Mette Ree Holthe fra Bestum i Oslo.

– Jeg fikk den for tre år siden, da var den brukt og hadde gått som demonstrasjonsbil.



– Er det din første Opel?

– Ja, dette er både min første elbil og min første Opel.

– Hva liker du med denne bilen?

– Det at den er høy i setet. At jeg kan gå inn i den, ikke ned, og at den ikke er for stor. Jeg liker også at bagasjerommet er todelt. Vi hadde hund før og pleide å ha gitter slik at hun kunne vandre rundt baki der.

ALLTID BEREDT: I bagasjerommet ligger en campingstol, strandmadrass og et par gåstaver klare for ulike aktiviteter.

– Er det noe du liker helt spesielt godt med bilen din?

– At den er veldig stille og lynrask. Det er veldig gøy å stå på rødt lys, og så står det en ung mann der med en fossilbil ved siden av … og så vet jeg at det bare er å gasse på i starten. Det fryder meg! Ellers holder jeg fartsgrensene og kjører rolig.

– Din Ampera-e er først ute av krysset?

– Ja, og jeg liker å vite at hvis du skal kjøre forbi så har du noe å gi på med. Jeg hadde en Citröen Visa i sin tid … det var en fortvilelse å lure på om vi rakk det eller ikke.

– Hva med rekkevidden?

– Den er relativt god, 40 mil nå om sommeren. Men jeg liker også at den er billigere i bomringen og rimeligere å parkere en del steder. Tar du bort det, så tror jeg folk kommer til å slutte å kjøpe elbil, for så miljøbevisste og snille er vi ikke. Det tror jeg myndighetene skal være obs på.

– Har du hatt noe trøbbel, da?

– Det var noe tull med søsterutgaven til disse bilene borte i USA, det var to Chevrolet Bolt som brant der. Da ble det helt stopp. Vi måtte se på bilen mens den ble ladet opp, og den kunne ikke stå inne over natten …

BEDT OM Å PASSE PÅ: Opel Ampera-e har en amerikansk søsterbil ved navn Chevrolet Bolt. På grunn av bilbranner i USA ble Mette Ree Holthe i en periode rådet til å se på mens elbilen hennes ladet. Men den tiden er heldigvis for lengst forbi.

– Du mener at du rent fysisk passet på mens bilen din ladet?

– Nei, jeg orket ikke sitte på en klappstol nede i kjelleren og vente på at den skulle bli ferdig ladet. Men på grunn av dette fikk jeg nytt batteri gratis for et halvt år siden. Og det er jo nesten det samme som ny bil, det!

– Vil du anbefale elbil til andre?

– Ja! Jeg synes det er kjempepraktisk. Når du skal kjøre langt så må du bare planlegge litt mer med lading. Men du må jo stoppe for å fylle bensin også, da.

