Danske David flyr rundt i en Audi RS e-tron GT: Kanarigul trekkfugl

FARGEGLAD: – Jeg så også på Porsche Taycan S4, men endte opp med Audi RS e-tron GT fordi jeg liker interiøret bedre i denne, sier David Guldager. Og hva med eksteriøret? Han liker særlig fargen, og at den har mindre skjermer. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

David Guldager brukte elleve timer på jomfruturen da han hentet sin elektriske sportsbil fra København. Da var han helt fersk som elbilist – og det var midt i desember.

Bilen hans er sprek og knall gul som en kanarifugl. Den var i den fargen da han kjøpte den. Foliert, selvsagt.

Egentlig var han ute for å kjøpe seg en Mercedes-AMG C43, men så var bilselgeren opptatt. Dermed endte Guldager opp med å kjøpe sin aller første elbil.

– Bilen var sprek i seg selv, og så synes jeg fargen var ekstra fin. Jeg kjøpte den i desember, så den er veldig ny.

– Hva slags bil hadde du før?

– En BMW 730.

– Hvordan var det å gå fra fossil luksusbil til elektrisk sportsbil?

– Ja … det er et vanskelig spørsmål, for jeg liker fortsatt BMW-en, og har den fremdeles. Den er en del bedre på mange områder. Vi snakker god komfort, myk fjæring og at den sitter utrolig bra på veien. Den kan kjøre 900 kilometer – mens jeg bare kan kjøre kanskje 400 med denne. Men jeg liker dem begge to!

FETE FELGER: Eier David Guldager kan fortelle at hans Audi RS e-tron GT har originale felger fra bilfabrikanten. Han hadde møtt opp da Elbilforeningen hadde ladeprat på Billingstadsletta i Asker før ferien. Selv bor han i Lillestrøm.

– Hvis du måtte velge den ene eller den andre?

– Jeg kjører mest med elbilen, det gjør jeg. Den er selvfølgelig litt mer rimelig å kjøre med til daglig. Den er også litt sprekere og kjører fortere. Men på lange turer så er BMW-en riktig, riktig god.

– Hva er det beste med denne bilen her?

– Ytelsen er riktig bra. Jeg har ikke så stort problem med rekkevidde om sommeren, da er den grei nok. Men om vinteren er det litt verre. Jeg hadde en tur fra Danmark med den i vinter, og det var ikke så gøy. Det var min første tur – i desember.

– Hva var problemet?

– Det tok meg elleve timer i minus 12 grader og snø. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle lade og måtte stoppe opp for å installere apper og slike ting. Så et godt råd er å virkelig sette seg inn i rekkevidden. Og appene må være klare på mobiltelefonen, ellers tar det elleve timer fra København til Oslo …

DANSKE TILSTANDER: Det er enklere å være elbilist i Norge enn i Danmark. Ladenettverket der er ikke like bra som her, ifølge danske David Guldager.

– Den har en skikkelig sommergul farge, du får kanskje litt oppmerksomhet med den?

– Hver eneste dag. Det er litt gøy, synes jeg.

Hei! Kjenner du noen som burde være med i denne spalten? En som har en elbil de er glad i, og som vil fortelle litt om dette? Kanskje er det til og med deg? Uansett er det bare å tipse oss:

Tips oss! Her kan du sende elbil.no forslag til nyheter og saker. Send tips

Her kan du lese mer om Audi RS e-tron GT, der vi også har testet bilen.